Власти Алтая проверят всех перевозчиков после массового ДТП

БАРНАУЛ, 6 янв — РИА Новости. Губернатор Алтайского края Александр Карлин распорядился провести внеплановую проверку всех перевозчиков региона после массового ДТП с участием двух пассажирских автобусов, в результате которого три человека погибли, еще 23 получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба правительства региона.

ДТП произошло вечером 4 января на 240 километре федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" в районе поселка Украинский Косихинского района. По данным ГУМВД региона, три человека погибли, 23 пострадали, 15 госпитализированы.

"Губернатор Алтайского края Александр Карлин дал поручение провести внеплановые проверки в отношении автоперевозчиков. Специалисты дадут комплексную оценку соблюдения требований законодательства в сфере автомобильных пассажирских перевозок (проведение ТО и ремонта, техническое состояние транспортных средств, организация предрейсовых медицинских осмотров, уровень квалификации водителей и т.д.)", — говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения Алтайского края Ирины Долговой, с пострадавшими работали восемь бригад скорой медпомощи, две из них — из Центра медицины катастроф. 29 человек с учетом тяжести их состояния и места проживания доставили в больницы Алтайского края.

"На сегодняшний день состояние всех пациентов стабильно, они получают всю необходимую помощь, обеспечены всем необходимым медицинским оборудованием и лекарственными препаратами. Дополнительных сил и средств не требуется", — отметила Долгова.

Следователи Алтайского края начали доследственную проверку по факту аварии, им предстоит выяснить все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и дать правовую оценку действиям автоперевозчика на наличие признаков выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.