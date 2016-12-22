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Россия, Иран и Турция нащупали выход из сирийской гражданской войны

12:4322.12.2016
(обновлено: 12:44 22.12.2016)
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Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время совместной пресс-конференции. 20 декабря 2016
© РИА Новости. Илья Питалев
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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, для РИА Новости

Во вторник в Москве параллельно заседали две тройки – министры иностранных дел и министры обороны России, Ирана и Турции. И по итогам этих дискуссий стороны заявили, что выработали путь к решению сирийской проблемы.

Улица освобожденного квартала восточного Алеппо
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
Россия, Иран и Турция согласовали заявление для прекращения конфликта в САР

Поговорили

По словам Сергея Лаврова, московская тройка (а точнее, триумвират) готова помочь сирийским властям и оппозиции прийти к соглашению, а также стать гарантом этого соглашения. Судя по всему, соглашение будет предполагать сохранение территориальной целостности страны и нынешней сирийской власти (вероятно, даже с Асадом), контроль Дамаска над основными регионами и создание коалиционного правительства с представителями протурецких группировок в Идлибе.

Но перед этим оппозиция должна быть вычищена от исламистов (например, запрещенной в России и многих других странах "Джебхат ан-Нусры"), которым будет объявлена тотальная война.

Мирные жители возвращаются в освобожденные кварталы восточного Алеппо
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
Иран, РФ и Турция обязуются сообща бороться против ИГ и "Джебхат-ан-Нусры"
Некоторые представители Запада восприняли хронику встречи с юмором. Например, отметили телохранителя иранского министра, который на протяжении всей встречи пристально следил за своим турецким визави – а ну как тот начнет стрелять.

Однако большинство западных СМИ если и шутило, то с легкой имперской грустью. "Саммит в Москве четко проиллюстрировал новый расклад сил в Сирии: бывшие соперники – Турция и Россия – садятся напротив друг друга за стол переговоров, а Соединенные Штаты к этому столу даже не были приглашены", — пишет Daily Telegraph.

© РИА Новости. Илья Питалев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи глав МИД России, Ирана и Турции в Москве

Формально, конечно, в Кремле заявили, что готовы приветствовать за столом все заинтересованные стороны. "Мы отнюдь не закрываемся от контактов со всеми другими странами, наоборот, мы приглашаем их присоединиться к тем процессам, которые, нам кажется, имеют позитивный потенциал", — говорит Сергей Лавров.

Но присоединиться, естественно, на условиях триумвирата. Никакой больше "светской Нусры", "нелегитимного Дамаска" и "прекращения боевых действий по причине непереносимых страданий боевиков". Переписывать условия сделки ради бесполезных (с точки зрения решения конфликта) требований третьих стран никто не собирается.

По словам Сергея Лаврова, московский триумвират является самым эффективным форматом для решения сирийской гражданской войны, и это не "стремление бросить тень на наших партнеров, а констатация факта".

Мир без Америки?

Вопрос теперь в том, как к этому факту отнесутся сами заокеанские партнеры. Официально они уже заявили, что поддержат любые форматы, которые приведут к прекращению страданий простых сирийцев.

Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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В ООН приветствовали совместное заявление России, Турции и Ирана по Сирии

Но американцы не могут не понимать всех последствий возможной успешной реализации этой сделки.

Во-первых, она просто покажет, что американцы на Ближнем Востоке не нужны – все проблемы могут решать региональные державы и ответственная внешняя сила в лице России, которая может выступить медиатором и даже честным брокером.

Во-вторых, как быть с американскими союзниками, которые не хотят жить на Ближнем Востоке под властью иранского Цезаря и турецкого Помпея при посредничестве российского Красса? Как быть с интересами Израиля, Саудовской Аравии, курдов, наконец? Не посчитают ли они себя преданными со стороны США (в очередной, и, не исключено, в последний раз)? 

ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
Госдеп напомнил о лидерстве США в сирийском урегулировании

Все эти соображения позволяют рассматривать США как одну из стран, наиболее заинтересованных в подрыве имплементации этой сделки. Но тут есть одно важное "но" — эта схема работает в том случае, если предположить, что США продолжат заниматься своей классической "имперской" внешней политикой в регионе.

Если же американцы будут заниматься трампистским неоизоляционизмом, то эта сделка при определенных условиях им выгодна. Пусть Иран, Турция и Россия берут на себя ответственность за послевоенную Сирию, за борьбу с ИГ (запрещена в РФ), за наведение, наконец, порядка в регионе, который его не видел тысячу лет – у Трампа есть куда более важные заботы в Восточной Азии.

Поэтому при минимальном согласовании позиций с Трампом новый Вашингтон может даже благословить эту сделку. Ну а Европу никто не спрашивает.

© РИА Новости. Илья Питалев
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Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время совместной пресс-конференции. 20 декабря 2016

Цезарь и Помпей

Если же брать самих триумвиров, то главным и безусловным победителем этого соглашения стал Иран. Тегерану удалось защитить своего сирийского сателлита, исключить из антиасадовского фронта самого опасного игрока (Турцию), гарантировать за собой сохранения контроля над Дамаском.

Ситуация в Алеппо. 15 декабря 2016
© Фото: SANA
Иран назвал заявления Запада по Алеппо покровительством терроризму

Сирия, как и раньше, останется верным союзником Тегерана и его открытым окном на Ближний Восток. И – самое главное – аятоллы смогли добиться этой важнейшей цели без полномасштабного ввода войск в Сирию и превращения сирийской гражданской войны в религиозную суннитско-шиитскую (к чему Иран подталкивали его саудовские "партнеры").

Туркам, впрочем, тоже грех жаловаться. Эрдоган откровенно проигрывал свою сирийскую авантюру – ставка на быстрое свержение Башара Асада не сыграла, сирийские боевики требовали больше денег и оружия, сирийских туристов в юго-восточных провинциях сменили беженцы, из-за которых начались проблемы на местном рынке недвижимости и рабочей силы.

М.Зариф. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Глава МИД Ирана: нельзя использовать терроризм для достижения целей
И это уже не говоря о том, что сирийская гражданская война привела к резкому обострению курдского сопротивления, росту радикализации турецкого населения и необходимости турецкой армии начинать войну за пределами страны.

Соглашение же с Ираном и Россией позволяет Анкаре не только выйти из конфликта, но и сохранить определенное влияние на поствоенную Сирию через идлибских лишенцев. А также не допустить создание широкой курдской автономии в Северной Сирии. Лучших условий Эрдоган в нынешней ситуации выторговать бы и не смог (без потенциального конфликта с Москвой и Тегераном, конечно).

© РИА Новости. Илья Питалев
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Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время совместной пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи глав МИД России, Ирана и Турции в Москве

Сможет ли Путин вести партию?

Освобожденный квартал восточного Алеппо около трассы в аэропорт
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
Мнение: в Сирии террористы испытают "всю тяжесть руки России"
Что же касается Москвы, то тут ощущения двойственные. С одной стороны, это явная победа. Кремль вытащил сирийский шип из отношений с Турцией, добился формата переговорного решения сирийской гражданской войны. Формата, который поможет ему вывести ВКС в статусе однозначного победителя или же консолидировать всех партнеров в регионе для реальной борьбы против ИГ, и после взятия Ракки уйти из Сирии победителем. 

Но с другой стороны, впервые за все последнее время Москва решила сыграть партию белыми – то есть стать ведущей силой в важнейшем политическом процессе и взять на себя ответственность за его выполнение.

Если сделка выгорит, то Россия получит очень серьезные дивиденды в виде статуса конструктивной силы, способной заниматься эффективным миротворчеством на Ближнем Востоке.

Однако есть высокая вероятность, что может и не выгореть. Слишком много нестабильных переменных: огромное количество группировок (некоторых из которых, включая Высший комитет по переговорам, подчиняются не Анкаре, а Эр-Рияду), неготовность к компромиссам в самом сирийском руководстве, мечтающим вернуть прекрасные абсолютистские довоенные времена.

Не стоит забывать и о сохраняющемся уровне недоверия между самими участниками триумвирата, мешающем реализовывать дорожную карту.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
© РИА Новости. Алёна Палажченк
В Турции хотят прекратить поддержку "Хезболлы"
Так, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что нельзя поддерживать группировки, прибывшие на сирийскую войну из-за рубежа. Тонкий намек на Хезболлу и иракские ополчения, воюющие на стороне Башара Асада.

Но если эти группировки сейчас вывести, то режим потеряет значительную часть наступательного потенциала, столь нужного на случай срыва или затягивания сроков исполнения сделки со стороны оппозиции.

Такая вот дилемма заключенного. И если Россия в ней проиграет, то это поражение станет серьезным ударом по репутации Москвы, опуская ее до уровня стран ЕС, которые громко говорят, но мало на что влияют в этом прекрасном новом мире.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • 777
    Читаю и диву даюсь. Неужели СА и Катар всерьез думали, что американцы отдадут им ближневосточную нефть и огромный рынок сбыта. Жизнь, их ничему не научила. Кадаффи и Хусейн также были "друзьями" штатов. После Сирии их ожидала судьба Ирака и Ливии.
    14:07
    22.12.2016
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  • Дмитрий Мешков
    До уровня ЕС репутация Москвы никогда не опустится, так как Москва пытается что-то делать , хоть что-то, в отличие от ЕС, который только говорит. В любом деле возможны ошибки и промахи, а на словах можно сказать сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье, так что при любом раскладе не надо сравнивать деятелей и болтунов.
    16:53
    22.12.2016
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