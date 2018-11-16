Инвестиции КНР в страны "Одного пояса и одного пути" составили $11,9 млрд

МОСКВА, 16 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Китайские предприятия в январе-октябре 2018 года вложили в страны-участницы инициативы "Один пояс и один путь" инвестиции на сумму 11,9 миллиарда долларов, сообщило министерство коммерции КНР.
По сообщению официального представителя Минкоммерции Гао Фэна, структура внешних инвестиций продолжает оптимизироваться, эффективно сдерживаются иррациональные инвестиции.
В январе-октябре внешние инвестиции были в основном направлены в сферу лизинга и бизнес-услуг, обрабатывающую промышленность, горнодобывающую отрасль, а также оптовую и розничную торговлю, на их долю пришлось соответственно 32,6%, 17%, 9,4% и 9,2% общего объема инвестиций Китая за рубеж.