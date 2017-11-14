Долуда: рисков для организации матчей ЧМ-2018 на стадионе "Фишт" в Сочи нет

КРАСНОДАР, 14 ноя — РИА Новости. Стадион "Фишт" на сегодняшний день практически полностью готов к чемпионату мира по футболу 2018 года, осталось решить "небольшие моменты", связанные с местами для журналистов, сказал журналистам вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда.

"На сегодняшний день стадион "Фишт" практически полностью готов к чемпионату мира, единственное, остались небольшие моменты, те, которые были указаны нам международной федерацией по футболу и оргкомитетом. Но это совершенно небольшие замечания, и в рабочем режиме мы их устраним", — сказал Долуда.

Он уточнил, что замечания связаны с количеством мест для журналистов: должно быть организовано 270 мест на трибуне сверху, что на 120 больше, чем сейчас. "То есть мы должны расширить… оборудование установить. С медиатрибуной то же самое. На Кубке конфедераций у нас было четыре игры, а сейчас шесть игр, количество журналистов будет значительно больше. Поэтому медиатрибуну мы тоже будем расширять", — пояснил замгубернатора.

Он заверил, что "никаких рисков для организации проведения игр чемпионата мира по футболу на стадионе "Фишт" абсолютно нет".

Во вторник в Краснодар в рамках тура прибыл кубок чемпионата мира, он будет выставлен в специальном шатре на площади перед стадионом ФК "Краснодар" до 19 ноября включительно. Все желающие смогут увидеть кубок и сфотографироваться с ним. Доступ в шатер будет осуществляться в порядке живой очереди или по специальным бесплатным приглашениям.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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