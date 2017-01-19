Китайская стратегия "Роснефти"

Тихон Уфимцев, для РИА Новости
Главная новость мировой нефтяной отрасли недавно начавшегося 2017 года — рекордное для Китая увеличение импорта нефти. Согласно таможенным данным, опубликованным 13 января, китайский импорт нефти в декабре достиг уровня 8,57 млн баррелей в сутки. Крупнейшая нефтегазовая компания страны CNPC прогнозирует дальнейший рост спроса еще на 3,4%, до 11,88 млн баррелей в сутки.
У китайского экономического чуда есть логичное последствие — Поднебесная нуждается во всё большем количестве нефти. Сейчас Китай потребляет нефти больше, чем большинство стран мира, являясь при этом одним из главных производителей минерального сырья. Текущий рост импорта обусловлен, в первую очередь, падением нефтедобычи.
В прошлом году китайские госкомпании закрыли буровые на старых месторождениях, которые стали нерентабельными из-за падения нефтяных цен. В результате этих мер за 11 месяцев производство сократилось примерно до 4 млн баррелей в сутки, что стало самым большим падением с 1990 года. По оценке Нила Бевериджа, ведущего аналитика агентства Bernstein, из-за высоких издержек производства Китаю вряд ли удастся переломить тенденцию спада добычи на старых месторождениях.
Гордон Кван, глава исследовательского подразделения гонконгской компании Nomura, специализирующегося на нефтегазовых исследованиях азиатско-тихоокеанского региона, предсказывает падение китайской добычи на 5% даже при условии роста нефтяных цен. "Китайские крупнейшие нефтяные месторождения быстро стареют", констатирует эксперт.
На фоне спада в китайской нефтедобыче как никогда заметны показатели отечественного нефтяного экспорта — в начале прошлого года наша страна стала главным поставщиком топлива в КНР, впервые обогнав Саудовскую Аравию. В период с января по октябрь 2016 года Россия экспортировала в Китай 42,83 млн тонн нефти, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2015 года.
У "Роснефти" давний успешный опыт реализации контрактов в Китае. В период с 2005 по 2016 годы компания осуществила поставку более 186 млн тонн нефти на сумму, превышающую 95 млрд долларов. Совокупный объем поставок в рамках долгосрочных договоров превысил 700 млн тонн нефти. В 2015 году глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, заявил: "За последние десять лет ежегодные поставки нефти и нефтепродуктов из России в КНР увеличились в 20 раз до 36 млн. тонн с потенциалом роста до 50 млн. тонн к 2020 году".
"Три четверти этого объёма или 28 млн тонн приходится на нашу компанию, — сообщил тогда Сечин.
В настоящее время "Роснефть" и CNPC реализуют проект по строительству Тяньцзиньского НПЗ, ежегодный объём переработки которого составит 16 млн тонн. Строительство Тяньцзиньского комплекса — один из элементов долгосрочной стратегии "Роснефти", которая позволит создать уникальные синергии в азиатском регионе и даст импульс для быстрого развития трейдингового подразделения отечественной компании.
Кроме того, в сентябре минувшего года Sinopec и "Роснефть" договорились о строительстве и эксплуатации газоперерабатывающего и нефтегазохимического комплекса в Восточной Сибири. Партнерство Роснефти и Sinopec не ограничивается добычными активами. В прошлом году стороны подписали юридически обязывающее соглашение о подготовке совместного ТЭО проекта по строительству и эксплуатации газоперерабатывающего и нефтегазохимического комплекса в восточносибирском административном центре Богучаны. По этому соглашению компании должны создать совместное предприятие, которое удовлетворит растущий спрос на полиэтилен и полипропилен в России и Китае. Годовая мощность комплекса в Богучанах составит 5 млрд кубометров сырого природного газа с выпуском до 3 млн т высокотехнологичных полимеров и нефтехимической продукции. Ресурсной базой проекта станут нефтегазовые месторождения Юрубчено-Тахомского кластера.
Инвестиционные аналитики, как наши, так и западные, высоко оценивают продажу долей в восточносибирских проектах: Роснефть таким образом разделяет риски с партнерами, что позволяет компании минимизировать собственные затраты, повысив при этом устойчивость проектов.
В целом же, с учётом взаимного товарооборота по уже заключенным контрактам, суммарный объём сотрудничества "Роснефти" с китайскими партнёрами до 2035 года составит более 500 млрд долларов. Усилиями компании энергодиалог стал основой российско-китайского сотрудничества.
Здесь уместно напомнить: в последние несколько лет "Роснефть" — крупнейший налогоплательщик страны. И энергетическое сотрудничество компании с Китаем, охватывающее все сегменты нефтяного рынка, от добычи до переработки углеводородов и нефтехимии, в полной мере соответствует российским национальным интересам.