Китайская стратегия "Роснефти"

Тихон Уфимцев, для РИА Новости

Главная новость мировой нефтяной отрасли недавно начавшегося 2017 года — рекордное для Китая увеличение импорта нефти. Согласно таможенным данным, опубликованным 13 января, китайский импорт нефти в декабре достиг уровня 8,57 млн баррелей в сутки. Крупнейшая нефтегазовая компания страны CNPC прогнозирует дальнейший рост спроса еще на 3,4%, до 11,88 млн баррелей в сутки.

Согласно расчетам Государственного статистического управления КНР, рост китайской экономики в 2016 году составил 6,7%. Таким образом, вклад Китая в подъем глобальной экономики превысил 30%, страна остается ведущим двигателем мирового ВВП.

У китайского экономического чуда есть логичное последствие — Поднебесная нуждается во всё большем количестве нефти. Сейчас Китай потребляет нефти больше, чем большинство стран мира, являясь при этом одним из главных производителей минерального сырья. Текущий рост импорта обусловлен, в первую очередь, падением нефтедобычи.

В прошлом году китайские госкомпании закрыли буровые на старых месторождениях, которые стали нерентабельными из-за падения нефтяных цен. В результате этих мер за 11 месяцев производство сократилось примерно до 4 млн баррелей в сутки, что стало самым большим падением с 1990 года. По оценке Нила Бевериджа, ведущего аналитика агентства Bernstein, из-за высоких издержек производства Китаю вряд ли удастся переломить тенденцию спада добычи на старых месторождениях.

Гордон Кван, глава исследовательского подразделения гонконгской компании Nomura, специализирующегося на нефтегазовых исследованиях азиатско-тихоокеанского региона, предсказывает падение китайской добычи на 5% даже при условии роста нефтяных цен. "Китайские крупнейшие нефтяные месторождения быстро стареют", констатирует эксперт.

На фоне спада в китайской нефтедобыче как никогда заметны показатели отечественного нефтяного экспорта — в начале прошлого года наша страна стала главным поставщиком топлива в КНР, впервые обогнав Саудовскую Аравию. В период с января по октябрь 2016 года Россия экспортировала в Китай 42,83 млн тонн нефти, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2015 года.

Особенно впечатляющие успехи на китайском направлении демонстрирует "Роснефть". 9 января года текущего года "Роснефть" и китайская CNPC подписали дополнительное соглашение об увеличении поставок нефти транзитом через территорию Казахстана и продлении срока действия контракта, заключенного в 2013-м году, ещё на десять лет. Согласно тексту соглашения, с 2017 по 2024 годы поставки составят 70 млн тонн.

У "Роснефти" давний успешный опыт реализации контрактов в Китае. В период с 2005 по 2016 годы компания осуществила поставку более 186 млн тонн нефти на сумму, превышающую 95 млрд долларов. Совокупный объем поставок в рамках долгосрочных договоров превысил 700 млн тонн нефти. В 2015 году глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, заявил: "За последние десять лет ежегодные поставки нефти и нефтепродуктов из России в КНР увеличились в 20 раз до 36 млн. тонн с потенциалом роста до 50 млн. тонн к 2020 году".

"Три четверти этого объёма или 28 млн тонн приходится на нашу компанию, — сообщил тогда Сечин.

© РИА Новости. Максим Блинов Президент, председатель правления, заместитель председателя совета директоров ОАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин. Архив

В настоящее время "Роснефть" и CNPC реализуют проект по строительству Тяньцзиньского НПЗ, ежегодный объём переработки которого составит 16 млн тонн. Строительство Тяньцзиньского комплекса — один из элементов долгосрочной стратегии "Роснефти", которая позволит создать уникальные синергии в азиатском регионе и даст импульс для быстрого развития трейдингового подразделения отечественной компании.

С китайской же Sinopec у "Роснефти" ещё c 2006 года успешно функционирует ОАО "Удмуртнефть". Годовая добыча этого предприятия превышает 6,4 млн тонн нефти. В планах Sinopec также принять участие в разработке наиболее перспективных новых месторождений в портфеле "Роснефти" — Юрубчено-Тохомского и Русского. Соглашение об основных условиях реализации этого проекта было подписано в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Китай в сентябре 2015 года. Этот документ предусматривает возможное приобретение Sinopec до 49% в "Восточно-Сибирской нефтегазовой компании" (ВСНК) и "Тюменнефтегазе", владеющих лицензиями на освоение и разработку названных месторождений.

Кроме того, в сентябре минувшего года Sinopec и "Роснефть" договорились о строительстве и эксплуатации газоперерабатывающего и нефтегазохимического комплекса в Восточной Сибири. Партнерство Роснефти и Sinopec не ограничивается добычными активами. В прошлом году стороны подписали юридически обязывающее соглашение о подготовке совместного ТЭО проекта по строительству и эксплуатации газоперерабатывающего и нефтегазохимического комплекса в восточносибирском административном центре Богучаны. По этому соглашению компании должны создать совместное предприятие, которое удовлетворит растущий спрос на полиэтилен и полипропилен в России и Китае. Годовая мощность комплекса в Богучанах составит 5 млрд кубометров сырого природного газа с выпуском до 3 млн т высокотехнологичных полимеров и нефтехимической продукции. Ресурсной базой проекта станут нефтегазовые месторождения Юрубчено-Тахомского кластера.

В ноябре 2016-го года "Роснефть" и главный дистрибьютор природного газа на китайском рынке Beijing Gas подписали акционерное и операционное соглашение в отношении продажи китайской компании 20% акций дочки "Роснефти" — ПАО "Верхнечонскнефтегаз".

Инвестиционные аналитики, как наши, так и западные, высоко оценивают продажу долей в восточносибирских проектах: Роснефть таким образом разделяет риски с партнерами, что позволяет компании минимизировать собственные затраты, повысив при этом устойчивость проектов.

В целом же, с учётом взаимного товарооборота по уже заключенным контрактам, суммарный объём сотрудничества "Роснефти" с китайскими партнёрами до 2035 года составит более 500 млрд долларов. Усилиями компании энергодиалог стал основой российско-китайского сотрудничества.

Здесь уместно напомнить: в последние несколько лет "Роснефть" — крупнейший налогоплательщик страны. И энергетическое сотрудничество компании с Китаем, охватывающее все сегменты нефтяного рынка, от добычи до переработки углеводородов и нефтехимии, в полной мере соответствует российским национальным интересам.