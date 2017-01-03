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Пропавшее Рождество и церковные календари

10:0003.01.2017
(обновлено: 10:01 03.01.2017)
201431822
Встреча Нового года в одной из квартир в Новосибирске
© РИА Новости. Александр Кряжев
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Максим Соколов, для МИА "Россия сегодня"

Предложения покончить с календарным разностильем гарантированно возникают два раза в году.

На Пасху — если в данном году юлианский и григорианский календари дают разную дату праздника Воскресения Христова. Тут указывается, что несообразна такая ситуация, когда для католиков Христос уже воскрес, а для православных — нет.

И на Рождество. Когда Новый год справляется по григорианскому календарю, а Рождество по юлианскому (как у нас в России), то по слабости человеческой новогоднее празднование, приходящееся на Рождественский пост, часто сопровождается неумеренным объеданием и пьянством, порой даже длящимся несколько дней.

Избавиться от такого соблазна можно двояким способом. Перевести гражданский календарь на юлианский стиль, как до 1918 года. Но такое предложение практически не высказывается. Или перевести церковный календарь на григорианский стиль — такое предложение высказывается весьма часто. В этом случае новолетие придется уже на мясоед, отчего в чревоугодии и пьянстве будет меньше греха.

Выдвигаются и другие резоны. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, например, из года в год призывает к переносу праздника, отмечая: "Не думаю, что нам надо ждать, пока Верховная рада определится с тем, чтобы официально сделать сегодняшний день праздничным, а уже начинать праздновать Рождество вместе со всеми цивилизованными странами, которые уважают закон, ответственность и ум.

Подготовка к новогодним праздникам. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Лидер ЛДПР предложил праздновать Рождество 25 декабря
Празднуем Рождество 25 декабря, вместе со всей Европой, вместе со всем цивилизованным миром!".

Конечно, вряд ли Турчинов особенно авторитетен в православном народе. Заведующий отделом агитации и пропаганды Днепропетровского обкома комсомола в конце 80-х годов, затем советник тогдашнего премьера Леонида Кучмы, курировавший экономические отношения с Русской православной церковью и по такому случаю крестившийся, затем вновь крестившийся уже в пятидесятнической церкви "Слово жизни", где он ныне проповедует. Послужной список уж слишком богат. С другой стороны, по-своему Турчинов прав. Если считать важной задачей цивилизационный разрыв Украины с Россией, то разведение церковных праздников было бы шагом в нужном направлении. Единение с цивилизованными странами и разрыв с нецивилизованными, т. е. с Россией — это самое то, чего желает бывший завотделом агитации и пропаганды.

© РИА Новости. Александр Максименко
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Лидер фракции "Народный фронт" Александр Турчинов

Среди сторонников изменения церковного календаря есть и люди с не столь однозначной репутацией, как у Турчинова. По большей части это люди внешние по отношению к православию. Они, впрочем, искренне предлагают Церкви перейти на новый стиль, чтобы:

а) стать заодно со всем цивилизованным миром;

б) пьянствовать и смотреть по телевизору на звезд российской эстрады не в пост, а в мясоед, что менее греховно.

Возражения церковных консерваторов против календарной реформы носят двоякий характер.

Во-первых, они полагают, учитывая опыт православных Церквей, перешедших на новый стиль, что реформа — это гарантированный раскол, возникновение, наряду с обновленцами, старостильников, не приемлющих реформу.

Тут любопытна позиция лжепатриарха Филарета (бывшего монаха, изверженного из сана Михаила Денисенко). Всецело поддерживающий нынешнюю киевскую власть и занимающий крайне антимосковскую позицию (что и понятно: в Москве ему провозгласили анафему), он, тем не менее, считает, "что такое перенесение празднования не будет воспринято народом". Его можно понять: реформа будет означать массовый исход его паствы в другую юрисдикцию — и с кем он тогда останется?

Празднование католической Пасхи в России
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Пастор: в России протестанты празднуют Пасху вместе с православными
А массовый исход верующей паствы при календарных реформах объясняется тем, что при переходе с юлианского на григорианский календарь ряд дней (10 дней в XVI веке, 13 — в XX) просто невозвратно выпадает из церковного круга, что не для всех верующих приемлемо. Конечно, при введении реформы были и такие случаи, как в Нидерландах, где за 21 декабря 1582 года сразу последовало 1 января 1583-го, то есть пропало Рождество. Но на фоне чудовищной резни, устроенной испанцами в нидерландских провинциях, это было воспринято недостаточно остро. В более спокойное время реакция могла бы быть другой.

Во-вторых, возникает проблема с определением даты Пасхи. Юлианский календарь, возможно, менее точен, чем григорианский, но исчисление Пасхи по юлианскому календарю чрезвычайно просто: Пасха празднуется в первый воскресный день после первого полнолуния, которое наступает не ранее весеннего равноденствия. Определить дату можно просто посмотрев на небо.

© РИА Новости. Константин Чалабов
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Освящение пасхальных куличей и яиц во время пасхальной службы в Варлаамо-Хутынском Спасо-Преображенском женском монастыре

 

В григорианском календаре все гораздо сложнее. Просто так вычислить дату, наблюдая за небосклоном, не получится. Формула столь сложна, что время Пасхи можно узнать, только снесясь с Римом. Или другим расчетным центром.

Во времена мирные разница невелика. Но в последние времена она окажется довольно существенной. Исповедник в трудовом лагере или отшельник в пустыне сможет сам определить дату православной (т. е. по юлианскому календарю) Пасхи, а католической — нет. Для верующего это будет существенно.

Церемония схождения Благодатного Огня в церкви Гроба Господня в Иерусалиме 11 апреля 2015
© AFP 2016/ Ahmad Gharabli
Латинский патриарх надеется, что РКЦ и РПЦ перейдут на один календарь
Это можно пояснить на сугубо мирском примере. Изделия советского автопрома ("Жигули", "Москвичи", "Волги") были сконструированы фактически по идеологии Генри Форда-старшего. Технология явно устаревшая, и с современными экипажами никакого сравнения. Но есть одна тонкость. Те автомобили поддавались кустарной починке. Нынешние не поддаются. Даже для замены свечей или ремня генератора (когда-то это было совершенно простым делом) нужно доставлять машину в сервисный центр. В нормальных условиях ничего страшного, но в экстремальных будут проблемы.

Современный человек пользуется различными устройствами, совершенно не понимая их устройство и принцип действия. Пока они работают, все прекрасно, но в условиях робинзонады, цивилизационной катастрофы или последних дней такому человеку придется совсем несладко.

Устаревший и неточный юлианский календарь более рассчитан на экстремальные условия. Может быть, еще и поэтому Церковь не торопится его отменять. В конце истории (настоящем, не по Фукуяме) будет очень экстремально.

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14 пользователей оставили 20 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Сергей Крамаренко
    Автор всерьёз считает, что РПЦ таки ожидает "мирового экстрима" (потому и держится за "простые" традиции), а остальные согласны, если что, "умирать вместе с гаджетами"? Ну-ну...
    11:16
    03.01.2017
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  • Александр Перов
    Православие в английском переводе - "ортодоксальное христанство". Конечно, с научной точки зрения , григорианский календарь более точен , но логика Божия отличаестся от логики людей. Думается мне,что если перенести празднование на григорианский календарь, то нет будет той силы и благодати Божией,которую ощущаешь в православные Рождество,Крещение и другие праздники. Значит, Бог сейчас не благословляет это делать.
    11:43
    03.01.2017
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  • Petergoff Karlovich
    Клика Ленина, незаконно захватившая и узурпировавшая власть в России, абсолютно не легитимна и преступна, это означает, что и все установления незаконной и преступной клики - являются также незаконными - включая и отмену действующего в России Юлианского календаря.

    Вывод прост - необходим возврат к подлинному, настоящему, исторически легитимному в России - Юлианскому календарю. Чего собственно боимся - компьютерные даты сместить, рейсы ж/д и авиа сообщений - это всё 1 день неудобств, далее жизнь в исторически корректном календаре.

    Григорианский календарь валюнтаристски введенный папой римским Григорием седьмым - для России что (?) - нонсенс и абсурд, что сегодня и имеем - празднуем Новый год в Рождественский пост. Абсурд требует отмены.
    12:08
    03.01.2017
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  • petelin46
    С точки зрения управления, интересен вопрос о перенесении даты на 22 декабря. Этот день самый короткий, а ночь самая длинная.
    Далее идёт прирост на "воробьиный шаг".
    Если посмотреть на 25 декабря, то прирост дня хоть и незначителен, но заметен. Но если посмотреть на 7 января, то прирост дня значителен.
    Принятие решений в точке 22 декабря позволит всем "людям" равноправно участвовать в принятии решений, что позволит в "среднем" ориентировать вектор течения жизни на следующий год.
    Принятие решений 7 января идёт в русле принятия решений 25 декабря, а потому требуются значительные усилия для их изменения.
    Надеюсь, что не слишком "заумно"?
    13:51
    03.01.2017
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  • v8691 в ответ пользователю Александр Перов(показатьскрыть)
    Александр Перов, если астрономы всей планеты делают расчеты по юлианскому календарю, то какой календарь точнее? Григорианский календарь был введен, чтобы противостоять православию. Но, в юлианском календаре еврейская пасха стоит всегда перед православной Пасхой, а не так как в григорианском. А это уже евангелийская точность.
    14:06
    03.01.2017
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  • Анджей Ржей в ответ пользователю Александр Перов(показатьскрыть)
    Александр Перов, вообще то Православие - это калька с греческого "ортодоксия", что означает «правильное суждение», «правильное учение» или «правильное сла́вление». Так что английский тут ни при чем, как всегда впрочем. Православие - это изначальное христианство, а все западные якобы "христианства" (католицизм и множество его отрыжек - лютеранство, кальвинизм, англиканство и т.п.) - это ересь (отклонение и отвращение) от изначальной Веры, изначального христианства, Православия...
    14:46
    03.01.2017
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  • Анджей Ржей в ответ пользователю Petergoff Karlovich(показатьскрыть)
    Petergoff Karlovich, может еще раньше вернемся? в допетровские времена хотя бы?)))) Когда календарь Руси П1 на пяток тысячелетий сократил и ввел в оборот слово "год" в летосчислении. Не говоря уже о временах, когда Новое Лето праздновали после уборки Урожая..
    14:50
    03.01.2017
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  • Александр Перов в ответ пользователю Petergoff Karlovich(показатьскрыть)
    Petergoff Karlovich, григорианский календарь был введен не против кого-либо, а потому что он точнее. Разница между календарями увеличивается на 3 дня каждые 400 лет. Через 9000 лет тогда Рождество будет праздноваться уже в начале марта по григорианскому календарю. Понятно, что это неправильно. Эту проблему будут решать, но не сейчас.
    15:02
    03.01.2017
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  • Александр Перов в ответ пользователю v8691(показатьскрыть)
    v8691, для астрономов перечитать из юлианского в григорианский и наоборот, вообще не проблема,как и для каждого из нас. григорианский календарь был введен, так как он точнее. Разница между календарями растет каждые 400 лет на 3 дня, поэтому эту проблему когда-то решать придется, но как православный я понимаю, что сейчас переходить на него в православии будет неправильно и не будет той Божией благодати как сейчас в Рождество, Крещение и т.д. А метод вычисления Пасхи -это совсем другая тема , не относящаяся к календарю.
    15:14
    03.01.2017
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  • galaction.tereshin
    Православие - это очень древняя и, вместе с тем, отмирающая ветвь христианства. Поэтому не имеет значения календарь, которым пользуются прихожане православных храмов. Например, православные вправе пользоваться календарём Майя.
    15:21
    03.01.2017
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  • galaction.tereshin в ответ пользователю Александр Перов(показатьскрыть)
    Александр Перов,
    Мне думается, что Вы вправе не только знать "логику Божию" (которая отличается от "логики людей", включая "математическую логику"), но и ощущать "силу и благодать Божию" (которая отличается от "силы и благодати инопланетной").
    15:52
    03.01.2017
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  • Владимир Максимов в ответ пользователю v8691(показатьскрыть)
    v8691, полностью принимаю Вашу точку зрения! Вот уже и Ватикан Галилея простил; пора бы с астрономами договориться!
    Только один вопрос мне покоя не даёт- Благодатный огонь сходит дважды? Для католиков и православных в разное время ?
    16:09
    03.01.2017
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  • Герман Чуднов в ответ пользователю Владимир Максимов(показатьскрыть)
    Владимир Максимов, непонятны Ваши возражения. Благодатный огонь сходит в православную Пасху, как это противоречит юлианскому календарю?
    21:29
    03.01.2017
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  • My Spirit
    А почему собственно нас должно волновать, как там у католиков? Пусть это их волнует. Уж явно не нам под них подстраиваться, особенно теперь, когда ими доказана их любовь к человеку, доброта и сострадание.
    21:35
    03.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • 1 2
    "..Избавиться от такого соблазна можно двояким способом. Перевести гражданский календарь на юлианский стиль, как до 1918 года.."
    2017 от Рождества Христова. От Рождества. Новый год начинается в Рождество.
    В связи с неизвестностью дня и месяца Рождества, на четвертом Вселенском (Халкидонском) соборе (предположительно) постановили отмечать Рождество в день зимнего солнцестояния. Противники этой даты возражали, связывая эту дату с язычеством.
    Но, аргументация была примерно такая: солнцестояния всегда (до "гениев" Римской церкви), использовались для определения точки отсчета в годовом обороте, неважно - Земли вокруг Солнца или наоборот. Почему выбрали зимнее, а не летнее, не нашел информации. Но эта, по крайней мере , логична. Фиксировать фазы вращения Земли вокруг Солнца (или наоборот) проще и точнее, чем высчитывать точную длину года.
    Следовательно, без всяких делений на Церкви, Рождество и Новый год не могут быть в разные даты. И если Год это оборот Земли вокруг Солнца, то что может быть точнее отсчета по солнцестояниям?
    22:07
    03.01.2017
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  • Владимир Максимов в ответ пользователю Герман Чуднов(показатьскрыть)
    Герман Чуднов, да я не возражал, просто не знал всех тонкостей. Пользователь 1 2 в своём посте популярно объяснил.
    Всех поздравляю с Новым Годом и наступающим Рождеством!
    22:24
    03.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Юрий Хитев
    Благодатный огонь сходит только в православную Пасху
    22:28
    03.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Александр Жигачев
    Православный, согласитесь - звучит лучше. А чего там эти католики катают или протестанты протестуют...
    22:45
    03.01.2017
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  • Владимир Гребцов
    Перевести гражданский календарь на юлианский стиль, как до 1918 года. Но такое предложение практически не высказывается.
    ==========
    А зря: это единственный путь снятия противоречий. Живут по своему календарю и летосчислению Израиль, арабские страны, Китай и др. и бед не знают, а что нам мешает делать то же самое?
    23:02
    03.01.2017
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  • petelin46
    Если честно, то до сих пор не знал о значении огня в Пасхе.
    Но вот что факт: В католической традиции перед началом Пасхального богослужения зажигают Пасхал — особую пасхальную свечу, огонь от которой раздают всем христианам, после чего богослужение начинается. Эта свеча зажигается на всех богослужениях Пасхальной недели.
    ...В дореволюционное время в России, а на Западе и по сей день на прихрамовой территории разжигается большой костёр. С одной стороны, смысл костра такой же, как и у пасхальной свечи, — огонь есть Свет и Обновление.
    ...В крупных городах Греции и России в православных храмах ждут Благодатного огня от Храма Гроба Господня. В случае успешного прибытия из Иерусалима благодатного огня священники торжественно разносят его по храмам города. Христиане тут же зажигают от него свои свечи. После богослужения некоторые уносят лампаду с огнём домой, где стараются поддерживать его в течение года. (Википедия).

    Суть огня одна - поддержание жизни. Но происхождение огня разное: в первом случае, у католиков, происхождение огня - рукотворное, а во втором случае, у православных - нерукотворное.
    Вспомним Прометея и Гефеста - титана и Бога, реальное и идеальное. Отсюда и "вечное" противоречие, находящееся в одном и том же действительном предмете.
    22 декабря - это наша прагматика, число, форма. А прибавление света - наша идеальность, наша Радуга, наполняющая безжизненную форму.
    00:25
    04.01.2017
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