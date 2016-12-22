США
23.1223 декабря05:37МСК
USD60.86-0.25
EUR63.56-0.05
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Главные угрозы для США: Россия исчезла, Китай появился

18:0222.12.2016
(обновлено: 18:03 22.12.2016)
586385
Избраннный президент США Дональд Трамп в Пенсильвании. 16 декабря 2016 года
© AFP 2016/ Don Emmert

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Голосование коллегии выборщиков в США. 20 декабря 2016 года
© REUTERS/ Jonathan Ernst
Почему выборщики сыграли за Трампа
После голосования выборщиков, поставившего окончательную точку в вопросе об избрании Дональда Трампа президентом США, Пентагон получил от вступающего в должность 20 января 2017 года главы государства записку с изложением его оборонных приоритетов. Теперь у руководителей военного ведомства есть месяц, чтобы адаптироваться к новым стратегическим приоритетам.

Практически все наблюдатели отметили, что впервые за последнюю пятилетку в список оборонных приоритетов США не вошла Россия, занимавшая в последние два обамовских года почётное первое место среди главных угроз США. Американские ястребы уже даже успели по этому поводу огорчиться и пообещать, что Трампу не удастся так просто уйти от политики конфронтации с Москвой. Мол сопротивление в Пентагоне, Сенате и Палате представителей Конгресса США будет более чем серьёзным.

Думаю, что в данном случае они преувеличивают возможности оппозиции курсу Трампа на компромисс с Россией. Если бы американские элиты не склонились бы к мнению, что политика либеральных глобалистов, чьим политическим лицом была Хиллари Клинтон, себя исчерпала, то Трамп бы не стал президентом.

Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Evan Vucci
СМИ: советники Трампа не включили Россию в список главных угроз США

Мы же видели, что группировка радикальных глобалистов, объединившаяся вокруг Сороса и пытавшаяся не допустить Трампа к власти, оказалась абсолютно маргинализированной. Даже та часть элиты, которая ставила на победу Клинтон, не поддержала радикалов. Это значит, что политическая элита США согласилась и с необходимостью смены внешнеполитических приоритетов.

Поэтому инициативы Трампа, конечно, столкнутся с бюрократическим сопротивлением, но вовсе не с таким сильным, как предполагают пессимисты.

© REUTERS/ Jonathan Drake
Голосование коллегии выборщиков в США. 20 декабря 2016 года

Угроза на китайском направлении

Опасность грозит с другой стороны. Впервые за последние годы в число оборонных приоритетов США в качестве одной из главных угроз вошёл Китай. В комплексе с уже заявленными Трампом экономическими требованиями к Пекину, а также с жёстким дипломатическим жестом (заявлением о том, что США не связаны никакими обязательствами по соблюдении принципа "одного Китая") это значит, что Трамп взял курс на конфронтацию с Поднебесной во всех сферах.

Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото.
© AP Photo/ Charles Dharapak
NI рассказал, что может стать причиной конфликта между США и Китаем

Можно ожидать усиления военного противостояния между Вашингтоном и Пекином в акватории Тихого океана в целом и в Южно-китайском море в частности. Комплекс противоречий в регионе не менее сложный, чем на Ближнем востоке, и ситуация может накалиться до взрывоопасного состояния практически моментально.

При этом Россия заинтересована в поддержании хороших отношений практически со всеми потенциальными участниками конфликта. А демонстративная готовность Трампа к поиску компромисса с Москвой выводит из числа оппонентов и США.

© REUTERS/ U.S. Navy
Подводный необитаемый аппарат идентичный задержанному в Южно-Китайском море

В то же время, Китай является союзником России. Хотя военно-политические обязательства и не оформлены отдельным договором, но на уровне заявлений глав государств и конкретных действий (особенно в последние два года) союзнические отношения фактически закреплены.

Более того, нас с Китаем сближает нечто большее, нежели подписанные формальные бумаги. Как известно, когда договор становится неудобен, всегда находится возможность отказаться от его выполнения. Но это не тот случай. Все российские политические и экономические проекты в Евразии построены исходя из того, что в ближайшие десятилетия Китай сохранится в качестве одной из ведущих экономик планеты. Если китайская экономика рухнет (а план Трампа предполагает именно такой результат), то прекратится и китайско-европейская торговля, а с ней иссякнут и транзитные потоки через российскую территорию.

Избранный президент США Дональд Трамп
© AP Photo/ Carolyn Kaster
Washington Post: Трамп сыграет с Россией и Китаем в "игру Киссинджера"

План Трампа построен на восстановлении американского экономического могущества за счёт возвращения в США производства из Китая, а также за счёт ликвидации неэквивалентного торгового обмена между этими двумя странами. Грубо говоря, Трамп хочет, чтобы те товары, которые сейчас производят китайцы на американских предприятиях, вынесенных на китайскую территорию, и которые они потом продают американцам и европейцам, производили и продавали американцы на заводах, возвращённых на территорию США. Заодно, чтобы налоги пополняли американский бюджет.

Разворот на Восток

Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Andrew Harnik
Команда Трампа обсуждает введение импортных торговых пошлин
Несложно понять, что, если так и будет, то американцам ничего не понадобится возить через Россию. Их товарные потоки в Азию пойдут через Тихий океан, а в Европу — через Атлантический. И повезут их не российские поезда и автомобили, а американские торговые суда. Можно не сомневаться, что если Трамп сможет вернуть США статус мастерской мира, то не только торговые, но и политические связи этого самого мира замкнутся на США.

© AP Photo/ Ben Margot
Контейнеровоз в порту Окленда, США

Программа Трампа потому и была принята американскими элитами, что глобалисты, искренне веря, что Россия слабее Китая, и достичь успеха на этом направлении проще, ошиблись. Стало ясно, что Вашингтон может погибнуть вместе с Москвой в ядерной войне, но победить Россию он не в состоянии.

Трамп просто предложил попытать счастья на китайском направлении. Его программа исходит из того, что Китай будет победить легче. Но так же, как гипотетическое падение России предопределяло падение Китая (почему Пекин и поддерживал Москву в противостоянии Вашингтону), гипотетическое падение Китая предопределяет если уж не падение России, то её изоляцию и фактическое низведение на уровень региональной державы.

Трамп готов, в качестве компромисса, признать российские интересы в зонах, полностью разрушенных политикой глобалистов (Украина, Сирия, возможно Восточная Европа), а также в Средней Азии, которая в случае подавления Китая становится глубокой мировой периферией. Эти "приобретения" требуют огромных вложений, но неспособны приносить прибыль в случае, если США удастся консолидировать вокруг себя остальной мир.

Поэтому Москва никак не сможет безучастно наблюдать за тем, как Трамп пытается уничтожить её стратегического партнёра в Азии.

© AP Photo/ Vincent Thian
Флаги Китая и США на церемонии открытия американо-китайского стратегического и экономического диалога в Пекине

Облегчение очень временно

Активность России на китайском направлении вряд ли понравится Америке. Учитывая традиции вашингтонской дипломатии, можно ожидать применение метода "увязки". Достижение соглашения на европейском и ближневосточном направлении будет обусловлена предоставлением Россией США свободы рук на китайском направлении.

Автомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
NI рассказал, почему США не должны воспринимать Россию как "Империю зла"

Как уже было сказано, пойти на такой шаг Москва не может. А значит, долгосрочное комплексное урегулирование российско-американских противоречий провисает. Конечно, риторика новой администрации будет более умеренной. Да и военно-политическое давление на Москву снизится (ресурсы необходимы Трампу для реформ в США, а также для противостояния с Китаем), но проблемы будут не урегулированы, а отложены на потом, когда США решат китайский вопрос.

Во всяком случае, до тех пор, пока Китай находится в списке военных приоритетов американской администрации, как бы ни демонстрировал Вашингтон свою дружественность по отношению к России, речь идёт не об отказе США от агрессивной политики глобальной гегемонии, а о переносе направления главного удара с российского на китайский фланг.

А значит, мы можем почувствовать лишь временное обманчивое облегчение, но общая угроза от этого не снизится.

Комментировать
+
Мнение
Обсуждение
5 пользователей оставили 5 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.