ЦАХАЛ сообщила о пуске ракет из Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала новый ракетный запуск из Ирана в направлении Государства Израиль, системы ПВО работают над устранением... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T01:21:00+03:00
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала новый ракетный запуск из Ирана в направлении Государства Израиль, системы ПВО работают над устранением угрозы.
"Некоторое время назад силы ЦАХАЛ зафиксировали запуск ракет, выпущенных из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
Как убедился корреспондент РИА Новости, жители центральной части Израиля и Тель-Авива вновь получили раннее оповещение об угрозе обстрела на мобильные телефоны.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, - уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.