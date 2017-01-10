Провал и деградация американской разведки

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Американская разведка провалилась тотально — вот какой вывод можно и нужно сделать из опубликованного ею же доклада о том, как "русские хакеры" и вообще Россия с ее (внезапно) всесильным пропагандистским аппаратом повлияли на исход президентских выборов в США. Логика тут простая: если из Москвы исходила такая страшная угроза существованию американского государства, то почему разведка и вообще само это государство оказалось бессильно ее предотвратить?

Но на самом деле речь, конечно же, идет о другом провале: даже пропагандистский документ не могут нормально составить. А доклад, вообще-то, ни на что большее, как дешевую пропаганду, не тянет.

Надо было поддержать Клинтон



Для начала давайте доставим себе немного удовольствия. Может показаться, что все уже сказано насчет того, какой бред написан совместными силами трех ключевых разведывательных ведомств сверхдержавы. Но нет, еще не все.

Замечена, допустим, оговорка насчет того, что не дело спецслужб оценивать, дало ли "российское вмешательство" хоть какие-то результаты. "Задачей разведывательного сообщества США является наблюдение и оценка намерений, возможностей и действий иностранных элементов, а не анализ общественного мнения в США и американских политических процессов". (А если непонятно, является ли опасностью это "воздействие" вообще, то о чем речь?).

Но из этого замечательного документа еще много чего можно вычитать. Вот например: "Начиная с июня, Путин в публичных комментариях по поводу американских выборов старался избегать прямого восхваления Трампа, так как кремлевские чиновники, вероятно, считали, что такое выражение поддержки ударит по нему в США. Несмотря на это, Путин открыто выразил предпочтение заявленному намерению Трампа сотрудничать с Россией, а прокремлевские фигуры приветствовали то, что считали его дружественной для России позицией по Сирии и Украине. Путин публично противопоставлял отношение избранного президента к России с "агрессивной риторикой" госсекретаря".

© AP Photo/ Charlie Neibergall Избранный президент США Дональд Трамп

Мне непонятно: а это что, обвинение? Мы что-то сделали не так? Надо было публично восхвалять Трампа? Или следовало не приветствовать его "дружественную позицию" и поддерживать недружественную позицию Клинтон?

Или: "Москва также считала избрание президента Трампа способом создания международной антитеррористической коалиции" против запрещенного в России "исламского государства". А что, такая коалиция — это нечто неправильное?

А тут еще и спорт. Оказывается, Россия обидела после Летних Олимпийских игр 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA). "Мы считаем, что ГРУ публиковало похищенную информацию, в том числе, об американских атлетах". Это о тех, которые по уши накачаны всякими веществами. Нельзя было этого делать?

Да и вообще, оказывается, "десятилетиями российские и советские спецслужбы собирали внутреннюю информацию об американских партиях, чтобы понять планы и приоритеты новых правительств США". Слушайте, да я без всяких спецслужб сам ежедневно стараюсь понять, какие у них там очередные приоритеты.

© AP Photo/ Alexander Zemlianichenko Лаборатория по тестированию на допинг

Да даже если бы в обоснование доклада приводились хоть какие-то факты — какой неуч все это писал?

Учитесь писать



Мы имеем дело с деградацией служб, предельно важных для существования любого государства, не обязательно сверхдержавы. Если люди неспособны не то что выявить и вовремя обезвредить полчища хакеров и пропагандистов, проникших во всю американскую избирательную машину — а просто не могут нормально написать доклад, который можно читать без смеха, то это значит очень многое.

Главное дело разведки — тихо писать начальству докладные записки, в которых каждое слово добыто дорогой ценой, и где содержатся сведения, которые никто, кроме разведки, добыть не в состоянии. Допустим, что для неглавного дела — публицистики для широкой публики — вы не можете привести какие-то факты, потому что боитесь раскрыть источники. Но хотя бы логика и разум в ваших публичных документах должна присутствовать. © AFP 2016/ Don Emmert Трамп заявил, что СМИ выставляют его противником разведки

Новому президенту США Дональду Трампу не позавидуешь. Ему достались спецслужбы, которые завалились уже в каких угодно регионах мира, допустим, в Сирии, создав там фантом "умеренных террористов" и безуспешно попытавшись сделать из него какой-то годный инструмент воздействия на ситуацию. Так они же, эти спецслужбы, вызывают смех у американской публики, пытаясь объяснить ей, как всесильная Россия решает, кому стать президентом США.

И публика в долгу не остается. Вот очередная публикация на эту тему в американских СМИ, автор — Дэниел Дрезнер, профессор Университета Тафта. Что он вынес из того самого доклада: вопрос, каким это образом страна, более слабая, чем США, влияет не только на американскую политику, а и на весь "либеральный миропорядок". И вывод, что если фактов нет, то никого таким докладом не убедишь.

© AP Photo/ Paul Sancya Избранный президент США Дональд Трамп

И еще кое-что профессор в этом документе заметил. Впервые, напоминает он, американская разведка начала предупреждать о "российском вмешательстве" в октябре. Американцы должны были бы возмутиться. Вместо этого после таких сообщений как минимум республиканский массовый избиратель начал лучше относиться к русским. Что происходит? Может, дело в том, что избиратель потерял доверие к множеству институтов своей страны (включая и разведку)?

И ведь не "российская пропаганда" это сказала, а американский профессор.