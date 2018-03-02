Борисов: в Якутии 65% сельских и городских школ стали типовыми

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Более 65% образовательных учреждений в сельской местности и в городах Якутии на начало 2018 года за счет принятых правительством республики мер стали типовыми, каменными, что позволило заметно сократить заболеваемость детей зимой, сообщил глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов.

"В Якутии есть фактор, связанный с качеством школ, холодом в объектах. Но таких стало намного меньше. Раньше около 60% школ являлись деревянными, нетиповыми. Сегодня картина абсолютно поменялась — за счет принятых правительством республики мер 65% образовательных учреждений в сельской местности и в городах стали типовыми, каменными",- ответил Борисов на вопрос корреспондента РИА Новости в ходе телепрограммы "Федеральный уровень" о заболеваемости учащихся в школах Нюрбинского района.

Он отметил, что пик заболеваемости ОРВИ и гриппом был отмечен в феврале. "В школах около 10 тысяч детей болеют в это время. Принимаются соответствующие меры Роспотребнадзором, медицинскими учреждениям", — сказал он.

Глава региона добавил, что на сегодняшний день в Якутии около 625 школ, "из них более 200 — это аварийные и ветхие — по ним ведется большая работа".

"Сегодня у нас работает программа по ликвидации второй и третьей смен. Ежегодно в регионе строится 10-15 школ. Кроме того, в последнее время начали получать поддержку из федерального бюджета. В Якутске за последние три-четыре года при поддержке федерального бюджета, частного капитала, муниципального и республиканского бюджетов возведены несколько хороших школ",- добавил глава региона.

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