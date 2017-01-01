Калининградский зоопарк откроется для посетителей в первый день нового года

КАЛИНИНГРАД, 1 янв — РИА Новости. Калининградский зоопарк будет открыт в первый день нового года, для посетителей будут работать все зимние павильоны, а также музей, рассказала РИА Новости представитель зоопарка Екатерина Михайлова.

"Друзья, если вдруг случится так, что утром 1 января вы проснётесь, сделаете зарядку, закаливающие процедуры, позавтракаете и вдруг поймёте, что вам абсолютно некуда пойти, а пойти куда-нибудь очень хочется, приходите в зоопарк! Вы не поверите, но мы будем работать! Открыты будут все павильоны", — сказала Михайлова.

Она рассказала, что для гостей зоопарка проведут специальную новогоднюю квест-игру, победитель которой получит ценный подарок. В дни новогодних каникул с 1 по 8 января каждый посетитель, назвавший кассиру пароль "Курица не птица!", вместе с входным билетом бесплатно получит бланк квест-игры. Пройдя её во время прогулки по зоопарку, а затем предъявив бланк с ответами сотруднику зоопарка, участники станут обладателями памятных сувениров.

В первый день 2017 года зоопарк откроется в 12.00 (13.00 мск) и закроется в 17.00 (18.00 мск). Кассы закроются на час раньше. Уже со 2 января калининградский зоопарк работает в обычном режиме: с 9 утра до 17 часов.

Один из старейших в России, калининградский зоопарк 21 мая отметил 120-летие. Он располагается на территории бывшего зоосада Кенигсберга (довоенное название Калининграда), основанного немецким предпринимателем Германом Клаассом. К моменту открытия в 1896 году в его коллекции было около 900 экземпляров животных 260 видов. Сегодня в коллекции зоопарка насчитывается почти 2 тысячи особей 300 видов животных, из них половина внесена в международную Красную книгу.

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