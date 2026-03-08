https://ria.ru/20260308/nba-2079308812.html
Дабл-дабл Банкеро помог "Орландо" обыграть "Миннесоту" в матче НБА
Дабл-дабл Банкеро помог "Орландо" обыграть "Миннесоту" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Дабл-дабл Банкеро помог "Орландо" обыграть "Миннесоту" в матче НБА
"Орландо Мэджик" одержал победу над "Миннесотой Тимбервулвз" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026-03-08T01:43:00+03:00
2026-03-08T01:43:00+03:00
2026-03-08T01:43:00+03:00
баскетбол
спорт
миннеаполис
орландо мэджик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822411842_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_f406f2ab02bcc3abad57dfb68eb5fe51.jpg
https://ria.ru/20260307/leykers-2079196478.html
миннеаполис
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822411842_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_337e18f3ee5d4a7cd7f6e918eb9eb7fb.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, миннеаполис, орландо мэджик
Баскетбол, Спорт, Миннеаполис, Орландо Мэджик
Дабл-дабл Банкеро помог "Орландо" обыграть "Миннесоту" в матче НБА
"Орландо" обыграл "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата НБА