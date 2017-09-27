В Краснодарском крае в Союз казачьей молодежи вошли около 85 тысяч детей

КРАСНОДАР, 27 сен — РИА Новости. Учредительный съезд Союза казачьей молодежи прошёл в среду в Краснодаре, его основу на начальном этапе составят учащиеся около 3,5 тысячи казачьих классов и семи казачьих кадетских корпусов — всего около 85 тысяч детей региона, сообщила пресс-служба краевой администрации.

Отмечается, что в съезде приняли участие около тысячи учащихся казачьих классов и кадетских корпусов со всего края.

"Мы хотим дать вам площадку, на которой вы сможете общаться, совместно реализовывать свои проекты. Площадку, которая объединит вас одной общей идеей", – цитирует пресс-служба обращение губернатора Кубани Вениамина Кондратьева к участникам съезда.

По словам главы региона, союз откроет для молодёжи новые перспективы: форумы, слеты, обмен опытом, на которых они смогут озвучить свою позицию, поднять темы, которые их волнуют.

Итогом встречи стало подписание протокола о создании Регионального общественного движения "Союз казачьей молодежи Кубани".

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