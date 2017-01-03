Пропавшее Рождество и церковные календари

Максим Соколов, для МИА "Россия сегодня"

Предложения покончить с календарным разностильем гарантированно возникают два раза в году.

На Пасху — если в данном году юлианский и григорианский календари дают разную дату праздника Воскресения Христова. Тут указывается, что несообразна такая ситуация, когда для католиков Христос уже воскрес, а для православных — нет.

И на Рождество. Когда Новый год справляется по григорианскому календарю, а Рождество по юлианскому (как у нас в России), то по слабости человеческой новогоднее празднование, приходящееся на Рождественский пост, часто сопровождается неумеренным объеданием и пьянством, порой даже длящимся несколько дней.

Избавиться от такого соблазна можно двояким способом. Перевести гражданский календарь на юлианский стиль, как до 1918 года. Но такое предложение практически не высказывается. Или перевести церковный календарь на григорианский стиль — такое предложение высказывается весьма часто. В этом случае новолетие придется уже на мясоед, отчего в чревоугодии и пьянстве будет меньше греха.

Выдвигаются и другие резоны. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, например, из года в год призывает к переносу праздника, отмечая: "Не думаю, что нам надо ждать, пока Верховная рада определится с тем, чтобы официально сделать сегодняшний день праздничным, а уже начинать праздновать Рождество вместе со всеми цивилизованными странами, которые уважают закон, ответственность и ум.

Празднуем Рождество 25 декабря, вместе со всей Европой, вместе со всем цивилизованным миром!".

Конечно, вряд ли Турчинов особенно авторитетен в православном народе. Заведующий отделом агитации и пропаганды Днепропетровского обкома комсомола в конце 80-х годов, затем советник тогдашнего премьера Леонида Кучмы, курировавший экономические отношения с Русской православной церковью и по такому случаю крестившийся, затем вновь крестившийся уже в пятидесятнической церкви "Слово жизни", где он ныне проповедует. Послужной список уж слишком богат. С другой стороны, по-своему Турчинов прав. Если считать важной задачей цивилизационный разрыв Украины с Россией, то разведение церковных праздников было бы шагом в нужном направлении. Единение с цивилизованными странами и разрыв с нецивилизованными, т. е. с Россией — это самое то, чего желает бывший завотделом агитации и пропаганды.

Среди сторонников изменения церковного календаря есть и люди с не столь однозначной репутацией, как у Турчинова. По большей части это люди внешние по отношению к православию. Они, впрочем, искренне предлагают Церкви перейти на новый стиль, чтобы:

а) стать заодно со всем цивилизованным миром;

б) пьянствовать и смотреть по телевизору на звезд российской эстрады не в пост, а в мясоед, что менее греховно.

Возражения церковных консерваторов против календарной реформы носят двоякий характер.

Во-первых, они полагают, учитывая опыт православных Церквей, перешедших на новый стиль, что реформа — это гарантированный раскол, возникновение, наряду с обновленцами, старостильников, не приемлющих реформу.

Тут любопытна позиция лжепатриарха Филарета (бывшего монаха, изверженного из сана Михаила Денисенко). Всецело поддерживающий нынешнюю киевскую власть и занимающий крайне антимосковскую позицию (что и понятно: в Москве ему провозгласили анафему), он, тем не менее, считает, "что такое перенесение празднования не будет воспринято народом". Его можно понять: реформа будет означать массовый исход его паствы в другую юрисдикцию — и с кем он тогда останется?

А массовый исход верующей паствы при календарных реформах объясняется тем, что при переходе с юлианского на григорианский календарь ряд дней (10 дней в XVI веке, 13 — в XX) просто невозвратно выпадает из церковного круга, что не для всех верующих приемлемо. Конечно, при введении реформы были и такие случаи, как в Нидерландах, где за 21 декабря 1582 года сразу последовало 1 января 1583-го, то есть пропало Рождество. Но на фоне чудовищной резни, устроенной испанцами в нидерландских провинциях, это было воспринято недостаточно остро. В более спокойное время реакция могла бы быть другой.

Во-вторых, возникает проблема с определением даты Пасхи. Юлианский календарь, возможно, менее точен, чем григорианский, но исчисление Пасхи по юлианскому календарю чрезвычайно просто: Пасха празднуется в первый воскресный день после первого полнолуния, которое наступает не ранее весеннего равноденствия. Определить дату можно просто посмотрев на небо.

© РИА Новости. Константин Чалабов Перейти в фотобанк Освящение пасхальных куличей и яиц во время пасхальной службы в Варлаамо-Хутынском Спасо-Преображенском женском монастыре

В григорианском календаре все гораздо сложнее. Просто так вычислить дату, наблюдая за небосклоном, не получится. Формула столь сложна, что время Пасхи можно узнать, только снесясь с Римом. Или другим расчетным центром.

Во времена мирные разница невелика. Но в последние времена она окажется довольно существенной. Исповедник в трудовом лагере или отшельник в пустыне сможет сам определить дату православной (т. е. по юлианскому календарю) Пасхи, а католической — нет. Для верующего это будет существенно.

Это можно пояснить на сугубо мирском примере. Изделия советского автопрома ("Жигули", "Москвичи", "Волги") были сконструированы фактически по идеологии Генри Форда-старшего. Технология явно устаревшая, и с современными экипажами никакого сравнения. Но есть одна тонкость. Те автомобили поддавались кустарной починке. Нынешние не поддаются. Даже для замены свечей или ремня генератора (когда-то это было совершенно простым делом) нужно доставлять машину в сервисный центр. В нормальных условиях ничего страшного, но в экстремальных будут проблемы.

Современный человек пользуется различными устройствами, совершенно не понимая их устройство и принцип действия. Пока они работают, все прекрасно, но в условиях робинзонады, цивилизационной катастрофы или последних дней такому человеку придется совсем несладко.

Устаревший и неточный юлианский календарь более рассчитан на экстремальные условия. Может быть, еще и поэтому Церковь не торопится его отменять. В конце истории (настоящем, не по Фукуяме) будет очень экстремально.