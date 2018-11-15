Международная выставка высоких технологий открылась в Шэньчжэне

МОСКВА, 15 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". В городе Шэньчжэнь14 ноября открылась 20-я Китайская международная выставка высоких технологий. В ней принимают участие 3356 компаний из 41 страны и регионов мира, в том числе международные организации. В числе участников представители США, Республики Корея, ЕС. В этом году рекордное количество участников за всю историю. Чили, Куба и Перу впервые принимает участие в выставке.

Заместитель мэра Шэньчжэня Ван Лисинь 13 ноября на пресс-конференции, посвященной открытию выставки высоких технологий, сказал: "На меня произвел глубокое впечатление основатель и председатель совета директоров телекоммуникационной компании Tencent Ма Хуатэн, потому что свои первые средства для финансирования проектов он получил именно на 1-й международной выставке высоких технологий. Данная выставка открывает возможности для тех, кто только создает свой бизнес".

В этом году выставка проводится в 20-й раз. Представлены, в основном, последние наработки в таких новых высокотехничных сферах, как искусственный интеллект, энергосбережение и охрана окружающей среды, авиация и космонавтика.

Кроме этого, в мероприятии принимают участие представители правительств, специалисты и ученые, представители ведущих предприятий и организаций Китая и других стран.