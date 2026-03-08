Гол Свечникова не спас "Каролину" от поражения "Калгари" в матче НХЛ

Рейтинг@Mail.ru
Хоккей
Хоккей
 
10:31 08.03.2026 (обновлено: 10:51 08.03.2026)
"Калгари Флэймз" обыграл "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026-03-08T10:31:00+03:00
2026-03-08T10:51:00+03:00
https://ria.ru/20260307/edmonton-2079181312.html
ярослав аскаров, александр никишин, андрей свечников, райан строум, каролина харрикейнз, калгари флэймз, национальная хоккейная лига (нхл)
Ярослав Аскаров, Александр Никишин, Андрей Свечников, Райан Строум, Каролина Харрикейнз, Калгари Флэймз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Хоккей
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. "Калгари Флэймз" обыграл "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Калгари завершилась со счетом 5:4 (0:1, 3:0, 2:3). В составе "Флэймз" шайбы забросили Райан Строум (21-я минута), Джоэл Фараби (25, 58), Морган Фрост (28) и Блейк Коулман (43). У "Каролины" отличились Сет Джарвис (1), Шон Уокер (45), Александр Никишин (46) и Андрей Свечников (60).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
08 марта 2026 • начало в 06:00
Завершен
Калгари
5 : 4
Каролина
20:19 • Райан Строум
(Олли Мяяття, Мартин Поспишил)
24:11 • Джоэл Фараби
(Морган Фрост, Блэйк Коулман)
27:06 • Морган Фрост
(Zayne Parekh, Райан Строум)
42:24 • Блэйк Коулман
(Джоэл Фараби)
57:42 • Джоэл Фараби
(Морган Фрост)
00:44 • Сет Джарвис
(Андрей Свечников, Себастьян Ахо)
44:41 • Шон Уокер
(Тейлор Холл, Себастьян Ахо)
45:43 • Александр Никишин
(Себастьян Ахо, Сет Джарвис)
59:48 • Андрей Свечников
(К'Андре Миллер, Сет Джарвис)
Свечников также отдал голевой пас. На его счету 55 очков (23 гола + 32 передачи) в 63 играх сезона. Никишин набрал 23 (8+15) результативных балла в 62 матчах. В составе "Флэймз" на лед вышел защитник Ян Кузнецов, не отметившийся голевыми действиями.
"Калгари" (57 очков) занимает предпоследнее, седьмое место в таблице Тихоокеанского дивизиона. "Каролина" (86) лидирует в Столичном дивизионе.
В другом матче "Оттава Сенаторз" в гостях обыграла "Сиэтл Кракен" со счетом 7:4 (2:1, 2:1, 3:2). Российский защитник канадской команды Артем Зуб отметился голевой передачей. "Нью-Йорк Айлендерс" в овертайме одержал выездную победу над "Сан-Хосе Шаркс" - 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0). Голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 30 бросков и был признан второй звездой матча, вратарь "Шаркс" Ярослав Аскаров с 32 отраженными бросками стал третьей.
Подколзин отметился голом в матче "Эдмонтона" против "Каролины"
7 марта, 08:22
Подколзин отметился голом в матче "Эдмонтона" против "Каролины"
7 марта, 08:22
 
Версия 2023.1 Beta
