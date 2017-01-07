США
8.018 января21:31МСК
USD60.66+0.38
EUR63.81+0.79
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

"Дорогое ЦРУ! Тема не раскрыта"

Тема:
Доклад разведки США о "российском вмешательстве" в выборы (33)
13:1607.01.2017
(обновлено: 13:23 07.01.2017)
18013142245
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян, главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT

Дорогое ЦРУ! То, что вы тут понаписали, полный незачет. Тема не раскрыта, источники не названы, разведданные устаревшие и/или неверные, реферат оформлен ученически. У нас в разведшколе вас бы розгами высекли за такую халтуру. А это, между прочим, больно.

Sputnik. Архивное фото
© Sputnik
Разведка США посвятила RT и Sputnik часть доклада о "вмешательстве России"
Придется взять над вами товарищеское шефство. Вот несколько базовых фактов, которые следует использовать в вашей работе над ошибками.

Факты проверенные, доказательств масса. Для работы над ошибками каждый факт следует аккуратно переписать в строчку по три раза, без помарок и ошибок, красивым почерком. После праздников препод сам проверит!

© Фото: доклад разведки США
Карикатура на главного редактора агентства Sputnik и телеканала RT Маргариту Симоньян в докладе разведки США

В 2001-м году в возрасте 21 года я освещала выборы в Крыму. Тогда, как, впрочем, всегда, там были сильны пророссийские настроения. После моей двухнедельной командировки они не ослабли. Выводы делайте сами.

"Спутниками" на территории бывшего СССР руководит мой заместитель и бывший гражданский муж Андрей Благодыренко. Эту работу я предложила ему после нашего расставания. Под его началом "Спутники" выбились на первые позиции по охвату аудитории в своих странах. Таким образом научно доказано, что русская пропаганда передается половым путем. Выводы делайте сами.

Я несколько раз встречалась с Джулианом Ассанжем. Это могут подтвердить камеры наблюдения у входа в посольство Эквадора, а также легкомысленно написанные мною же самой твиты. Встречи проходили в Лондоне. Лондон из зе кэпитал оф Грейт Британ. Выводы делайте сами.

Студия международного информационного агентства и радио Sputnik
© РИА Новости. Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Мнение: у европейских властей от российских СМИ "трясутся поджилки"
Телеканал RT достиг миллиарда просмотров на ютюбе первым среди всех мировых новостных телеканалов еще в 2013 году. Ежу понятно, что русские хакеры уже тогда взломали всех пользователей ютюба, т. к. ежу непонятно, как такое количество пипла по доброй воле хавает русскую пропаганду без хрена и горчицы. Выводы делайте сами.

Алексей Громов действительно является моим контактом в Кремле. Наши контакты довольно часты и иногда алкогольны. Я предпочитаю немецкое пиво, он — русскую водку. Выводы делайте сами.

Однажды Алексей Громов, возвращаясь из поездки в лес за грибами, по дороге заехал ко мне домой и оставил корзину белых. Убедиться в этом можно, проверив камеры наблюдения нашего поселка. Затем у меня в гостях побывал действующий сотрудник Госдепартамента США. Убедиться в этом можно там же. Я накормила сотрудника жареными белыми грибами, вероломно выдав их за традиционную русскую еду. Выводы делайте сами. ‎

Редакция газеты The Washington Post в Вашингтоне, США
© AFP 2016/ Mandel Ngan
Симоньян: Washington Post вынуждена признавать, что публикует вранье
Год назад мы показали, что после ухода на пенсию Обама и Керри будут смотреть RT у себя дома и плакать. Этот ролик можно добыть в открытом доступе в информационной сети Интернет. Для этого нужно набрать адрес в адресной строке латинскими буквами либо кликнуть, то есть нажать кнопкой мыши, на вот эту ссылку. Выводы делайте сами.

И последнее. В 15 лет, не имея ни связей, ни денег я уехала учиться в США по программе школьного обмена, оплаченной американскими налогоплательщиками. Уже тогда весомым американским налогоплательщиком являлся Дональд Трамп. Выводы делайте сами.

Комментировать
+
Мнение
Обсуждение
106 пользователей оставили 180 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Показать старые комментарии (160)
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.