"Дорогое ЦРУ! Тема не раскрыта"

Маргарита Симоньян, главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT
Дорогое ЦРУ! То, что вы тут понаписали, полный незачет. Тема не раскрыта, источники не названы, разведданные устаревшие и/или неверные, реферат оформлен ученически. У нас в разведшколе вас бы розгами высекли за такую халтуру. А это, между прочим, больно.
Факты проверенные, доказательств масса. Для работы над ошибками каждый факт следует аккуратно переписать в строчку по три раза, без помарок и ошибок, красивым почерком. После праздников препод сам проверит!
Ааа, вышел црушный доклад! Хохот года! Главное доказательство влияния России на выборы США —заставка моего шоу 6-летней давности. Я не шучу!— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 6 января 2017 г.
В 2001-м году в возрасте 21 года я освещала выборы в Крыму. Тогда, как, впрочем, всегда, там были сильны пророссийские настроения. После моей двухнедельной командировки они не ослабли. Выводы делайте сами.
"Спутниками" на территории бывшего СССР руководит мой заместитель и бывший гражданский муж Андрей Благодыренко. Эту работу я предложила ему после нашего расставания. Под его началом "Спутники" выбились на первые позиции по охвату аудитории в своих странах. Таким образом научно доказано, что русская пропаганда передается половым путем. Выводы делайте сами.
Я несколько раз встречалась с Джулианом Ассанжем. Это могут подтвердить камеры наблюдения у входа в посольство Эквадора, а также легкомысленно написанные мною же самой твиты. Встречи проходили в Лондоне. Лондон из зе кэпитал оф Грейт Британ. Выводы делайте сами.
Алексей Громов действительно является моим контактом в Кремле. Наши контакты довольно часты и иногда алкогольны. Я предпочитаю немецкое пиво, он — русскую водку. Выводы делайте сами.
Однажды Алексей Громов, возвращаясь из поездки в лес за грибами, по дороге заехал ко мне домой и оставил корзину белых. Убедиться в этом можно, проверив камеры наблюдения нашего поселка. Затем у меня в гостях побывал действующий сотрудник Госдепартамента США. Убедиться в этом можно там же. Я накормила сотрудника жареными белыми грибами, вероломно выдав их за традиционную русскую еду. Выводы делайте сами. то есть нажать кнопкой мыши, на вот эту ссылку. Выводы делайте сами.
И последнее. В 15 лет, не имея ни связей, ни денег я уехала учиться в США по программе школьного обмена, оплаченной американскими налогоплательщиками. Уже тогда весомым американским налогоплательщиком являлся Дональд Трамп. Выводы делайте сами.