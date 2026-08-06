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"Ресурс исчерпан": Залужный обратился с мрачным предупреждением - РИА Новости, 06.08.2026
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02:11 06.08.2026 (обновлено: 02:12 06.08.2026)
"Ресурс исчерпан": Залужный обратился с мрачным предупреждением

Экс-главком ВСУ Залужный: Украина исчерпала ресурс нововведений на поле боя

© AP Photo / Efrem LukatskyВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-главком ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Украина исчерпала ресурс нововведений на поле боя.
  • По словам Залужного, Украина применила все виды вооружений, кроме некоторых, которые есть на вооружении НАТО, и Россия нашла противодействие этим вооружениям.
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украина исчерпала ресурс нововведений на поле боя, заявил экс-главком ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный на общем совещании послов в Киеве, его слова передает издание Апостроф.
"В 2026 году Украина применила все виды вооружений, ну, кроме разве что Tomahawk, ядерного оружия, авианосцев, F-35, которые есть на вооружении НАТО, и применила доктрины их применения. Ресурс исчерпан. Россия на все это нашла противодействие", — пожаловался он.
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