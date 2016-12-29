Болгарский синдром: почему власть тянется к Западу, а народ – к России

Игорь Пшеничников, советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ), для РИА Новости

На днях президент Болгарии Росен Плевнелиев заявил, что "есть много признаков того", что Россия якобы финансирует антиевропейские партии и средства массовой информации в Болгарии и других странах Европы, стремясь таким образом "подорвать ЕС изнутри".

Подобное мы уже слышали из уст Барака Обамы и провалившегося кандидата в президенты Хилари Клинтон. Депутат британской палаты общин от Лейбористской партии и бывший министр культуры Великобритании Бен Бредшоу тоже недавно заявил, что "Россия, по всей видимости, вмешалась в референдум" по поводу Brexit. Теперь и власти Болгарии сочли своим долгом присоединить свой голос к этому хору.

Председатель болгарского общественного движения "Русофилы Болгарии" Николай Малинов сказал мне: президент Плевнелиев "ведёт себя, как попугай, повторяя шаги своего американского патрона, президента Обамы. Тот своими последними речами и распоряжениями пытается всячески осложнить работу будущему президенту Дональду Трампу. Теперь и наш уходящий президент Плевнелиев пытается ставить палки в колёса избранному президенту Румену Радеву, который победил на выборах 13 ноября этого года".

На днях болгарский информационный портал "Гласове" сообщил, что американский "Фонд за Болгарию" заплатил Болгарскому национальному телевидению и частной болгарской телестанции БТВ, соответственно, 30 600 долларов и 26 500 долларов за освещение избирательной борьбы между Клинтон и Трампом в "правильном ключе".

© AP Photo/ Richard Drew Президент Болгарии Росен Плевнелиев во время выступления в ООН по проблеме беженцев. Сентябрь 2016 года

Болгария ведет себя странно

Заявление президента Плевнелиева вполне вписывается антирусскую политику болгарских властей, которая стала традиционной чуть ли не с конца XIX века. Исключение составляет только период после Второй мировой войны. А в Первую и во Вторую мировые войны Болгария воевала не на стороне спасшей её когда-то России, а против неё.

Но это поведение болгарской элиты постоянно конфликтует с братскими чувствами между народами Болгарии и России.

Эти отношения имеют глубокую историческую основу. И русские, и болгары — православные. Даже богослужебные книги на церковно-славянском языке у нас после крещения Руси одни и те же. Кроме того, в ходе русско-турецкой война 1877-78 гг. Россия ценой жизни сотен тысяч своих солдат освободила Болгарию от Османского ига. В результате многовекового геноцида от пяти миллионов болгар к середине XIX века остался только миллион. Если бы не Россия, болгарского народа просто не было бы.

Но сейчас Болгария вновь оказалась не в числе союзников России и даже в не в числе её экономических партнёров.

Конечно, в начале 90-х годов, когда Россия не занималась своими бывшими союзниками, растерянная Болгария вошла в сферу влияния Запада. За этим последовало её вступление в ЕС и НАТО. Но братство между нашими народами никто не отменял.

Однако время прошло, и сегодня Россия другая. И когда Москва предлагает Болгарии взаимовыгодное экономическое сотрудничество, она сталкивается с поведением, которому трудно найти адекватное объяснение — и прежде всего на фоне традиционной дружбы русских и болгар.

Думаю, еще долго мы будем вспоминать отказ болгарских властей от согласованного уже проекта по строительству газотранспортной системы по дну Чёрного моря. Известно, что Болгария это сделала в ущерб себе под давлением ЕС и США. Теперь Россия решает этот вопрос с Турцией.

© Фото: TurkStream Трубы для строительства "Турецкого потока"

Еще можно вспомнить и отказ Болгарии (также под давлением ЕС) от совместного с Россией проекта строительства АЭС в Белене, в результате чего Болгария только на компенсации в пользу российского "Атомстройэкспорта" потеряла 620 миллионов евро.

Но это экономические дела. А еще ведь есть и странное для болгар членство их страны в НАТО. И это совсем не укладывается в сознании подавляющего большинства болгар, до сих пор тепло и по-братски относящихся к России.

"Русофилы Болгарии"

По данным социологического опроса (июль 2016 года), которые привел председатель "Русофилов Болгарии" Николай Малинов, 82% населения Болгарии дружески относятся к России, и лишь 4% считают себя русофобами. "Русофилы Болгарии" — самая массовая общественная организация страны, насчитывающая более 35 тысяч официальных членов и 225 отделений по всей Болгарии.

"Русофилы Болгарии" заботятся о том, чтобы в стране сохранялись поставленные еще в начале XX века памятники русским военачальникам и солдатам, освободившим Болгарию от турецкого ига в ходе русско-турецкой войны. Это, например, величественный памятник Александру II в центре Софии (по-болгарски он называется "Паметник на Цар Освободител"), или храм-памятник у подножия легендарной Шипки. Под их опекой известный в России под названием "Алёша" памятник советскому солдату в Пловдиве, и Памятник Советской армии в Софии.

Русофилы продолжают устанавливать новые памятники и героям русско-турецкой войны, и русским военачальникам других времен, оставившим своей след в истории независимой Болгарии. В 2014 году на центральной площади города Казанлык был установлен памятник герою русско-турецкой войны 1877-78 гг генералу М.Д. Скобелеву. В Софии пять лет назад был установлен бюст генералу И.В. Гурко, полки под командованием которого освободили от турок болгарскую столицу в декабре 1877 года. Русофилы поддерживают в должном состоянии находящиеся в разных уголках Болгарии кладбища русских солдат, погибших в русско-турецкой войне.

Недавно в городе Тутракан русофилы установили памятник русскому полководцу А.В. Суворову, который освободил этот город от турок в период Русско-турецкой войны 1768-1774 гг. Усилиями "Русофилов Болгарии" именем советского маршала Г.К. Жукова были названы улицы в городах Бяла и Коварна.

© РИА Новости. Алексей Витвицкий Перейти в фотобанк Кандидат в президенты страны от Болгарской социалистической партии Румен Радев голосует на избирательном участке в Софии

Любовь к России — для болгар геополитическое понятие

Ежегодно "Русофилы Болгарии" проводят фестиваль болгаро-российской дружбы у мемориала на уже упомянутом перевале Шипка, который стал символом стойкости русских солдат.

Усилиями "Русофилов Болгарии" на их частные пожертвования повсюду в стране в детских садах создано 600 кабинетов изучения русского языка, в которых обучается 15 тысяч детей. С ними занимаются 280 учителей. Государственный бюджет на это не тратит, как говорят в Болгарии, ни стотинки.

"Русофилы Болгарии" по линии Россотрудничества ежегодно отправляют в российские вузы в сотни болгарских студентов на курсы русского языка. В стране ежегодно проводится около 120 концертов русской песни, куда "Русофилы" приглашаю российских исполнителей.

"Мы сохраняем нашу культурно-историческую память, — говорит Малинов. — Она связана с Россией. Мы делаем так, чтобы народы Болгарии и России по-прежнему сохраняли близость, чтобы отношения были тесными. Мы сохраняем нашу взаимную любовь. Для болгар любовь к России — это геополитическое понятие".

Вероятно, любовь, благодарность и историческая память — это не категории из области дипломатии, политических и экономических интересов. Но эти категории присущи людям, народу. А политика делается не сама собой, её делают люди.

И болгары надеются, что избранный президент Болгарии Румен Радев (он вступит в должность 22 января 2017 года) сможет изменить ситуацию, при которой болгарские власти долго не слышали свой народ. Ведь Радев был избран от коалиции политических сил, которые своей главной задачей называют защиту национальных интересов. Как это можно сделать, оставаясь в составе ЕС и НАТО, знает, вероятно, только болгарская политическая элита.