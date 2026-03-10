Рейтинг@Mail.ru
Гол Мичкова не спас "Филадельфию" от поражения в матче с "Рейнджерс" - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
04:41 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/khokkey-2079598287.html
Гол Мичкова не спас "Филадельфию" от поражения в матче с "Рейнджерс"
Гол Мичкова не спас "Филадельфию" от поражения в матче с "Рейнджерс" - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Гол Мичкова не спас "Филадельфию" от поражения в матче с "Рейнджерс"
Хоккеисты "Филадельфии Флайерз" проиграли "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 10.03.2026
2026-03-10T04:41:00+03:00
2026-03-10T04:41:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
филадельфия флайерз
нью-йорк рейнджерс
матвей мичков
владислав гавриков
игорь шестеркин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974147904_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_7d6f940b79df4bf0ab06e13a824096d8.jpg
https://ria.ru/20260310/khokkey-2079597548.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974147904_227:0:2048:1366_1920x0_80_0_0_f65538de69cb616c966f1efec6eefece.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), филадельфия флайерз, нью-йорк рейнджерс, матвей мичков, владислав гавриков, игорь шестеркин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Филадельфия Флайерз, Нью-Йорк Рейнджерс, Матвей Мичков, Владислав Гавриков, Игорь Шестеркин
Гол Мичкова не спас "Филадельфию" от поражения в матче с "Рейнджерс"

Гол Мичкова не спас "Филадельфию" от поражения в матче НХЛ с "Рейнджерс"

© Фото : twitter.com/nhlflyersХоккеист "Филадельфии Флайерз" Матвей Мичков
Хоккеист Филадельфии Флайерз Матвей Мичков - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото : twitter.com/nhlflyers
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Хоккеисты "Филадельфии Флайерз" проиграли "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
10 марта 2026 • начало в 02:00
Завершен
Филадельфия
2 : 6
Рейнджерс
23:54 • Матвей Мичков
(Джейми Дрисдэйл, Тревор Зеграс)
55:28 • Шон Кутюрье
(Никита Гребенкин, Люк Гленденинг)
01:04 • Noah Laba
(Мэттью Робертсон, Тай Картье)
13:07 • Мика Зибанежад
(Алексис Лафренье, Владислав Гавриков)
19:23 • Алексис Лафренье
(Мика Зибанежад, Винсент Трочек)
26:40 • Gabriel Perreault
(Винсент Трочек, Адам Фокс)
38:40 • Мика Зибанежад
(Gabriel Perreault, Винсент Трочек)
39:00 • Тай Картье
(Владислав Гавриков, Noah Laba)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Филадельфии, завершилась победой гостей со счетом 6:2 (3:0, 3:1, 0:1). В составе "Рейнджерс" шайбы забросили Ноа Лаба (2-я минута), Мика Зибанежад (14, 27), Алексис Лафренье (20), Гейб Перро (27) и Тай Картье (40). У хозяев площадки отличились российский нападающий Матвей Мичков (24) и Шон Кутюрье (56).
Российский защитник "Рейнджерс" Владислав Гавриков отметился двумя голевыми передачами. Голкипер "синерубашечников" Игорь Шестеркин отразил 32 броска из 34. Форвард "Филадельфии" Никита Гребенкин отличился результативным пасом.
"Рейнджерс" одержали третью победу в последних пяти матчах чемпионата НХЛ. "Флайерз" потерпели второе поражение в последних шести играх.
Александр Овечкин и хоккеисты Вашингтон Кэпиталз празднуют гол - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Вашингтон" прервал серию поражений в НХЛ, Овечкин очков не набрал
04:34
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Филадельфия ФлайерзНью-Йорк РейнджерсМатвей МичковВладислав ГавриковИгорь Шестеркин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Сибирь
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Ахмат
    2
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    Северсталь
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    6
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Акрон
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Сассуоло
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Реал Овьедо
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала