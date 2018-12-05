"ИрАэро" открыла регулярные рейсы между китайским Санья и Санкт-Петербургом

МОСКВА, 5 дек — Проект "Россия-Китай: главное". Авиакомпания "ИрАэро" на этой неделе открыла регулярные рейсы между Санья и Санкт-Петербургом.
По словам представителя турагентства "Санья Шэньлун", это 7 по счету прямой международный авиарейс компании "ИрАэро", самолеты которой курсируют между Санья и российскими городами. На данный момент авиакомпания уже запустила 12 прямых маршрутов, связывающих провинцию Хайнань с разными регионами России.
По некоторым данным, во время нынешнего сезона зима-весна "ИрАэро" планирует открыть новые рейсы по маршрутам "Санья-Москва", "Санья-Кемерово" и "Санья-Казань". На сегодняшний день регулярные полеты выполняются по 18 направлениям из аэропорта Санья в русскоязычные регионы. Перелеты будут выполняться в Москву, Екатеринбург, Иркутск, Новосибирск и многие другие города РФ.