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Кто готовит "майдан" в Болгарии

18:0418.01.2017
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Кандидат в президенты страны от Болгарской социалистической партии Румен Радев голосует на избирательном участке в Софии
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Игорь Пшеничников, советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ), для РИА Новости

В болгарской части Интернета появилась информация о том, что в Болгарии в канун инаугурации нового президента страны генерала Румена Радева, которая состоится 22 января, должны пройти "демонстрации протеста с целью дестабилизировать обстановку в стране в пользу определенных партий".

Румен Радев. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Биография Румена Радева
Избранный президент Болгарии Румен Радев, за которого на выборах в ноябре проголосовало почти 60% болгар, принесет присягу в качестве главы государства 19 января и вступит в должность 22 января.

А на 21 января у резиденции президента Болгарии, в самом центре Софии, намечена "акция протеста", которая организуется действующими в стране "неправительственными организациями", которые финансируются из-за рубежа страны, в частности — из США.

Они больше не будут сидеть тихо

Кандидат в президенты от правящей правоцентристской партии Болгарии Росен Плевнелиев. Архивное фото
© РИА Новости. Stoyan Nenov
Болгарский синдром: почему власть тянется к Западу, а народ – к России
По неофициальным данным, в одну из действующих в Болгарии "неправительственных организаций" недавно поступила инструкция по организации массовых беспорядков. В ней содержатся рекомендации относительно того, что к участию в этих "активных мероприятиях" следует привлекать лиц в возрасте до 40 лет. Каждый участник акции будет получать гонорар в размере до 30 евро в день. Протест должен пройти под лозунгами против президента Радева, а также под антироссийскими лозунгами.

Какие именно НПО стоят за подготовкой к провокационным акциям, доподлинно неизвестно. Между тем, на днях исполнительный директор фонда "Америка для Болгарии" ("Америка за България") Нэнси Шилер во всеуслышание заявила, что отныне этот фонд не будет таиться, но громко заявит о себе.

"В нашем обществе происходят изменения, — сказала Шилер. — Мы будем работать вместе для того, чтобы собрать кусочки паззла и сделать Болгарию лучше. До сих пор фонд работал тихо, создавая условия для понимающих людей. Но времена меняются, и мы тоже. С сегодняшнего дня мы больше не будем сидеть тихо".

Недавно этот фонд прославился тем, что заплатил Болгарскому национальному телевидению и частной болгарской телестанции БТВ, соответственно, 30 600 долларов и 26 500 долларов за освещение избирательной борьбы между Клинтон и Трампом в "правильном ключе", то есть в пользу Клинтон. Понятно, что за этим фондом стоят те же американские круги, которые поддерживали "майдан" в Киеве в 2014 году.

© РИА Новости. Андрей Стенин
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Площадь Независимости в Киеве. Февраль 2014

Опять Сорос…

Как ранее писали болгарские СМИ, к организации провокационных протестов в целях дестабилизировать обстановку в Болгарии прямое отношение имеет американский финансист и филантроп Джордж Сорос.

Отмечается, что Сорос использует давно отработанную им схему выделения грантов на деятельность НПО, которые являются "осиными гнёздами" на территории балканских стран. "Неправительственные организации представляют угрозу национальной безопасности, — указывал болгарский информационный портал "Блиц". — Они умышленно создают напряженность в различных регионах, особенно на Балканах. Это личный и корпоративный интерес тех людей, которые финансируют эти НПО, в частности, Сороса. Его гранты направляются в эти организации".

Чем не угодил Румен Радев

Президент Болгарии Росен Плевнелиев. Архивное фото
© AP Photo/ Richard Drew
Президент Болгарии готов к диалогу с РФ, хотя и не согласен с ее политикой
Избранный президент Болгарии Румен Радев — полная противоположность уходящему президенту Росену Плевнелиеву, который известен тем, что все время своего президентства шел строго в фарватере политики президента США Барака Обамы. В последние дни своего президентства Плевнелиев вслед за своим вашингтонским патроном заявил, что Россия якобы финансирует антиевропейские партии и средства массовой информации в Болгарии и других странах Европы, стремясь таким образом подорвать ЕС изнутри.

© РИА Новости. Павел Лисицын
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Президент Болгарии Росен Плевнелиев

Заявления Румена Радева свидетельствуют о том, что новый президент Болгарии намерен взять курс "на сближение с Россией".

Он, в частности, заявил, что членство его страны в НАТО и ЕС не означает, что Россия — враг Болгарии. Он также неоднократно высказывался за снятие европейских санкций с России, которые "вредят обеим странам". Вдобавок

Набережная Ялты во время шторма на Черном море. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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Уходящий президент Болгарии посоветовал преемнику обдумать позицию по Крыму
Радев считает, что хотя часть мирового сообщества и не признает законность включения Крыма в состав России, жители полуострова сами должны решать его будущее, в том числе — хотят ли они, чтобы Крым вновь стал частью Украины.

Кроме того, Радев положительно отзывается об избранном президенте США Трампе. "Что положительного в Трампе, так это то, что он не раб политических предрассудков, он за диалог", — говорит Радев.

Таким образом, в глазах мирового истеблишмента Радев выглядит (так же, как и Трамп), "агентом Кремля", которому, как минимум, надо испортить жизнь.

Хватит ли сил у проамериканских НПО насолить Радеву

Кандидат в президенты Болгарии Румен Радев на избирательном участке в Софии. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Избранный президент Болгарии призвал к сотрудничеству Россию и НАТО
Радев победил на президентских выборах со значительным перевесом. Его победа — свидетельство того, что болгары за сближение с Россией. Братское отношение болгарского народа к России совершенно не совпадало с русофобским курсом уходящей власти.

В контексте сообщений о готовящихся провокациях против нового президента весьма показательными выглядят комментарии простых болгар в соцсетях относительно организаторов беспорядков.

"Эти "соросоиды" — позор нашего народа, это политическое меньшинство, — пишет один из пользователей. — На грязные деньги Сороса они продолжают превращать такое райское место, как Болгария, в концлагерь… Соросу через купленные им СМИ и образовательную систему удалось вытравить болгарский дух в большинстве молодых болгар. Род, Родина, семья, патриотизм — теперь у нас плохие слова…"

Как раз тем, что "из молодых болгар вытравлен болгарский дух", и объясняется рекомендация рекрутировать для провокаций людей не старше 40 лет. Люди постарше, если и выйдут на демонстрацию, то скорее — в поддержку Радева и дружбы с Россией. Хотя и молодые болгары еще не до конца потеряны для своей страны.

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