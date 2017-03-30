Роспотребнадзор потребовал улучшить качество питьевой воды в Твери

Тверь, 30 мар — РИА Новости. ООО "Тверь Водоканал", управляющему системой водоснабжения и водоотведения города Твери, следует до 1 июля внести изменения в план мероприятий по приведению качества питьевой воды в городе в соответствие с установленными требованиями, говорится в пресс-релизе Управления Роспотребнадзора по Тверской области.

Как отметили в управлении, необходимость проведения этих мероприятий "подтверждается большим количеством жалоб от населения Твери на качество питьевой воды".

"Согласно результатам лабораторных исследований качества питьевой воды, подаваемой населению Твери, удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям в 2016 году составил 32%, по микробиологическим показателям — 8,4%", — говорится в сообщении.

В частности, управление выявило повышенное содержание железа, а также превышение органолептических показателей воды в Заволжском, Московском и Пролетарском районах Твери.

"Подобная ситуация с качеством питьевой воды наблюдается на протяжении последних лет, без положительной динамики. ООО "Тверь Водоканал" должен своевременно вносить изменения в план мероприятий по приведению качества питьевой воды в Твери в соответствие с установленными требованиями. Вместе с тем, не был реализован в полном объеме ни один из ранее согласованных Управлением планов мероприятий", — отмечается в пресс-релизе.

Так, указали в надзорном ведомстве, до настоящего времени не завершено строительство и ввод в эксплуатацию ряда объектов водоснабжения города: водозаборного узла в поселке Элеватор, локальной станции водоподготовки на трех городских скважинах, новой водопроводной станции в микрорайоне "Южный".

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