Калининградский зоопарк откроется для посетителей в первый день нового года

КАЛИНИНГРАД, 1 янв — РИА Новости. Калининградский зоопарк будет открыт в первый день нового года, для посетителей будут работать все зимние павильоны, а также музей, рассказала РИА Новости представитель зоопарка Екатерина Михайлова.
Она рассказала, что для гостей зоопарка проведут специальную новогоднюю квест-игру, победитель которой получит ценный подарок. В дни новогодних каникул с 1 по 8 января каждый посетитель, назвавший кассиру пароль "Курица не птица!", вместе с входным билетом бесплатно получит бланк квест-игры. Пройдя её во время прогулки по зоопарку, а затем предъявив бланк с ответами сотруднику зоопарка, участники станут обладателями памятных сувениров.
Один из старейших в России, калининградский зоопарк 21 мая отметил 120-летие. Он располагается на территории бывшего зоосада Кенигсберга (довоенное название Калининграда), основанного немецким предпринимателем Германом Клаассом. К моменту открытия в 1896 году в его коллекции было около 900 экземпляров животных 260 видов. Сегодня в коллекции зоопарка насчитывается почти 2 тысячи особей 300 видов животных, из них половина внесена в международную Красную книгу.