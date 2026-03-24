Ракова рассказала о бесплатном переобучении жен и детей бойцов СВО

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Более 3 тысяч родственников бойцов специальной военной операции с конца 2022 года прошли бесплатное обучение востребованным профессиям или повысили уровень квалификации в столице, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С конца 2022 года свыше трех тысяч родственников бойцов СВО прошли бесплатное обучение при поддержке города. При этом свыше 75% выпускников трудоустроились по выбранным направлениям. Самыми популярными стали программы развития цифровых компетенций, психология, творческие и промышленные профессии, индустрия красоты и вождение", - сказала Ракова

Заммэра добавила, что короткие программы обучения доступны женам и детям бойцов специальной военной операции старше 18 лет. Так, выбрать подходящую и записаться можно в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей.

"Большой популярностью пользуются программы, которые позволяют работать по гибкому графику или удаленно, что позволяет совмещать профессиональную занятость и заботу о семье. Женщины осваивают профессии менеджера маркетплейсов, диетолога, графического дизайнера, видеомонтажера, изучают современное программное обеспечение, кондитерское и швейное дело, развиваются в индустрии красоты", - отметила она.

По ее словам, более 1,5 тысячи родственников участников СВО освоили водительские навыки, пройдя бесплатное обучение в столичных автошколах.

"Карьерные консультанты сопровождают каждого участника: помогают сформулировать запрос, оценить опыт и зону профессиональных интересов, подобрать оптимальную программу обучения. Учитываются и жизненные обстоятельства конкретной семьи — учиться можно в любом удобном формате: очно, дистанционно, по гибридному графику, в вечернее время или по выходным", - подчеркнула Ракова.

Заммэра добавила, что большинство программ реализует центр "Профессионал". Так, с его помощью можно освоить промышленные и строительные профессии, пройти курсы в сферах информационных технологий, административной работы, экономики и финансов. Всего родственникам бойцов доступно более 50 программ.

"По индивидуальному запросу обучение могут организовать и на других площадках города. Одна из них — центр практического обучения "Профессии будущего" в Печатниках. Здесь родственники бойцов СВО могут пройти обучение по 75 востребованным специальностям под руководством опытных мастеров-наставников на высокотехнологичном оборудовании, аналогичном реальному производству", - отметила Ракова.