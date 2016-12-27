Пить или не пить: как в Норвегии справились со всеобщим алкоголизмом

Игорь Пшеничников, советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ), для РИА Новости

Ежедневные сообщения из Иркутска о гибели людей в результате употребления контрафактных средств, содержащих смертоносный метиловый спирт, похожи на сводки о потерях на поле боя. Умерших уже более 70. Число пострадавших перевалило за 100.

Причины понятны. Это алкоголизм, помноженный на социальную незащищенность пострадавших и их бедность, а также отсутствие надлежащего контроля за теми, кто производит спирт и спиртосодержащие (в том числе и метанол) жидкости. И это касается не только Иркутска и Иркутской области.

Между тем, алкоголизм — это отнюдь не только русская болезнь. С этой проблемой сталкивались многие народы Северной Европы, живущие в трудных климатических условиях. Полгода жители северных районов Норвегии, Швеции и Финляндии не видят солнца и живут в условиях полярной ночи. В начале XX века здесь царили бедность, экономическая отсталость и отсутствие всяких перспектив. Кроме алкоголя, многие люди не видели другого способа поднять себе настроение.

Самая тяжелая ситуация была в Норвегии. Но Норвегия — это хороший пример и того, как можно победить "всенародный алкоголизм".

Норвегия буквально вымирала от пьянства

К моменту получения независимости от Швеции в 1905 году Норвегия была одной из самых пьющих стран Европы. И без того малочисленный народ вымирал от алкоголя. В стране началось народное движение за трезвость. В 1914 году в стране был принят "сухой закон". Вначале было запрещено варить пиво и гнать самогон из картофеля и зерна. Дальнейшие ужесточения этого закона пришлись на 1916 год.

В 1919 году, в Норвегии был проведен народный референдум, на котором 62% голосовавших высказались за полный запрет производства, перевозки, импорта и продажи крепких спиртных напитков, крепленого вина и крепкого пива. И стортинг (парламент) принял соответствующий закон.

Только в 1926 году на таком же референдуме норвежцы проголосовали за отмену "сухого закона", и в 1927 году он был отменен. Хотя запрет на самогоноварение сохраняется и до сих пор.

Отмена "сухого закона" не означала, что проблема всеобщего алкоголизма решена. В период действия "сухого закона" повсеместно начали гнать самогон. А районах, граничащих со Швеций, расцвела контрабанда фабричного алкоголя. Население прибрежных районов Норвегии, занятых в рыболовстве, использовало свои шхуны для незаконной перевозки по морю "акевитта" (норвежское название картофельного самогона) из Дании и из той же Швеции.

Многие получали у врачей рецепты на спирт "по медицинским показаниям". В Норвегии таких медработников называли "водочными врачами" ("brennevinsdoktorer"). В первые годы действия "сухого закона" было выписано около 10 тысяч рецептов на приобретение спирта "по медицинским показаниям", а в 1923 году таких рецептов было выдано уже более 1,8 миллионов. В 1923 году власти ввели запрет и на это.

Итак, после 1927 года для норвежских властей по-прежнему стоял вопрос: что делать?

Vinmonopolet: государственная монополия на алкоголь

Норвежское государство решило ослабить драконовские меры "сухого закона", но взяло под полный контроль производство, импорт, продажу всех спиртных напитков и, что важно, ценообразование на рынке алкоголя. Эту комплексную работу норвежские власти осуществляли через созданную еще в 1922 году подконтрольную государству акционерную компанию Vinmonopolet ("Винная монополия").

С 1927 года, когда был отменен "сухой закон", компания Vinmonopolet (полностью ставшая государственной в 1939 году) стала производить крепкие спиртные напитки и пиво, закупать алкоголь за границей и осуществлять продажу через свою специально созданную торговую сеть.

Вопрос о торговой сети был тщательно продуман. Она росла, но очень медленно. Норвежцев как будто обуздывали в их тяге к алкоголю и создавали им массу препятствий на пути к алкоголизму. По данным доклада министерства здравоохранения и социальных вопросов Норвегии (от 1995 года), точек продажи было очень мало.

© Flickr/ Bernt Rostad Прайс-лист норвежского алкогольного магазина Vinmonopolet, датированный 1938 годом

В 1960 году в 33 городах Норвегии действовало лишь 59 магазинов компании Vinmonopolet. В 1993 году их стало лишь вдвое больше — 110, и работали они в 76 коммунах. В некоторых коммунах магазинов Vinmonopolet вообще не было. В 1960-м было 1785 мест, где продавали крепкий алкоголь, пиво и вино в розлив (рестораны и бары), а в 1993-м таких мест было лишь в 2,6 раза больше — 4793.

В 1990 году в Норвегии были принят " Закон о продаже алкогольных напитков ", где главным игроком по-прежнему называлась компания Vinmonopolet. В первом параграфе закона записано, что главная цель этого закона – "как можно эффективнее ограничить общественный и индивидуальный вред, который может принести употребление алкоголя. …Закон направлен на ограничение потребления спиртосодержащих напитков".

По закону об алкоголе, крепкий алкоголь (22 градуса и выше) сегодня продают только лицам не моложе 20 лет. 18-летний уже может купить вино или любой напиток не крепче 22 градусов.

Все алкогольные напитки крепче 2,5 градусов продаются в магазинах Vinmonopolet. В будни они работают с 10.00 до 18.00, в субботу – до 15.00, а в воскресенье закрыты. И лишь пиво крепостью 2,5 градусов можно найти в любом продуктовом магазине, но после 18.00 его не продадут никому.

Продажа алкоголя в киосках и на бензозаправочных станциях запрещена.

Закон предусматривает жесткое лицензирование продажи алкогольных напитков, как в розлив в барах и ресторанах, так и в продуктовых магазинах. Лицензии на продажу алкоголя выдаются властями конкретной коммуны, где находится точка продажи. Лицензия выдаётся на 4 года без гарантии продления. Правда, нет гарантии, что её вообще дадут. Для отказа есть много причин: рядом школа; рядом шоссе; полиция власти имеет данные, что в районе неспокойная криминогенная ситуация и т.п.

Поддерживаете ли вы идею продавать алкоголь с 21 года? Да, это поможет в борьбе с алкоголизмом

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До 1997 года норвежское государство являлось единственным оператором по производству, импорту и продаже всех спиртных напитков. В 1997 году в связи с требованием Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) (куда входят сегодня Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн и Исландия) Норвегия позволила частным импортерам и другим оптовым продавцам ввозить в страну алкогольную продукцию. Причем сделала это весьма хитро. У Vinmonopolet были отобраны функции импортера алкоголя и оптового продавца и переданы вновь созданному акционерному обществу Arcus AS, в котором контрольный пакет принадлежит государству. За Vinmonopolet сохранились розничные продажи.

Формально требования ЕАСТ были выполнены. Но в результате этой рокировки всё осталось, как и прежде: государство полностью контролирует алкогольный рынок – и производство, и импорт, и торговлю, как оптовую, так и розничную.

© Flickr/ Sean Hayford Oleary Современный магазин Vinmonopolet в Осло

Сколько пьют норвежцы и россияне сегодня

Сегодня в Норвегии трудно стать алкоголиком. Дорого. Пол-литра водки Smirnoff стоит в "Vinmonopolet" 214,90 крон (более 2200 рублей). А пол-литра популярного норвежского "акевитта" Lysholm Linie — 299,90 крон (около 3100 рублей). Выпивать в пабе – тоже накладно.

© Fotolia/ Ahileos Общественная палата назвала самые пьющие и самые трезвые регионы России норвежского Института народного здоровья, норвежцы выпивают алкогольных напитков, купленных в стране, 6,21 л на человека в пересчете на чистый спирт. Правда, к этому статистика требует добавить еще 1,6 л, которые покупаются в зонах tax free в аэропортах и на морских судах. Итого почти 8 л чистого спирта на человека в год.

Много ли это? Немало. Но если учесть, что в начале XX века в Норвегии вообще было трудно встретить трезвого человека, это – национальный подвиг.

Для сравнения: в России, по данным НИИ наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии Минздрава РФ, в 2015 году было выпито 11,5 л чистого спирта на человека.

Важно и то, что норвежцы избавлены от контрафакта. В Норвегии это немыслимо. Надо признать, что меры, принимаемые норвежскими властями в течение уже ста лет, дали свои результаты: норвежцы существуют как народ. Да, там есть алкоголики, есть и наркоманы. Но такого, как было в начале XX века, в Норвегии уже нет.