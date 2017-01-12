CNN слова не давали: о чем мы узнали из первой пресс-конференции Трампа

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ

11 января Трамп вошел на свою Голгофу — он провел большую пресс-конференцию для американских СМИ. Главным крестом, которые пытались водрузить на его плечи, стала Россия.

Как и ожидалось, ни пресса, ни либеральная общественность не прекратили кампанию против "еретика" даже после его победы. Последними актами этой кампании стало выступление Мерил Стрип и материал, опубликованный порталом BuzzFeed и CNN о том, что у Путина якобы есть "сексуальный" компромат на Трампа, полученный во время свиданий миллиардера с проститутками в российских отелях. Да, пресс-секретарь Трампа охарактеризовал публикацию доклада изданиями как "жалкую попытку набрать себе кликов", однако понятно, что речь даже не о деньгах, а о желании либералов просто вести крестовый поход против Трампа. Поход ради похода.

В ходе пресс-конференции было видно, что избранный президент наконец услышал своих имиджевых советников — он держался уверенно и достойно. Сорвался Трамп лишь один раз, когда отказался давать слово журналисту CNN.

Конечно, частично миллиардера можно понять — некогда уважаемое издание опубликовало явный и очевидный фейк про избранного президента страны, и корреспондент этого издания собирался разрекламировать этот фейк в ходе пресс-конференции.

© REUTERS/ Shannon Stapleton Избранный президент США Дональд Трамп с детьми перед началом первой официальной пресс-конференции в Нью-Йорке

Однако а) на пресс-конференции право задать вопрос имеют все и б) глава государства должен уметь отвечать даже на вопросы ангажированных людей, как это делает, например, Владимир Путин.

Понятно, что просто понять и терпеть недостаточно — Трамп должен контратаковать. Но не через унижение журналистов, а с помощью демонстрации позитивных результатов правления. Собственно, Трамп и начал демонстрировать на пресс-конференции результаты, которых он достиг еще до вступления в должность.

Где и что производить



Так, твиттер-дипломатия избранного президента уже привела к тому, что автомобильные кампании (которых Трамп запугал дополнительными пошлинами в случае вывода производства из США) развернули невиданную бизнес-активность на Среднем Западе.

Fiat Chrysler построит "большой, большой" завод в США, "а не в другой стране", Ford отказался от строительства завода стоимостью в миллиард долларов в Мексике и решил вместо этого сосредоточиться на расширении действующего завода в Мичигане. А это новые рабочие места для американцев, и не последние — Трамп обещает быть "самым великим создателем рабочих мест из всех, кого создал Бог".

Но для этого не нужна политкорректность и какая-то напускная скромность. Да, Трампа критикуют за то, что он собирает кабинет миллиардеров, однако президент называет это прагматичным шагом для достижения тех самых великих целей созидания.

"Ежегодно мы теряем сотни миллиардов долларов за счет торгового дефицита с Китаем, Японией, Мексикой. Мы больше не заключаем успешных сделок", — говорит Трамп. И поэтому Америке, по его словам, сейчас нужны во власти умные и успешные люди, а тот же Рекс Тиллерсон — бывший глава Exxonmobil и будущий госсекретарь — стал успешным потому, что был умным.

© REUTERS/ Kevin Lamarque Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон на сенатских слушаниях

И снова о "русских хакерах"



Львиная доля пресс-конференции была, конечно же, посвящена России и будущим отношениям с ней. Тут Трамп начал юлить. Он фактически согласился с утверждением о том, что Москва стояла за хакерским взломом серверов Демократической партии, но тут же отметил несколько моментов.

Во-первых, Америку взламывают все, кому не лень. Во-вторых, сервера Демократической партии могут взломать все, кому не лень, учитывая уровень халатности ее лидеров. Наконец, в-третьих, Трамп отметил, что при нем Путин больше взламывать США не будет.

"Он не должен был этого делать, и он не будет это делать, — заявил Трамп. — Во время моей каденции Россия будет уважать Америку больше, чем при любом другом президенте".

Достаточно двусмысленное заявление — непонятно, будет ли это уважение основываться на страхе перед Трампом или же ответном уважении российских интересов. При этом мотивировочную часть Путина — помочь Трампу — сам избранный президент, естественно, отверг. И не мог не отвергнуть, поскольку она подрывает саму легитимность его избрания.

Конечно, несмотря на это опровержение, в целом Трамп и его команда (особенно Рекс Тиллерсон во время слушаний в Конгрессе) несколько ужесточили свою позицию по отношению к России. Будущий госсекретарь назвал Москву "угрозой" для США и членов НАТО, а избранный президент на пресс-конференции дает понять, что если он не поладит с Путиным — а, по его словам, "есть серьезная вероятность такого исхода — то будет проводить крайне жесткую политику в отношении России. Куда более жесткую, чем могла бы предложить Хиллари.

Была ли сделка?



Некоторые эксперты видят в этом некую "большую сделку" между республиканцами и Трампом. В рамках нее якобы первые признают Трампа легитимным президентом и заканчивают свой крестовый поход, а сам будущий хозяин Белого дома в ответ отказывается от своих революционных чаяний во внешней политике, в частности — признает Москву противником, а не партнером Соединенных Штатов.

Исключать такой сценарий, конечно, нельзя, но он видится все-таки маловероятным. Как минимум потому, что легитимность — не тот товар, который можно и нужно получать посредством размена на реальную политику (в легитимности Трампу в любой момент могут снова отказать, а момент для выстраивания новой внешней политики он уже себе не вернет).

Кроме того, нормализация отношений с Россией является столпом новой политики Трампа как на Ближнем Востоке, так и в Восточной Азии. Если ему не удастся наладить отношения с Владимиром Путиным, то этой политики просто не будет, и Трампу придется продолжать капитулянтскую линию Обамы.

© AP Photo/ Seth Wenig Избранный президент США Дональд Трамп во время первой официальной пресс-конференции в Нью-Йорке

Если сделка и может быть, то лишь в виде обмена смирения Трампа в отношении Москвы на поддержку Конгрессом внутриполитических и экономических инициатив. Однако вымаливать эту поддержку Трамп и не должен — республиканцы в Капитолии с радостью подпишутся под тем же демонтажем Obamacare (социалистической, по их мнению, системы медицинского страхования) и вряд ли рискнут пойти против инициатив президента по созданию рабочих мест.

Думаю, что ужесточение позиций как Трампа, так и Тиллерсона связано исключительно с текущим моментом. Госсекретарь должен пройти процедуру утверждения (и в этом плане медаль от Путина является в глазах некоторых благородных графов конгресса своего рода лилией на плече). А Трамп должен добиться того, чтобы не только Тиллерсон, но и остальные министры его кабинета прошли процедуру утверждения. И ему не нужно лишний раз провоцировать Конгресс.

Контуры же его реальной политики можно будет увидеть уже через неделю, в речи по поводу вступления на американский престол. А промежуточные выводы — по окончанию первых ста дней президентства самого экстравагантного и еретического главы американского государства за все последнее время.