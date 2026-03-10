Гол Мичкова не спас "Филадельфию" от поражения в матче с "Рейнджерс"

Встреча, которая состоялась в Филадельфии, завершилась победой гостей со счетом 6:2 (3:0, 3:1, 0:1). В составе "Рейнджерс" шайбы забросили Ноа Лаба (2-я минута), Мика Зибанежад (14, 27), Алексис Лафренье (20), Гейб Перро (27) и Тай Картье (40). У хозяев площадки отличились российский нападающий Матвей Мичков (24) и Шон Кутюрье (56).