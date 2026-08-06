"Ресурс исчерпан": Залужный обратился с мрачным предупреждением

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-главком ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Украина исчерпала ресурс нововведений на поле боя.
- По словам Залужного, Украина применила все виды вооружений, кроме некоторых, которые есть на вооружении НАТО, и Россия нашла противодействие этим вооружениям.
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украина исчерпала ресурс нововведений на поле боя, заявил экс-главком ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный на общем совещании послов в Киеве, его слова передает издание Апостроф.
Ранее Залужный заявил, что Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса.
Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в военный блок стали одной из причин начала спецоперации.