Зеркало для антигероя: как Порошенко додавливает прессу

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

В четверг 12 января украинское интернет-издание "Страна. UA" выпустило заявление, в котором сообщило, что власти Украины готовят против редакции провокацию. "В СБУ ударными темпами фабрикуют уголовные дела с целью арестовать руководителей интернет-газеты "Страна", — сообщил коллектив редакции.

Внешние факторы, переходящие во внутреннюю агрессию

Украинской власти все труднее демонстрировать уверенность в завтрашнем дне во внешнем мире и на внутренних телеканалах.

Почти три года Украина представляла Европе себя в качестве защитницы от российской угрозы. "Последний бастион", каким преподносил Украину европейскому сообществу бывший премьер страны Арсений Яценюк, оказался оболочкой для бизнес-империи президента.

Но американские и европейские власти не собираются финансировать частную империю Петра Порошенко, они обещали помочь всей Украине, которую предполагали сделать образцовой восточноевропейской демократией, ориентированной на западные ценности. Или, во всяком случае, декларировали такое стремление.

Вышло иначе. Самое нищее в Европе государство, стремительно утратившее свою экономическую независимость (падение ВВП составило 17% за минувшие три года), к тому же и самое коррумпированное — где президент покупает через специально назначенного им дилера голоса депутатов, необходимые ему для назначения своих людей на должности премьера и генпрокурора.

Такого откровенного цинизма Европа, кажется, не знала в последние тридцать лет антикоррупционных наблюдений…

© РИА Новости. Михаил Палинчак Перейти в фотобанк Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк (в центре) на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 14 апреля 2016 года

Но в нашем случае интересно другое. Украина предстала перед Европой в столь неприглядном виде, прежде всего, благодаря украинским и российским СМИ, которые постоянно и весьма нелицеприятно пишут про украинскую власть правду, показывая ее такой, какая она есть на самом деле — циничная, коррумпированная, использующая политические и государственные структуры исключительно в частных интересах.

И поэтому украинская власть действует незамысловато: бьет не по недостаткам, а по зеркалу, в котором они, эти недостатки, отражаются, то есть по СМИ.

После ряда разоблачений СБУ решила провести обыск в редакции

Интернет-изданию "Страна.UA" еще нет и года. Его руководитель и владелец Игорь Гужва и до этого находился в сложных отношениях с органами власти. До создания "Страны.UA" Гужва был главным редактором сначала в газете "Сегодня", владелец которой Ринат Ахметов расстался с ним из-за критического отношения Гужвы к бывшему президенту Виктору Януковичу. Потом были украинские "Вести", владелец которых Александр Клименко (бывший министр по налогам и сборам кабмина времен Януковича) расстался с Гужвой из-за его критического отношения главреда к Петру Порошенко.

Гужва создал в феврале 2016-го года свой проект — "Страну.UA", который, на мой взгляд, является самым лучшим стартапом в области масс-медиа на территории СНГ в минувшем году. Это одно из главных русскоязычных и весьма информированных изданий Украины.

Именно "Страна" публикует разоблачительные материалы о тех, кто погряз в коррупции, она проверяет и налоговые декларации парламентариев, министров и президента страны, публикует расследования об их реальном имущественном состоянии, вскрывает махинации представителей власти с финансами, документально доказывая это.

Именно "Страна" одной из первых и наиболее полно дала материалы по коррупции в высших эшелонах украинской власти, о которых изданию рассказал депутат Верховной рады Александр Онищенко, ныне находящийся в вынужденной эмиграции в Лондоне.

Много материалов "Страны.UA" были посвящены имущественному состоянию президента Петра Порошенко, министра МВД Арсена Авакова и других представителей власти. И всегда публикации сопровождаются копиями документов и фотографиями.

© РИА Новости. Стрингер Перейти в фотобанк Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на заседании Кабинета министров Украины в Киеве

Последняя публикация издания посвящена поместью секретаря Совета по национальной безопасности и обороне Украины Александра Турчинова, которое он переписал на тещу.

"После этих публикаций (откровений Онищенко и раскрытию махинаций Турчинова с его имуществом — ред.) мы получили информацию о возбуждении против меня уголовного дела, — рассказал в интервью РИА Новости Игорь Гужва. — Из источников в правоохранительных органах нам стало известно о том, что выписан ордер на обыск в помещениях редакции. Поэтому мы и обратились к своим читателями и коллегам, чтобы предупредить, что, несмотря на действия власти, будем продолжать свою работу".

По словам Гужвы, статья Уголовного кодекса, которую инкриминируют ему правоохранительные органы, — призывы к нарушению целостности государства, — та самая статья, по которой на Украине арестованы уже десятки людей, правозащитников, журналистов, общественных деятелей, несогласных с действиями представителей нынешнего режима.

Шантаж, угрозы, подкуп

Впрочем, есть еще один важный аспект во всей этой истории. Украинская власть, которую возглавил олигарх и украинский медиа-магнат Петр Порошенко, прекрасно понимает роль СМИ в общественном, политическом процессе. Поэтому пытается либо контролировать СМИ, либо воздействовать на них другими путями — через силовые структуры, шантаж собственников, спецслужбы.

Так, осенью 2016 года в принципе лояльное нынешней власти "Украинская правда" (УП) опубликовала заявление редакции, в котором сообщила, что располагает информацией о том, что телефоны сотрудников редакции прослушиваются правоохранительными органами, а отчеты о прослушке (о планируемых публикациях издания, ходе подготовки этих публикаций и так далее) поступают в администрацию президента (АП). И приложили соответствующие документы.

АП на эти обвинения редакции не ответила.

© РИА Новости Украина/Евгений Котенко Митинг возле здания телеканала "Интер" в Киеве

В первых числах сентября прошлого года радикалы из добробатов подожгли здание телеканала "Интер", в новостных программах которого шли сюжеты, контрастирующие с официальной позицией властей. Расследование поджога и нападения на редакцию, которое проходило в прямом эфире, идет до сих пор. Хотя у журналистов и правоохранителей есть видеозаписи с места событий, на которых запечатлены участники поджога, некоторые представители власти утверждают, что это был "самоподжог".

По утверждению Онищенко, президент Украины Петр Порошенко (владелец украинского "Пятого канала") через него пытался перекупить телевизионный "112 канал". Не получилось — не сошлись с владельцем в цене. После этого против собственника канала Андрея Подщипкова было возбуждено уголовное дело, и он вынужден был эмигрировать.

Все эти и подобные им факты говорят об одном — украинская власть, президент страны Петр Порошенко начали открытую войну против прессы. Потому что видят все зло не в своих действиях, не в процветающей на высших этажах власти коррупции, а в СМИ, которые сообщают об этом электорату.