Инвестиции КНР в страны "Одного пояса и одного пути" составили $11,9 млрд

МОСКВА, 16 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Китайские предприятия в январе-октябре 2018 года вложили в страны-участницы инициативы "Один пояс и один путь" инвестиции на сумму 11,9 миллиарда долларов, сообщило министерство коммерции КНР.

За десять месяцев наблюдалось стабильное и здоровое развитие сотрудничества в сфере внешних инвестиций. Китайские инвесторы вложили в 155 стран и регионов мира прямые инвестиции на общую сумму 89,57 миллиарда долларов, что на 3,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, инвестиции в 55 стран инициативы "Один пояс и один путь" составили 11,9 миллиарда долларов с ростом показателя на 6,4% в годовом исчислении.

По сообщению официального представителя Минкоммерции Гао Фэна, структура внешних инвестиций продолжает оптимизироваться, эффективно сдерживаются иррациональные инвестиции.

В январе-октябре внешние инвестиции были в основном направлены в сферу лизинга и бизнес-услуг, обрабатывающую промышленность, горнодобывающую отрасль, а также оптовую и розничную торговлю, на их долю пришлось соответственно 32,6%, 17%, 9,4% и 9,2% общего объема инвестиций Китая за рубеж.