Гол Свечникова не спас "Каролину" от поражения "Калгари" в матче НХЛ

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. "Калгари Флэймз" обыграл "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Калгари завершилась со счетом 5:4 (0:1, 3:0, 2:3). В составе "Флэймз" шайбы забросили Райан Строум (21-я минута), Джоэл Фараби (25, 58), Морган Фрост (28) и Блейк Коулман (43). У "Каролины" отличились Сет Джарвис (1), Шон Уокер (45), Александр Никишин (46) и Андрей Свечников (60).
08 марта 2026 • начало в 06:00
Завершен
20:19 • Райан Строум
24:11 • Джоэл Фараби
27:06 • Морган Фрост
(Zayne Parekh, Райан Строум)
42:24 • Блэйк Коулман
57:42 • Джоэл Фараби
00:44 • Сет Джарвис
44:41 • Шон Уокер
45:43 • Александр Никишин
59:48 • Андрей Свечников
Свечников также отдал голевой пас. На его счету 55 очков (23 гола + 32 передачи) в 63 играх сезона. Никишин набрал 23 (8+15) результативных балла в 62 матчах. В составе "Флэймз" на лед вышел защитник Ян Кузнецов, не отметившийся голевыми действиями.
"Калгари" (57 очков) занимает предпоследнее, седьмое место в таблице Тихоокеанского дивизиона. "Каролина" (86) лидирует в Столичном дивизионе.
В другом матче "Оттава Сенаторз" в гостях обыграла "Сиэтл Кракен" со счетом 7:4 (2:1, 2:1, 3:2). Российский защитник канадской команды Артем Зуб отметился голевой передачей. "Нью-Йорк Айлендерс" в овертайме одержал выездную победу над "Сан-Хосе Шаркс" - 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0). Голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 30 бросков и был признан второй звездой матча, вратарь "Шаркс" Ярослав Аскаров с 32 отраженными бросками стал третьей.