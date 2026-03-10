Гол Мичкова не спас "Филадельфию" от поражения в матче с "Рейнджерс"

Встреча, которая состоялась в Филадельфии, завершилась победой гостей со счетом 6:2 (3:0, 3:1, 0:1). В составе "Рейнджерс" шайбы забросили Ноа Лаба (2-я минута), Мика Зибанежад (14, 27), Алексис Лафренье (20), Гейб Перро (27) и Тай Картье (40). У хозяев площадки отличились российский нападающий Матвей Мичков (24) и Шон Кутюрье (56).
Российский защитник "Рейнджерс" Владислав Гавриков отметился двумя голевыми передачами. Голкипер "синерубашечников" Игорь Шестеркин отразил 32 броска из 34. Форвард "Филадельфии" Никита Гребенкин отличился результативным пасом.
"Рейнджерс" одержали третью победу в последних пяти матчах чемпионата НХЛ. "Флайерз" потерпели второе поражение в последних шести играх.
