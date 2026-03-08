Дабл-дабл Банкеро помог "Орландо" обыграть "Миннесоту" в матче НБА

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. "Орландо Мэджик" одержал победу над "Миннесотой Тимбервулвз" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"Орландо", одержав 34-ю победу при 28 поражениях, занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Миннесота" проиграла впервые за шесть матчей. Команда с 40 победами и 24 поражениями располагается на четвертой строчке на Западе.