Китайские журналисты поздравили СЖР со столетним юбилеем

МОСКВА, 16 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". В Центральном академическом театре Российской армии 14 ноября прошло торжественное мероприятие, посвященное столетнему юбилею Союза журналистов России (СЖР). На торжество собралось около 1,5 тысяч участников, в том числе представители Союзов журналистов Китая, Франции, Польши, Кореи, Монголии и других стран.

Делегация китайских журналистов, во главе с заместителем председателя Всекитайской ассоциации журналистов (ВАЖ) Ху Сяоханем, также приняла участие в данном мероприятии. Ху Сяохань поздравил со 100-летием образования СЖР. Он отметил, что в 2014 году ВАЖ и СЖР установили отношения взаимного обмена. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве и обменах в рамках инициативы "Один пояс и один путь". ВАЖ готова, совместно с СЖР, создать расширенную платформу для сотрудничества между журналистами обеих стран.

В 2019 году будет отмечаться 70-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Ху Сяохань выразил надежду на укрепление сотрудничества и обменов СМИ двух стран с целью содействия развитию и сопряжению стратегий Китая и России.

Союз журналистов России был основан 13 ноября 1918 года. Сейчас в нем состоит около 100 тысяч человек, в него входят 83 региональные организации, а также более 40 творческих ассоциаций.