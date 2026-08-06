МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украина исчерпала ресурс нововведений на поле боя, заявил экс-главком ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный на общем совещании послов в Киеве, его слова передает издание Апостроф.

Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в военный блок стали одной из причин начала спецоперации.