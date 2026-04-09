Стармер устроил истерику из-за Путина и Трампа - РИА Новости, 09.04.2026
23:16 09.04.2026 (обновлено: 23:17 09.04.2026)
Politico: Стармер обвинил Путина и Трампа в скачках цен на электроэнергию

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер безосновательно обвинил президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в скачках цен на электроэнергию, передает издание Politico.
"Мне надоело, что семьи и бизнес по всей стране сталкиваются с постоянными скачками счетов за электроэнергию из-за действий Путина и Трампа по всему миру", — пожаловался он.
По данным издания, Стармеру скоро предстоят "непростые местные выборы", исход которых, вероятно, будет зависеть от внутренних проблем, с которыми приходится сталкиваться жителям Британии.
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. С начала марта нефть Brent подорожала на 44%, цены на газ в Европе - подскочили на 57%.
Запад усилил экономическое давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации ЕС ввел 19 пакетов рестрикций. С каждым разом Брюсселю становится все сложнее принимать новые ограничения.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, санкции — это обоюдоострое оружие. Москва не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.
