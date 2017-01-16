Поезд в никуда: почему Сербия угрожает ввести войска в Косово

Игорь Пшеничников, советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ), для РИА Новости
Сербия отправит вооруженные силы в край Косово в случае угрозы сербскому населению со стороны албанцев, заявил журналистам президент страны Томислав Николич. "Если будут убивать сербов, то да. И не только армию, мы все пойдем. Я первым пойду, мне не впервой", — ответил Николич после заседания Совета по национальной безопасности на вопрос о готовности Белграда послать в Косово вооруженные силы.
Тоненькая нить, соединяющая с Родиной
Пассажирский поезд отправился в субботу из Белграда в Косово впервые за последние 18 лет. Его конечным пунктом должен был стать небольшой городок Косовска-Мтровица, где все еще проживает горстка сербов — менее 10 тысяч человек — под защитой международных полицейских сил KFOR. Если бы ни международная полиция, сербов давно бы не было в Косовска-Митровице, южная часть которой заселена албанцами и контролируется враждебной Сербии Республикой Косово.
По сути, этот поезд стал бы тоненькой нитью, которая относительно безопасно соединила бы большую Сербию с малочисленной группой соотечественников, живущих в Косовска-Митровице в постоянном страхе за жизнь.
Чтобы понять условия жизни этого маленького сербского анклава, достаточно сказать, что после 1999 года сербы изгнаны албанцами со всей территории Косова. Всего с начала конфликта из Косово и Метохии оттуда были вынуждены бежать, по некоторым данным, около 200 тысяч этнических сербов. Сотни тысяч сербов были зверски убиты, о чем западная пресса писала между прочим, мол, "произошли столкновения между сербами и албанцами".
В Косово албанцы уничтожили все православные храмы. Часто это варварство совершалось в присутствии представителей KFOR, которые молчаливо наблюдали за происходящим.
При этом надо понимать, что Косово — это историческое сердце Сербии. Именно в Косово в 1389 году произошла знаменитая битва на Косовском поле, где сербы потерпели поражение от турок. Косово было исключительно сербским даже к середине XX века.
Для Белграда Косово — это всегда Сербия
И для сербского народа, и для официальных властей Косово — это всегда Сербия. "Косово — это Сербия" — часть политической риторики официального Белграда. Потому на поезде, который шел в Косово, была эта надпись. Первый из сербских политиков, кто заявит о признании независимости Косова, полностью перечеркнет свою политическую карьеру. По крайней мере сегодня.
Попытка Сербии восстановить порядок в Косово была расценена Западом как "этнические чистки". В результате Сербия подверглась агрессии со стороны НАТО. Последовали бомбардировки Белграда, мостов через Дунай и прочих сербских "стратегических объектов", как, например, редакция национального телевидения.
Помнят они то, что провозглашение независимости Косова в феврале 2008 года произошло безо всякого референдума. При этом все страны ЕС и НАТО признали это беззаконие законным. Официальный Белград не желает с этим соглашаться, в чем его поддерживает и Россия.
Если кто-то и увидел в надписи на поезде "Косово — это Сербия" некую провокацию, то только албанцы, которые, естественно, чувствуют поддержку со стороны Запада и не боятся лезть на рожон.
Куда смотрит ЕС
Косовский вопрос — главный камень преткновения в переговорах о вступлении Сербии в ЕС. Никто из сербских политических деятелей, к какой бы партии ни принадлежал и что бы реально ни думал, не говорит о признании Косова.
Случай с поездом "Белград — Косовска-Митровица" дал повод сербской патриотической прессе говорить о том, что официальный Белград стремится в то сообщество западных стран, которое признает Косово, а в сегодняшней ситуации встало фактически на сторону албанцев.
Стоит ли рваться в ЕС, задается вопросом сербская пресса.
Евросоюз занял позицию невмешательства. Представитель Еврокомиссии по связям со СМИ Майя Коциянчич заявила албанским СМИ: "О любой проблеме между Косово и Сербией обе стороны должны договариваться в духе нормализации отношений".
Но другой позиции и не приходится ждать, если так называемая Республика Косово появилась на карте только благодаря военной поддержке НАТО и, прежде всего, США. Неслучайно же главный проспект в Приштине албанцы назвали в честь Билла Клинтона.
С кем вести переговоры
Даже если бы официальный Белград согласился бы начать некие переговоры с "властями" Приштины, то с кем бы сербы сели за стол переговоров? С "президентом" Хашимом Тачи?
Чего же ждать от ЕС по поводу поезда "Белград — Косовска-Митровица"? Сербов либо опять назначат виноватыми, либо просто закроют глаза на их правоту.