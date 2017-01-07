"Дорогое ЦРУ! Тема не раскрыта"

Маргарита Симоньян, главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT



Дорогое ЦРУ! То, что вы тут понаписали, полный незачет. Тема не раскрыта, источники не названы, разведданные устаревшие и/или неверные, реферат оформлен ученически. У нас в разведшколе вас бы розгами высекли за такую халтуру. А это, между прочим, больно.

Придется взять над вами товарищеское шефство. Вот несколько базовых фактов, которые следует использовать в вашей работе над ошибками.

Факты проверенные, доказательств масса. Для работы над ошибками каждый факт следует аккуратно переписать в строчку по три раза, без помарок и ошибок, красивым почерком. После праздников препод сам проверит!

Ааа, вышел црушный доклад! Хохот года! Главное доказательство влияния России на выборы США —заставка моего шоу 6-летней давности. Я не шучу! — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 6 января 2017 г.

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© Фото: доклад разведки США Карикатура на главного редактора агентства Sputnik и телеканала RT Маргариту Симоньян в докладе разведки США

В 2001-м году в возрасте 21 года я освещала выборы в Крыму. Тогда, как, впрочем, всегда, там были сильны пророссийские настроения. После моей двухнедельной командировки они не ослабли. Выводы делайте сами.

"Спутниками" на территории бывшего СССР руководит мой заместитель и бывший гражданский муж Андрей Благодыренко. Эту работу я предложила ему после нашего расставания. Под его началом "Спутники" выбились на первые позиции по охвату аудитории в своих странах. Таким образом научно доказано, что русская пропаганда передается половым путем. Выводы делайте сами.

Я несколько раз встречалась с Джулианом Ассанжем. Это могут подтвердить камеры наблюдения у входа в посольство Эквадора, а также легкомысленно написанные мною же самой твиты. Встречи проходили в Лондоне. Лондон из зе кэпитал оф Грейт Британ. Выводы делайте сами.

Телеканал RT достиг миллиарда просмотров на ютюбе первым среди всех мировых новостных телеканалов еще в 2013 году. Ежу понятно, что русские хакеры уже тогда взломали всех пользователей ютюба, т. к. ежу непонятно, как такое количество пипла по доброй воле хавает русскую пропаганду без хрена и горчицы. Выводы делайте сами.

Алексей Громов действительно является моим контактом в Кремле. Наши контакты довольно часты и иногда алкогольны. Я предпочитаю немецкое пиво, он — русскую водку. Выводы делайте сами.

Однажды Алексей Громов, возвращаясь из поездки в лес за грибами, по дороге заехал ко мне домой и оставил корзину белых. Убедиться в этом можно, проверив камеры наблюдения нашего поселка. Затем у меня в гостях побывал действующий сотрудник Госдепартамента США. Убедиться в этом можно там же. Я накормила сотрудника жареными белыми грибами, вероломно выдав их за традиционную русскую еду. Выводы делайте сами. ‎

Год назад мы показали, что после ухода на пенсию Обама и Керри будут смотреть RT у себя дома и плакать. Этот ролик можно добыть в открытом доступе в информационной сети Интернет. Для этого нужно набрать адрес в адресной строке латинскими буквами либо кликнуть, то есть нажать кнопкой мыши, на вот эту ссылку . Выводы делайте сами.

И последнее. В 15 лет, не имея ни связей, ни денег я уехала учиться в США по программе школьного обмена, оплаченной американскими налогоплательщиками. Уже тогда весомым американским налогоплательщиком являлся Дональд Трамп. Выводы делайте сами.