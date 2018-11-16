Китайские журналисты поздравили СЖР со столетним юбилеем

МОСКВА, 16 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". В Центральном академическом театре Российской армии 14 ноября прошло торжественное мероприятие, посвященное столетнему юбилею Союза журналистов России (СЖР). На торжество собралось около 1,5 тысяч участников, в том числе представители Союзов журналистов Китая, Франции, Польши, Кореи, Монголии и других стран.
В 2019 году будет отмечаться 70-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Ху Сяохань выразил надежду на укрепление сотрудничества и обменов СМИ двух стран с целью содействия развитию и сопряжению стратегий Китая и России.
Союз журналистов России был основан 13 ноября 1918 года. Сейчас в нем состоит около 100 тысяч человек, в него входят 83 региональные организации, а также более 40 творческих ассоциаций.