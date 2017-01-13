США
14.0114 января13:21МСК
USD59.37-0.13
EUR63.12-0.15
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Зеркало для антигероя: как Порошенко додавливает прессу

17:5513.01.2017
(обновлено: 17:57 13.01.2017)
130218
Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора
© РИА Новости. Михаил Палинчак
Перейти в фотобанк

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

В четверг 12 января украинское интернет-издание "Страна. UA" выпустило заявление, в котором сообщило, что власти Украины готовят против редакции провокацию. "В СБУ ударными темпами фабрикуют уголовные дела с целью арестовать руководителей интернет-газеты "Страна", — сообщил коллектив редакции.

Внешние факторы, переходящие во внутреннюю агрессию

Украинской власти все труднее демонстрировать уверенность в завтрашнем дне во внешнем мире и на внутренних телеканалах.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости. Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Журнал Time опубликовал статью депутата Рады о коррумпированности Порошенко
Почти три года Украина представляла Европе себя в качестве защитницы от российской угрозы. "Последний бастион", каким преподносил Украину европейскому сообществу бывший премьер страны Арсений Яценюк, оказался оболочкой для бизнес-империи президента.

Но американские и европейские власти не собираются финансировать частную империю Петра Порошенко, они обещали помочь всей Украине, которую предполагали сделать образцовой восточноевропейской демократией, ориентированной на западные ценности. Или, во всяком случае, декларировали такое стремление.

Вышло иначе. Самое нищее в Европе государство, стремительно утратившее свою экономическую независимость (падение ВВП составило 17% за минувшие три года), к тому же и самое коррумпированное — где президент покупает через специально назначенного им дилера голоса депутатов, необходимые ему для назначения своих людей на должности премьера и генпрокурора.

Такого откровенного цинизма Европа, кажется, не знала в последние тридцать лет антикоррупционных наблюдений…

© РИА Новости. Михаил Палинчак
Перейти в фотобанк
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк (в центре) на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 14 апреля 2016 года

Но в нашем случае интересно другое. Украина предстала перед Европой в столь неприглядном виде, прежде всего, благодаря украинским и российским СМИ, которые постоянно и весьма нелицеприятно пишут про украинскую власть правду, показывая ее такой, какая она есть на самом деле — циничная, коррумпированная, использующая политические и государственные структуры исключительно в частных интересах.

И поэтому украинская власть действует незамысловато: бьет не по недостаткам, а по зеркалу, в котором они, эти недостатки, отражаются, то есть по СМИ.

После ряда разоблачений СБУ решила провести обыск в редакции

Интернет-изданию "Страна.UA" еще нет и года. Его руководитель и владелец Игорь Гужва и до этого находился в сложных отношениях с органами власти. До создания "Страны.UA" Гужва был главным редактором сначала в газете "Сегодня", владелец которой Ринат Ахметов расстался с ним из-за критического отношения Гужвы к бывшему президенту Виктору Януковичу. Потом были украинские "Вести", владелец которых Александр Клименко (бывший министр по налогам и сборам кабмина времен Януковича) расстался с Гужвой из-за его критического отношения главреда к Петру Порошенко.

Флаг на здании Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото
© Flickr/ Juanedc
Издание "Страна" требует от СБУ пояснить причины обыска журналистки
Гужва создал в феврале 2016-го года свой проект — "Страну.UA", который, на мой взгляд, является самым лучшим стартапом в области масс-медиа на территории СНГ в минувшем году. Это одно из главных русскоязычных и весьма информированных изданий Украины.

Именно "Страна" публикует разоблачительные материалы о тех, кто погряз в коррупции, она проверяет и налоговые декларации парламентариев, министров и президента страны, публикует расследования об их реальном имущественном состоянии, вскрывает махинации представителей власти с финансами, документально доказывая это.

Именно "Страна" одной из первых и наиболее полно дала материалы по коррупции в высших эшелонах украинской власти, о которых изданию рассказал депутат Верховной рады Александр Онищенко, ныне находящийся в вынужденной эмиграции в Лондоне.

Много материалов "Страны.UA" были посвящены имущественному состоянию президента Петра Порошенко, министра МВД Арсена Авакова и других представителей власти. И всегда публикации сопровождаются копиями документов и фотографиями.

© РИА Новости. Стрингер
Перейти в фотобанк
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на заседании Кабинета министров Украины в Киеве

Последняя публикация издания посвящена поместью секретаря Совета по национальной безопасности и обороне Украины Александра Турчинова, которое он переписал на тещу.

Помехи на телевидении. Архивное фото
© Fotolia/ danr13
На Украине проверят канал "2+2" из-за сериала совместного с РФ производства
"После этих публикаций (откровений Онищенко и раскрытию махинаций Турчинова с его имуществом — ред.) мы получили информацию о возбуждении против меня уголовного дела, — рассказал в интервью РИА Новости Игорь Гужва. — Из источников в правоохранительных органах нам стало известно о том, что выписан ордер на обыск в помещениях редакции. Поэтому мы и обратились к своим читателями и коллегам, чтобы предупредить, что, несмотря на действия власти, будем продолжать свою работу".

По словам Гужвы, статья Уголовного кодекса, которую инкриминируют ему правоохранительные органы, — призывы к нарушению целостности государства, — та самая статья, по которой на Украине арестованы уже десятки людей, правозащитников, журналистов, общественных деятелей, несогласных с действиями представителей нынешнего режима.

Шантаж, угрозы, подкуп

Впрочем, есть еще один важный аспект во всей этой истории. Украинская власть, которую возглавил олигарх и украинский медиа-магнат Петр Порошенко, прекрасно понимает роль СМИ в общественном, политическом процессе. Поэтому пытается либо контролировать СМИ, либо воздействовать на них другими путями — через силовые структуры, шантаж собственников, спецслужбы.

Репортер с камерой. Архивное фото
© Flickr/ Juno Lee
Депутат Рады рассказал о заказчиках нападений на журналистов на Украине
Так, осенью 2016 года в принципе лояльное нынешней власти "Украинская правда" (УП) опубликовала заявление редакции, в котором сообщила, что располагает информацией о том, что телефоны сотрудников редакции прослушиваются правоохранительными органами, а отчеты о прослушке (о планируемых публикациях издания, ходе подготовки этих публикаций и так далее) поступают в администрацию президента (АП). И приложили соответствующие документы.

АП на эти обвинения редакции не ответила.

© РИА Новости Украина/Евгений Котенко
Митинг возле здания телеканала "Интер" в Киеве

 

В первых числах сентября прошлого года радикалы из добробатов подожгли здание телеканала "Интер", в новостных программах которого шли сюжеты, контрастирующие с официальной позицией властей. Расследование поджога и нападения на редакцию, которое проходило в прямом эфире, идет до сих пор. Хотя у журналистов и правоохранителей есть видеозаписи с места событий, на которых запечатлены участники поджога, некоторые представители власти утверждают, что это был "самоподжог".

Логотип телеканала 112 Украина. Архивное фото
© Фото: телеканал "112 Украина"
Телеканал "112. Украина" заявил о давлении со стороны украинских властей
По утверждению Онищенко, президент Украины Петр Порошенко (владелец украинского "Пятого канала") через него пытался перекупить телевизионный "112 канал". Не получилось — не сошлись с владельцем в цене. После этого против собственника канала Андрея Подщипкова было возбуждено уголовное дело, и он вынужден был эмигрировать.

Все эти и подобные им факты говорят об одном — украинская власть, президент страны Петр Порошенко начали открытую войну против прессы. Потому что видят все зло не в своих действиях, не в процветающей на высших этажах власти коррупции, а в СМИ, которые сообщают об этом электорату.

 

 

Комментировать
+
Мнение
Обсуждение
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.