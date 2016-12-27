США
27.1227 декабря17:49МСК
USD60.86-0.05
EUR63.57-0.16
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Моральное порно

16:1827.12.2016
(обновлено: 17:26 27.12.2016)
0478819
Оскорбление в интернет
© Fotolia/ mokee81

Максим Кононенко, для РИА Новости

Диалектическое отношение ко всему сущему заставляет нас во всём искать дихотомию. Если где-то что-то усложняется — то, значит, где-то что-то обязательно должно упроститься. Скажем, с развитием высоких технологий и интернета граф социальных связей стал бесконечно усложняться — и, одновременно с этим, стали бесконечно упрощаться распространяемые по этому социальному графу эмоции. И пока теоретики феминизма выдумывают сложные теории, объясняющие нам многообразие мира, один любой случайно выбранный порнографический видеоролик сразу же расставляет всё по своим местам.

Панихида в Богоявленском кафедральном соборе в Москве по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи
© РИА Новости. Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Как реагировать на публичное ликование по поводу российских потерь

Еще каких-нибудь 20-25 лет назад для того, чтобы широко заявить свое инакомыслие, надо было встать пред толпой. И, положим, притвориться собакой. Могли выслушать, конечно. А могли и побить.

Во исполнение важной уравнительной социальной функции, например, в Москву из города Люберцы приезжали специальные крепкие парни в смешных клечатых брюках. И, в силу небогатых персональных дидактических способностей, разъясняли неформалам свое понимание мироустройства с помощью кулаков, движимых накачанными в подвальных помещениях бицепсами.

Неформалы стоически претерпевали науку народовластия. Сбитыми кулаками люберов ковалась убежденность панк-интеллигенции в том, что однажды наступит такое особое будущее, в котором терпимость к длине волос и выбритости висков будет равноценна терпимости к клоунскому фасону штанов ангелов угасающей диктатуры пролетариата.

Будущее действительно наступило. Но не такое. В наступившем будущем взаимной ненависти стало еще больше. Но вот количество возможностей реализовать эту ненависть где-то в физическом пространстве значительно поубавилось.

А отсутствие незамедлительно наступающей ответственности в виде разбитого носа активно растормаживает сдерживающие механизмы. И тут как раз самое место вернуться к приведенному мною выше примеру с порнографическим роликом.

Еще те же 20-25 лет назад найти в порнографии красивую молодую девушку было практически невозможно. Они, конечно, иногда  тоже случались — но это всегда было исключение из правил. Порнография была профессией умудренных опытом немолодых дам, глядя на которых не возникало ни малейших вопросов о причинах, побудивших их посвятить всё свое сокровенное не любимым мужчинам, а всем остальным мужчинам вообще.

Божена Рынска
© РИА Новости. Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Божена Рынска обрадовалась гибели журналистов в авиакатастрофе Ту-154
Теперь же наоборот — найти такую вот потертую женщину в порнографии сложно. Она просто не выдержит конкуренции с юными нимфами столь удивительной красоты, о существовании каковой простые смертные 20-25 лет назад не подозревали вообще.

Интереснейшая задача для социального антрополога — понять, что именно заставляет этих красавиц публично дарить себя первому встречному. Деньги-то деньгами, но во времена оные за это тоже платили. А соглашались не все.

Ответ, впрочем, очень простой — это перестало быть стыдным.  Это перестало быть стыдным настолько, что порнографию стали снимать уже даже простые люди. То есть — совершенно бесплатно, чтобы другим показать. Краснеть-то не перед кем. Перед камерой не покраснеешь.

Социальные сети и интернет как таковой разорвали привычные социальные связи и заменили их виртуальными. И теперь человеку ничего не стоит сделать то, о чем до наступления этой новой эпохи он бы даже и не подумал. Просто из инстинкта самосохранения бы не подумал. А теперь такого инстинкта у него нет. Он утрачен.

Выступления Божены Рынска и Аркадия Бабченко по поводу погибших в самолете над Черным морем имеют совершенно ту же самую природу, что и домашние порноролики. Им не стыдно публично предъявить свое людоедство просто потому, что не страшно. А отсутствие страха, как я уже говорил, растормаживает.

Божена Рынска. Архивное фото
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Генпрокуратура проверит публикацию Рынски о жертвах крушения Ту-154
Но ведь новая социальная среда едина, и мы занимаем в ней то же самое место, что и людоеды. И соблазн впасть в грех морализаторства столь силен, что противостоять ему трудно. А расторможенное морализаторство мало чем отличается от расторможенного стыда. Когда мы (условные мы — то есть, которые "не они") на страницах федеральных газет пишем о необходимости законов "о недопустимости выражения ликования" и сожалеем о том, что нельзя к стенке — мы ведь мало чем отличаемся от тех, на кого направлен наш гнев.

© РИА Новости. Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Российский журналист Аркадий Бабченко

Вот это: "Именно сегодня особенно остро хочется призвать таких нечестивцев к ответу и покарать за их грязные слова справедливым возмездием" — это ведь лексика тех же вышеупомянутых людоедов. Хотя употреблена она в статье, направленной против них.

Как вы относитесь к скандальному высказыванию Божены Рынски о погибших журналистах?
125569
Метафора о полной и безоговорочной победе порнографии над стыдом тем и хороша, что универсальна. Порнография, в том числе и моральная, существует не в вакууме. Она есть продукт, предназначенный для потребления. И потребляющий этот продукт называется сами знаете как.

И весь этот гигантский девятый вал всенародного гнева, направленный на порно-людоедов, свидетельствует только о том, что обсуждаемые порно-высказывания посмотрел каждый из обсуждающих. И, что характерно, никому из посмотревших эту моральную порнографию, за это не стыдно. Хотя бы перед собой.

Потому что если бы нам было стыдно за то, что мы эту моральную порнографию посмотрели — то мы бы молчали о том, что мы ее посмотрели. А не масштабировали бы ее всенародно, картинно возмущаясь: смотрите все, какая постыдная моральная порнография!

Тем самым вовлекая в просмотр моральной порнографии тех, кто, быть может, и не хотел бы.

Комментировать
+
Мнение
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.