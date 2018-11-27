В Москве прошел конкурс на владение русским языком китайскими студентами

Китайские студенты во время занятия по русскому языку. Архивное фото

Китайские студенты во время занятия по русскому языку. Архивное фото

МОСКВА, 27 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". В Посольстве КНР в России 25 ноября прошел 4-й конкурс на владение русским языком среди китайских студентов в России. В мероприятии приняло участие 18 китайских студентов, проходящих обучение в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других российских городах.

Выступая на открытии конкурса, советник-посланник отдела по делам образования Посольства КНР в РФ Юй Цзихай отметил, что китайско-российские отношения динамично развиваются на высоком уровне, поэтому специалисты, владеющие русским языком, становятся все более востребованными.

"Чтобы стать высококлассным переводчиком недостаточно просто владеть русским языком, необходимо хорошо знать историю России, ее культуру, а также традиции и обычаи. Нужно передавать дружбу между нашими народами из поколения в поколение", — сказал он.

Директор Института Конфуция при Московском государственном университете Татьяна Бухтиярова выразила надежду, что китайские студенты, обучающиеся в России, послужат мостом для укрепления взаимопонимания и дружбы между народами двух стран.

Как рассказала заместитель председателя Союза китайских студентов в России Ван Юехань, финал конкурса состоял из нескольких этапов: письменный перевод, интервью на сцене, устный перевод с русского на китайский и с китайского на русский, тематические дискуссии, темы которых касались двусторонних отношений, торгово-экономических связей и других аспектов.

В условиях жесткой конкуренции первое место в конкурсе заняла китайская студентка Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена Чжан Синьи. Обладательницей премии "За лучшее произношение" стала студентка Российского университета дружбы народов Синь Фанъин, премию "За лучший диспут" получил студент Дальневосточного государственного университета путей сообщения в Хабаровске Ван Нань.