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Савченко, олигархи или Янукович: президентский кастинг по-украински

16:2011.01.2017
(обновлено: 19:27 11.01.2017)
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Надежда Савченко с флагом Украины. Архивное фото
© AP Photo/ Efrem Lukatsky

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Депутат парламента Украины Надежда Савченко опубликовала списки пленных. Известный украинский олигарх и общественный деятель Виктор Пинчук разместил в The Wall Street Journal статью со своими предложениями решения политических и международных проблем Украины. А бывший премьер Украины Николай Азаров публично заявил о создании правительства в изгнании. Фактически с 1 января 2017 года на Украине началась кампания по досрочным президентским выборам. Хотя и неофициальная.

Скриншот обложки официального аккаунта Михаила Саакашвили в социальной сети Facebook
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Почему сегодня

Экономическая ситуация на Украине в конце 2016 и начале 2017 года оказалась самой плохой с точки зрения перспектив за последние три года.

Дело в том, что украинская экономика сидит на западных дотациях — кредитах МВФ и различных, более мелких, но регулярных вливаниях из ЕС и США. И тот и другой источники, с точки зрения перспектив, оказались для Украины в начале 2017 года проблемными.

МВФ в ближайшее время вряд ли предоставит Украине очередной транш. Во-первых, руководству Фонда необходимо проверить скандальную информацию украинского парламентария Александра Онищенко, ныне находящегося в эмиграции в Лондоне, о том, что кредиты МВФ использовались украинской властью для финансирования антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины. А поскольку значительная часть военного бюджета "распиливалась" окружением президента, получается, что кредитовал МВФ не экономику Украины, и даже не гражданскую войну на востоке, что уже само по себе плохо и противоречит уставу этой организации, а частные компании украинской политической элиты, что вообще уже никуда не годится.

© AP Photo/ Sergei Chuzavkov
Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. Февраль 2016 года

Во-вторых, МВФ является по сути карманным финансовым инструментом администрации президента США. А здесь произошла смена персонажей. Вместо Барака Обамы, имевшего некие моральные обязательства перед Петром Порошенко, к власти пришел Дональд Трамп, которому, похоже, безразличны ближайшие перспективы нынешнего украинского режима.

Так что на МВФ рассчитывать вряд ли приходится.

Что касается ЕС, то и здесь в отношении Порошенко возникло явное недоумение.

Протестная акция в Киеве. Архив
© РИА Новости. Стрингер
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Как на Украине покупают парламент, прокуроров и руководителей СБУ

Минские соглашения, которые канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд подписали в феврале 2015 года вместе с президентами России Владимиром Путиным и Украины Петром Порошенко, не выполняются именно по вине украинской стороны.

В преддверии предстоящих федеральных выборов в Германии и президентских во Франции, лидеры этих государств понимают, что перед их собственным электоратом им приходится (по вине Порошенко) признавать несостоятельность восточного вектора своей внешней политики. И поэтому рассчитывать на столь же щедрую помощь ЕС, как это было в предыдущие три года, Порошенко и его администрация не могут.

© AFP 2017/ Pool/Grigory Dukor
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент Украины Петр Порошенко во Дворце независимости в Минске

Политическая ситуация на Украине осложняется коррупционным скандалом. После откровений депутата Верховной рады Александра Онищенко о том, как президент покупал голоса в парламенте при назначении своих людей и проталкивании выгодных его администрации законопроектов, рейтинг президента и его команды упал до уровня плинтуса.

По сведениям, полученным автором из источников, близких к административным и правоохранительным органам Украины, в феврале нынешнего года ожидаются бурные выступления протестного электората с требованиями отставки президента.

И потому возникает вопрос: какая альтернатива есть нынешнему главе государства?

Дом Архитектора в Киеве, где 14 октября проходил съезд националистической партии Национальный корпус
© РИА Новости. Захар Виноградов
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Национально-патриотический кандидат

За те почти три года, которые минули с момента государственного переворота на Украине (21 февраля 2014 года), в стране сформировалась мощная национально-патриотическая среда. На смену маргиналам из "Свободы" и Радикальной партии Украины пришли новые идейные политики.

Например, Дмитрий Ярош, бывший лидер "Правого сектора" (запрещена в РФ). В начале 2016 года Ярош создал новое политическое движение, "Государственную инициативу Яроша" — по-украински "ДIЯ", то есть "Действие".

Другой лидер национал-патриотов — Андрей Билецкий, в конце 2016 года на базе возглавляемого им добровольческого батальона "Азов" создал партию "Национальный корпус".

© РИА Новости. Александр Максименко
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Командир батальона специального назначения МВД "Азов" Андрей Билецкий. 2014 год

Но наибольший рейтинг из представителей этого направления сегодня у депутата Верховной рады Надежды Савченко.

В июне 2016 года после триумфального возвращения Савченко на Украину из России, где она была осуждена за убийство российских журналистов, ее рейтинг был самым высоким среди политиков страны. И  сегодня, хотя рейтинг ее существенно понизился, Савченко является наиболее популярным политиком в национал-патриотической среде.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко. Архивное фото
© РИА Новости. Стрингер
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Депутат Рады Савченко обнародовала списки пленных украинских силовиков

Поэтому опубликование Савченко списков пленных и ее инициатива срочного обмена "всех на всех", кроме прямого смысла, имеет и политический подтекст — Савченко заявляет тем самым о своих амбициях "народного президента".

Кстати, термин украинский "народный президент" придуман и введен в украинский политический лексикон именно Савченко, которая предлагает с середины прошлого года на эту должность себя.

Олигархический сценарий

Определяющую роль в украинской политике отведена  крупному бизнесу — олигархам. Около десяти известных всей Украине людей фактически превратили парламент страны в Совет директоров по управлению государством.

Бывший народный депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник
© РИА Новости. Максим Блинов
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Олейник: на Украине сейчас – какое-то "гуляй-поле"

Согласно своим финансовым и корпоративным возможностям они кооптировали в Верховную раду представителей, через которых делят бюджет, получают налоговые льготы и принимают выгодные им законопроекты.

Еще одной важной особенностью украинского олигархата в политическом смысле является его циничный космополитизм — то есть вера в то, что именно ЕС и США должны в конечном счете определять внешнюю и внутреннюю политику Украины.

В последние дни 2016 года один из украинских олигархов — Виктор Пинчук опубликовал в The Wall Street Journal статью "Украина должна пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией"

© AP Photo/ Efrem Lukatsky
Украинский бизнесмен Виктор Пинчук

Как считает олигарх, Украина должна на словах пока отказаться от своих претензий на Крым, помириться с Россией и вернуть себе контроль над Донбассом. Хотя, как утверждает Пинчук, вооруженный конфликт на востоке страны спровоцирован извне, то есть Россией. Но при этом стоит все-таки пойти на политическое урегулирование конфликта по российскому сценарию, то есть сначала провести в ДНР и ЛНР местные выборы, а уже потом устанавливать контроль над российско-украинской границей.

В принципе ничего принципиально отличного от позиций, которые настойчиво предлагают Украине на Западе, в статье Пинчука нет. Кроме одного — это предложение исходит от украинского олигарха (впервые на этом уровне) в американской прессе. По сути, это предложение олигарха Пинчука (зятя бывшего президента Украины Леонида Кучмы) себя в качестве нового политического лидера страны.

Президент Украины Петр Порошенко на церемонии выкатки многоцелевого грузового самолета АН-132 в цехе самолетостроительного предприятия Антонов
© РИА Новости. Пресс-служба президента Украины
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Еще немного - и Порошенко бросится в объятия России

Реинкарнация Януковича

Политическая эмиграция, состоявшая в основном из членов команды бывшего президента Украины Виктора Януковича, видит развитие ситуации на Украине в другом ключе. Как заявил на днях бывший премьер страны Николай Азаров, эмиграция предполагает создать правительство в изгнании, то есть приступить к созданию альтернативных нынешней власти институтов управления.

© РИА Новости. Максим Блинов
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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров

Как сказал в интервью РИА Новости в последние дни уходящего года бывший министр МВД Украины Виталий Захарченко, в ближайшее время в связи с невыполнением минских соглашений, лидерам России, США и ЕС необходимо провести международную конференцию по Украине, которая могла бы выработать рецепт преодоления украинского кризиса.

Но принимать решения и преодолевать кризис должен не Порошенко, уже проваливший все минские соглашения, а, как утверждает Захарченко, легитимный и до сих пор не лишенный этого звания президент Украины Виктор Янукович.

Президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости. Пресс-служба президента Украины
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Медведчук считает утопией идею о евроинтеграции Украины

По сведениям из других источников, переговоры об этом между политической эмиграцией и некоторыми политическими кругами Запада уже неофициально идут.

Но и Порошенко не спит

Вполне возможно, что сценарий развития Украины в 2017 году пойдет по уже накатанной дороге — то есть без кардинальных изменений. Во-первых, потому что украинский народ просто устал от революций. И никому до конца в своем большинстве не верит.

А, во-вторых, Порошенко и его команда пока довольно успешно отбивают атаки своих политических оппонентов. Порочат Савченко, доказывая, что, например, публикация ей списков военнопленных наносит огромный вред их семьям. Собирает компромат на Пинчука и продолжает заочные судебные процессы над Януковичем и его командой.

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