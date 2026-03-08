Рейтинг@Mail.ru
Дабл-дабл Банкеро помог "Орландо" обыграть "Миннесоту" в матче НБА
Баскетбол
 
01:43 08.03.2026
Дабл-дабл Банкеро помог "Орландо" обыграть "Миннесоту" в матче НБА
Дабл-дабл Банкеро помог "Орландо" обыграть "Миннесоту" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Дабл-дабл Банкеро помог "Орландо" обыграть "Миннесоту" в матче НБА
"Орландо Мэджик" одержал победу над "Миннесотой Тимбервулвз" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Миннеаполис
Орландо Мэджик
Баскетбол
Дабл-дабл Банкеро помог "Орландо" обыграть "Миннесоту" в матче НБА

"Орландо" обыграл "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата НБА

Паоло Банкеро
Паоло Банкеро. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. "Орландо Мэджик" одержал победу над "Миннесотой Тимбервулвз" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Миннеаполисе завершилась со счетом 119:92 (27:30, 33:20, 30:28, 29:14) в пользу "Орландо". Самым результативным игроком матча стал защитник "Миннесоты" Энтони Эдвардс, в активе которого 34 очка. У "Орландо" больше всех очков набрал Десмонд Бэйн (30), его одноклубник Паоло Банкеро оформил дабл-дабл (25 очков + 15 подборов).
НБА
07 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
Миннесота
92 : 119
Орландо
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Орландо", одержав 34-ю победу при 28 поражениях, занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Миннесота" проиграла впервые за шесть матчей. Команда с 40 победами и 24 поражениями располагается на четвертой строчке на Западе.
Лука Дончич - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Баскетбол
 
