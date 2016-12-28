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Еще немного - и Порошенко бросится в объятия России

16:0828.12.2016
(обновлено: 19:47 28.12.2016)
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Президент Украины Петр Порошенко на церемонии выкатки многоцелевого грузового самолета АН-132 в цехе самолетостроительного предприятия Антонов
© РИА Новости. Пресс-служба президента Украины
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Владимир Лепехин

В минувший вторник Дорогомиловский суд Москвы признал события 2014 года на Майдане независимости в Киеве государственным переворотом. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко тут же поспешил заявить: "Киев не подчинится решению Дорогомиловского суда Москвы по делу о госперевороте на Украине".

Сотрудники спецподразделения милиции Беркут и сторонники евроинтеграции на площади Независимости в Киеве. Декабрь 2013 года
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Лукаш: решение суда в Москве о госперевороте на Украине признают 12 стран

Было бы удивительно, если бы Киев согласился с решением судебной инстанции той страны, которую он считает агрессором, да еще и районного значения. Между тем, приговор Дорогомиловского суда – важный прецедент, имеющий не только правовое, но и политическое значение.

Начну с того, что киевский майдан и его последствия получили, наконец, строгую и однозначную правовую оценку, которую можно считать официальной позицией России. При этом признание известных событий 2014 года на Украине антиконституционными по факту означает признание незаконности и многих других последующих событий, включая президентские выборы и избрание депутатов Верховной Рады.

Бывший премьер Украины Никалай Азаров перед зданием Дорогомиловского суда Москвы
© РИА Новости. Максим Блинов
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Азаров рассказал, как Евросоюз угрожал сменой власти на Украине

Что, в свою очередь, является ответом России на критику в её адрес со стороны тех, кто считает, что российское руководство весной 2014 года не должно было признавать легитимность киевского режима. Одна из российских судебных инстанций наконец постановила: этот режим действительно не легитимен.

Запущен механизм делегитимации постмайданной власти

Не буду подробно останавливаться на описании алгоритма дальнейших действий инициаторов иска — экс-депутата Верховной Рады Украины Владимира Олейника и его соратников. Алгоритм этот в целом понятен: речь идет о действиях, направленных на рассмотрение обращений инициативной группы в ОБСЕ и в других европейских и международных организациях, а также на обсуждение заключения Дорогомиловского суда Москвы на Украине. Замечу лишь, что страна, провозгласившая в качестве главной своей политической цели евроинтеграцию (а значит, и строительство правового государства), не сможет просто так отмахнуться от решений, которые будут приниматься в будущем в различных международных инстанциях.

© РИА Новости. Максим Блинов
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Бывший народный депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник

Впрочем, самое главное в этой истории, считаю, — то, что Россия получила точку опоры для перехода в наступление на украинские власти в правовом поле. При том, что в этом поле накопилось немало вопросов к Киеву не только у России, но и у его западных партнеров.

Донецкий аэропорт. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Маслов
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Итоги года для Донбасса: "Минск-2" так и остался на бумаге
Один из вопросов — отсутствие официальных результатов расследования расстрела участников киевского майдана неизвестными снайперами. Еще один вопрос – отсутствие квалифицированного расследования по делу о сожжении людей в Одессе. Накопились вопросы к Киеву и по другим преступлениям (по делу о крушении малазийского Боинга, проведения АТО на Донбассе и т.п.), в том числе и по выполнению важнейших пунктов минских соглашений. В частности, Украина так и не приняла закон о выборах и особом статусе неподконтрольных территорий, а работа контактной группы в белорусской столице фактически остановилась.

© РИА Новости. Андрей Стенин
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На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области

То, что Евросоюз продлил экономические санкции по отношению к России на 2017 год, вряд ли может всерьез обрадовать Киев, поскольку одновременно с этим чиновники ЕС отказали Украине в статусе кандидата на вступление в Евросоюз. Рассмотрение в Европарламенте вопроса о предоставлении украинцам безвизового режима перенесено с февраля на апрель будущего года и обросло при этом целым рядом условий. При этом Киев уже заплатил за евроинтеграцию почти 30-процентным падением ВВП, колоссальными долговыми обязательствами перед МВФ и серьезной деградацией, фрагментацией в том числе, системы государственного управления.

Осень 2017 года станет катастрофой для Киева

Президент Украины Петр Порошенко в Киеве. 12 декабря 2016 года
© РИА Новости. Пресс-служба президента Украины
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Большой украинский облом: надежды на евроинтеграцию испарились
Евроинтеграция Украины закончилась, так, по сути, и не начавшись. Евросоюз, продлив экономические санкции против России под предлогом "невыполнения" ею минских соглашений, в лучшем случае сохранил статус-кво, причем – только потому, что не готов к резкому пересмотру своей позиции по Украине, Крыму и Донбассу. Но пересмотреть эту позицию чиновникам ЕС придется — как минимум, осенью следующего года.

Полагаю, что статус-кво в отношении Евросоюза к Украине и России сохранится до октября-ноября 2017 года, то есть до подведения итогов президентских выборов во Франции и парламентских в Германии.

© РИА Новости. Андрей Стенин
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Сторонники евроинтеграции на баррикадах на площади Независимости в Киеве

Уже сегодня ясно, что к осени следующего года "нормандская четверка" претерпит серьезные изменения. Франсуа Олланд, похоже, расстанется с постом главы государства и статусом участника минских соглашений. Сомнительны перспективы и германского канцлера Ангелы Меркель. Как бы там ни было, Россия чрезвычайно охладела к нормандскому формату и вряд ли будет таскать каштаны из украинского огня для Евросоюза, среди лидеров которого, судя по всему, нет единого мнения относительно будущего Украины.

Впрочем, самое серьезное обстоятельство, в силу которого Киев уже в ближайшие месяцы останется один на один с нарастающими экономическими, социальными и внутриполитическими проблемами, состоит в избрании президентом США Дональда Трампа.

Флаг Евросоюза в центре Львова. Архивное фото
© РИА Новости. Павел Паламарчук
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Европейская мечта: почему ЗСТ с ЕС не оправдывает больших надежд Киева
Полагаю, что у лидеров киевского режима нет иллюзий по поводу того, что Трамп продолжит внешнеполитический курс Барака Обамы, в том числе и по отношению к Украине. Думаю, в Киеве понимают: отношение Запада к украинскому режиму может кардинально измениться в один момент, по щелчку пальцев из Вашингтона. Вот почему некоторые украинские высокопоставленные чиновники, а также олигархи вроде Коломойского или Шифрина начинают расставаться со своими активами и покидать страну.

Затишье перед бурей

Потасовка между депутатами на заседании Верховной Рады Украины. В центре - депутат Владимир Парасюк. 2015 год
© РИА Новости. Александр Максименко
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Бойцовский клуб: самые ожесточенные драки украинских политиков
На фоне нарастающих внешнеполитических тупиков, все более острых социальных проблем и продолжающейся экономической рецессии, связанной с падением ВВП и сокращением ресурсной базы, внутриполитическая сфера Украины являет собой чуть ли не образец стабильности и плюрализма. Налицо – несмотря на "шикарные" драки во время заседаний Верховной Рады и на корпоративах – как бы консенсус элит, объясняемый почти консолидированным мнением представителей парламентского и правительственного большинства по таким ключевым вопросам, как отношение к России и Донбассу, евроинтеграции, декоммунизации и проч.

© РИА Новости. Стрингер
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Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве

С другой стороны, этот "консенсус" есть не что иное, как состояние пата, когда власть поделена между двумя конкурентными, но практически равными по силе группировками, контролирующими  основные политические, административные и финансовые ресурсы страны.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости. Пресс-служба президента Украины
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Пустые слова: Порошенко выполнил менее четверти обещанного на 2016 год
Речь идет, во-первых, о президенте Украины и его группе (Блоке Петра Порошенко), а во-вторых, о группировке Турчинова-Авакова-Яценюка-Парубия ("Народный фронт").

В ситуации, когда баланс названных сил в Киеве обеспечивался "смотрящими" от Госдепа и "присматривающими" от Евросоюза, консенсус между названными группировками был вполне достижим, тем более что каждая из групп кормится на своей поляне. Президент и премьер Украины контролируют ту часть политической надстройки, которая касается дипломатии, госбюджета, внешних займов, НБУ и ВСУ. "Народофронтовцы" же, путем объединения в единый кулак милиции, криминала, СБУ и карательных батальонов, создали систему, контролирующую власть, бизнес, рэкет и мародерство на местах.

© РИА Новости. Стрингер
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Президент Украины Петр Порошенко на торжественном собрании в Верховной раде Украины, посвященном 20-й годовщине Конституции Украины

Победа Дональда Трампа на выборах в США может разрушить эту конструкцию, потому внешний контроль за Украиной начинает ослабевать, в результате чего уже в ближайшее время усилится та группировка, которая мощнее физически, то есть "народофронтовцы".

Возникает закономерный вопрос: кого будет поддерживать  Национальная гвардия, когда доведенный до крайней нищеты и отчаяния народ начнет выходить на улицы? А если она поддержит не главу государства, а новый майдан?

Министр МВД Украины Арсен Аваков в лагере ВСУ
© AFP 2016/ Genya Savilov
Личная армия за казенный счет. Как Арсен Аваков вооружает своих сторонников
Полагаю, что Порошенко, лишенный надежного тыла в лице "демократов" США, хорошо представляет себе реальность подобной перспективы, а потому пробует перейти в атаку на конкурентов. На самом деле, у него есть только один шанс дотянуть до президентских выборов и победить по их результатам – договориться о стратегическом взаимодействии с российским руководством в рамках нового внешнеполитического формата с участием США и Евросоюза.

Разумеется, цена такой договоренности будет весьма высокой. Не исключено, к примеру, что одним из условий удержания Петром Порошенко власти на Украине станет окончательная децентрализация страны и её последующее разделение на ряд новых государств.

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