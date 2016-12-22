Россия, Иран и Турция нащупали выход из сирийской гражданской войны

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, для РИА Новости

Во вторник в Москве параллельно заседали две тройки – министры иностранных дел и министры обороны России, Ирана и Турции. И по итогам этих дискуссий стороны заявили, что выработали путь к решению сирийской проблемы.

Поговорили

По словам Сергея Лаврова, московская тройка (а точнее, триумвират) готова помочь сирийским властям и оппозиции прийти к соглашению, а также стать гарантом этого соглашения. Судя по всему, соглашение будет предполагать сохранение территориальной целостности страны и нынешней сирийской власти (вероятно, даже с Асадом), контроль Дамаска над основными регионами и создание коалиционного правительства с представителями протурецких группировок в Идлибе.

Но перед этим оппозиция должна быть вычищена от исламистов (например, запрещенной в России и многих других странах "Джебхат ан-Нусры"), которым будет объявлена тотальная война.

Некоторые представители Запада восприняли хронику встречи с юмором. Например, отметили телохранителя иранского министра, который на протяжении всей встречи пристально следил за своим турецким визави – а ну как тот начнет стрелять.

Однако большинство западных СМИ если и шутило, то с легкой имперской грустью. "Саммит в Москве четко проиллюстрировал новый расклад сил в Сирии: бывшие соперники – Турция и Россия – садятся напротив друг друга за стол переговоров, а Соединенные Штаты к этому столу даже не были приглашены", — пишет Daily Telegraph.

© РИА Новости. Илья Питалев Перейти в фотобанк Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи глав МИД России, Ирана и Турции в Москве

Формально, конечно, в Кремле заявили, что готовы приветствовать за столом все заинтересованные стороны. "Мы отнюдь не закрываемся от контактов со всеми другими странами, наоборот, мы приглашаем их присоединиться к тем процессам, которые, нам кажется, имеют позитивный потенциал", — говорит Сергей Лавров.

Но присоединиться, естественно, на условиях триумвирата. Никакой больше "светской Нусры", "нелегитимного Дамаска" и "прекращения боевых действий по причине непереносимых страданий боевиков". Переписывать условия сделки ради бесполезных (с точки зрения решения конфликта) требований третьих стран никто не собирается.

По словам Сергея Лаврова, московский триумвират является самым эффективным форматом для решения сирийской гражданской войны, и это не "стремление бросить тень на наших партнеров, а констатация факта".

Мир без Америки?

Вопрос теперь в том, как к этому факту отнесутся сами заокеанские партнеры. Официально они уже заявили, что поддержат любые форматы, которые приведут к прекращению страданий простых сирийцев.

Но американцы не могут не понимать всех последствий возможной успешной реализации этой сделки.

Во-первых, она просто покажет, что американцы на Ближнем Востоке не нужны – все проблемы могут решать региональные державы и ответственная внешняя сила в лице России, которая может выступить медиатором и даже честным брокером.

Во-вторых, как быть с американскими союзниками, которые не хотят жить на Ближнем Востоке под властью иранского Цезаря и турецкого Помпея при посредничестве российского Красса? Как быть с интересами Израиля, Саудовской Аравии, курдов, наконец? Не посчитают ли они себя преданными со стороны США (в очередной, и, не исключено, в последний раз)?

Все эти соображения позволяют рассматривать США как одну из стран, наиболее заинтересованных в подрыве имплементации этой сделки. Но тут есть одно важное "но" — эта схема работает в том случае, если предположить, что США продолжат заниматься своей классической "имперской" внешней политикой в регионе.

Если же американцы будут заниматься трампистским неоизоляционизмом, то эта сделка при определенных условиях им выгодна. Пусть Иран, Турция и Россия берут на себя ответственность за послевоенную Сирию, за борьбу с ИГ (запрещена в РФ), за наведение, наконец, порядка в регионе, который его не видел тысячу лет – у Трампа есть куда более важные заботы в Восточной Азии.

Поэтому при минимальном согласовании позиций с Трампом новый Вашингтон может даже благословить эту сделку. Ну а Европу никто не спрашивает.

© РИА Новости. Илья Питалев Перейти в фотобанк Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время совместной пресс-конференции. 20 декабря 2016

Цезарь и Помпей

Если же брать самих триумвиров, то главным и безусловным победителем этого соглашения стал Иран. Тегерану удалось защитить своего сирийского сателлита, исключить из антиасадовского фронта самого опасного игрока (Турцию), гарантировать за собой сохранения контроля над Дамаском.

Сирия, как и раньше, останется верным союзником Тегерана и его открытым окном на Ближний Восток. И – самое главное – аятоллы смогли добиться этой важнейшей цели без полномасштабного ввода войск в Сирию и превращения сирийской гражданской войны в религиозную суннитско-шиитскую (к чему Иран подталкивали его саудовские "партнеры").

Туркам, впрочем, тоже грех жаловаться. Эрдоган откровенно проигрывал свою сирийскую авантюру – ставка на быстрое свержение Башара Асада не сыграла, сирийские боевики требовали больше денег и оружия, сирийских туристов в юго-восточных провинциях сменили беженцы, из-за которых начались проблемы на местном рынке недвижимости и рабочей силы.

И это уже не говоря о том, что сирийская гражданская война привела к резкому обострению курдского сопротивления, росту радикализации турецкого населения и необходимости турецкой армии начинать войну за пределами страны.

Соглашение же с Ираном и Россией позволяет Анкаре не только выйти из конфликта, но и сохранить определенное влияние на поствоенную Сирию через идлибских лишенцев. А также не допустить создание широкой курдской автономии в Северной Сирии. Лучших условий Эрдоган в нынешней ситуации выторговать бы и не смог (без потенциального конфликта с Москвой и Тегераном, конечно).

© РИА Новости. Илья Питалев Перейти в фотобанк Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время совместной пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи глав МИД России, Ирана и Турции в Москве

Сможет ли Путин вести партию?

Что же касается Москвы, то тут ощущения двойственные. С одной стороны, это явная победа. Кремль вытащил сирийский шип из отношений с Турцией, добился формата переговорного решения сирийской гражданской войны. Формата, который поможет ему вывести ВКС в статусе однозначного победителя или же консолидировать всех партнеров в регионе для реальной борьбы против ИГ, и после взятия Ракки уйти из Сирии победителем.

Но с другой стороны, впервые за все последнее время Москва решила сыграть партию белыми – то есть стать ведущей силой в важнейшем политическом процессе и взять на себя ответственность за его выполнение.

Если сделка выгорит, то Россия получит очень серьезные дивиденды в виде статуса конструктивной силы, способной заниматься эффективным миротворчеством на Ближнем Востоке.

Однако есть высокая вероятность, что может и не выгореть. Слишком много нестабильных переменных: огромное количество группировок (некоторых из которых, включая Высший комитет по переговорам, подчиняются не Анкаре, а Эр-Рияду), неготовность к компромиссам в самом сирийском руководстве, мечтающим вернуть прекрасные абсолютистские довоенные времена.

Не стоит забывать и о сохраняющемся уровне недоверия между самими участниками триумвирата, мешающем реализовывать дорожную карту.

Так, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что нельзя поддерживать группировки, прибывшие на сирийскую войну из-за рубежа. Тонкий намек на Хезболлу и иракские ополчения, воюющие на стороне Башара Асада.

Но если эти группировки сейчас вывести, то режим потеряет значительную часть наступательного потенциала, столь нужного на случай срыва или затягивания сроков исполнения сделки со стороны оппозиции.

Такая вот дилемма заключенного. И если Россия в ней проиграет, то это поражение станет серьезным ударом по репутации Москвы, опуская ее до уровня стран ЕС, которые громко говорят, но мало на что влияют в этом прекрасном новом мире.

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