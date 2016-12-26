Доктор Лиза: она спешила на помощь

Ее смех, ее хрипловатый голос, сама ее деловитая живая интонация – все это естественным образом сочеталось с главным ее делом – спасением. Доктор Лиза была спасателем. Она, как известные персонажи из мультика, спешила на помощь. И действительно была сказочным персонажем для детей. Была праздником избавления от боли и горя для тех малышей, которые, как известно, наперекор всему, всегда ждут чуда.
Девять тяжелобольных детей с востока Украины прибыли в Москву
Но это чудо появлялось и для больших, взрослых детей, какими, если посмотреть на мир через оптику доктора Лизы, можно увидеть и бездомных.
Ведь бомжи – люди с затуманенным сознанием, зачастую еще недавно успешные в этом мире, а теперь лишившиеся всего – обращались к ней просто "мама". Ее звали "мамой", "мамкой" люди, которые спят на земле.
Вчерашний ученый, ограбленный бандитами и лишившийся квартиры – о нем мне рассказывала доктор Лиза. Его она выхаживала. Кормить постоянно горячей едой, опекать, давать кров – это все то, что она могла дать бесприютным.
Доктор Лиза – это хосписы, это умирающие, которых она непрестанно провожала в страну смерти. Боясь и не скрывая перед окружающими своего страха, но удивительным образом вселяя силу в этих людей.
Доктор Лиза – это войны. Война против войны. Там, где горело, полыхало, грохотало – там оказывалась она.
Исполнительный директор МОО "Справедливая помощь" Елизавета Глинка и волонтеры организации помогают бездомным на Павелецком вокзале
Наша последняя не столь давняя встреча сопровождалась ее оживленным и непринужденным рассказом о детишках, которых она вывезла из донбасского пепла. Она не хвасталась своими достижениями. Скорее она хвалилась этими детьми, тем, какие они классные.
Она показывала мне в своем телефоне фотографии, видеоролики с какими-то мальчишками и называла их по именам. И смеялась их смехом, и говорила: "Ну? Видишь!". И я кивал, испытывая даже некоторую неловкость, потому что у нее была материнская интонация. Она по-родственному начинала отождествлять себя с теми детьми, которыми приходила на помощь. По сути, они становились родными.
Известно, что она взяла приемного ребенка. Но и все те дети, которых она спасала, становились ее. И ребенок из Краматорска с эпилепсией, усугубленной войной. И тот больной малыш, который по дороге от страха кусал ее за руки, а она гладила его по голове. Те дети, которым она спасла жизнь, потому что вывезла их в больницы для уникальных операций.
Она занималась всеми, кто на войне нуждается в еде, лекарствах, защите, тепле.
И наш последний разговор был о том, что, к сожалению, в новостях все меньше о Донбассе, а стрелять там продолжают, и люди страдают и физически и психологически.
И ее последняя поездка была такой – сначала Донбасс, и следом Сирия, куда она попросилась.
Она попросилась туда, чтобы опять помогать, чтобы увидеть все своими глазами, чтобы привезти медикаменты.
Я летал этим маршрутом, и, по всей видимости, летал на этом самолете. И я очень хорошо представляю, как она отправилась в это свое последнее путешествие.
Она часто вот так же буднично признавала, что всегда не знаешь – вернешься или нет. И об этом же она спокойно сказала какие-то дни назад, когда президент вручал ей награду. Те слова стали пророческими.
Бывают такие люди, которых никогда ничто не заменит. В нашем обществе, где много фальши и показухи, особенно много нетерпимости друг к другу, очень редкие люди способны оставаться людьми.
Доктор Лиза приходила на протестные акции, чтобы в случае чего помочь задержанным или оказать первую помощь всем, независимо от того, кто это: демонстрант или полицейский.
И после того как она стала ездить в Донбасс, ей, конечно, доставалось от прогрессивной общественности. Ее обвиняли, что она слишком сближается с российским государством.
Но доктор Лиза была совсем не про политику, и ее невозможно было уязвить. Хотя – я знаю – она переживала, читала все то, что пишут в социальных сетях, все пропускала через себя. Но продолжала честно делать то, что должна. Дело, казалось бы, безнадежное. Ей верили абсолютно, и вокруг нее собирались другие неравнодушные.
А если бы таких людей не было, то какова была бы цена всему нашему белому свету?
Милосердие сильнее оружия: жизненное кредо Доктора Лизы
Врача-реаниматолога, специалиста паллиативной медицины Елизавету Глинку любили и уважали и в правозащитном, и в медицинском сообществе. Она основала фонд "Справедливая помощь", который помогал бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, лишившимся жилья и средств к существованию.
В этом году Доктор Лиза стала лауреатом государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности. На церемонии вручения премии Глинка заявила, что самое главное право – это право на жизнь, но в это непростое время оно безжалостно попирается.
За свою благотворительную и правозащитную деятельность Доктор Лиза получила множество наград, но, как вспоминает вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, награды для нее мало что значили. "Она жила и действовала, ведомая мощнейшей верой в силу деятельного добра", - сказала Карелова.
На фото: Елизавета Глинка оказывает медицинскую помощь лицам, не имеющим постоянного места жительства. Павелецкий вокзал, Москва.
Доктор Лиза буквально выбивала из руководителей регионов деньги на помощь хосписам, больницам, приютам, интернатам, вместе с другими членами СПЧ моталась по СИЗО и колониям в разных концах страны, вспоминает глава СПЧ Михаил Федотов.
Глинка входила в состав президентского Совета по правам человека (СПЧ). В сентябре она вместе с главой СПЧ Михаилом Федотовым посетила Сирию, правозащитники тогда призвали объединить усилия, чтобы добиваться запрета санкций, которые касаются лекарств и медоборудования.
На фото: Елизавета Глинка (слева) во время выезда на дом к одной из подопечных.
Доктор Лиза везла гуманитарную помощь в Сирию. Это были медикаменты для университетского госпиталя в Латакии: лекарства для онкологических больных, для новорожденных, расходные материалы для медицинской техники, которые туда не поступали из-за санкций и войны.
Исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка и музыкант Борис Гребенщиков на благотворительном аукционе, организованном проектом "Сноб" для фонда "Справедливая помощь", в Москве.
Глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка помогает родителям с детьми, нуждающимися в срочной высокотехнологичной медицинской помощи, погрузиться на спецборт МЧС в аэропорту Ростова-на-Дону для отправки в специализированные медицинские учреждения Москвы.
Глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка помогает женщине с ребенком во время посадки на спецборт МЧС РФ в аэропорту Ростова-на-Дону перед отправкой детей из Донбасса для лечения в медицинских учреждениях Москвы.
Пиарщица. Она спешила там, государство тормозило. Имхо никаких "докторов Лиз" в нормальном гос-ве не должно существовать потому что никто иной не должен выполнять эту работу за государство. Но так как в России далеко не нормальное гос-во, то мне видится вся эта шумиха с "доктором Лизой" следующим образом. Кремль находит врача "лизу" в каком-нибудь мухосранске и платит ей большие деньги за то, что бы та везде где только можно представлялась как мать Тереза, набивая себе рейтинг среди "патриотов". Затем эту " лизу" сажают в думу, дают ей тему какого-либо непопулярного законопроекта, например налог на воздух под предлогом помощи детям Донбасса, и вуаля!!! Закон принят, "патриоты" в восторге, олигархи жадно потирают руки, а население платит за воздух.
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