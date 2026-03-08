Рейтинг@Mail.ru
День Героев Отечества в России 2025: какого числа отмечается, история и традиции
11:35 08.03.2026
День героев Отечества в России: какого числа, история и традиции праздника
День Героев Отечества в России 2025: какого числа отмечается, история и традиции
День героев Отечества в России: какого числа, история и традиции праздника
День Героев Отечества отмечается в России 9 декабря. Традиции этого дня включают церемонии возложения цветов к мемориалам, торжественные собрания и встречи с героями. Праздник объединяет историю и современность, чествуя кавалеров ордена Святого Георгия и Героев России.
Артем Смирнов
Артем Смирнов
справки, россия, день героев отечества
Справки, Россия, День Героев Отечества

День героев Отечества в России: какого числа, история и традиции праздника

Посетитель на открытии выставки "Герои Отечества. Георгиевская история России" в День Героев Отечества
Посетитель на открытии выставки Герои Отечества. Георгиевская история России в День Героев Отечества - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Посетитель на открытии выставки "Герои Отечества. Георгиевская история России" в День Героев Отечества
Оглавление
МОСКВА — РИА Новости. В День Героев Отечества в России чествуют кавалеров ордена Святого Георгия и Героев России. Какого числа праздник, когда будет в 2025 году, что происходит в эту дату — в материале РИА Новости.

День Героев Отечества в России

День Героев Отечества – дань высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград – званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия.
Церемония передачи Золотой звезды Героя России потомкам участника Великой Отечественной войны Алексея Прокофьевича Береста
Церемония передачи Золотой звезды Героя России потомкам участника Великой Отечественной войны Алексея Прокофьевича Береста - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Церемония передачи Золотой звезды Героя России потомкам участника Великой Отечественной войны Алексея Прокофьевича Береста

Когда отмечают

Дань памяти Героям Отечества в Российской Федерации отдают ежегодно 9 декабря. Эта памятная дата была утверждена Федеральным законом от 28 февраля 2007 года "О внесении изменений в Федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России".

Кого чествуют

По состоянию на ноябрь 2022 года, всего с 1992 года звание Героя Российской Федерации были удостоены свыше 1,2 тысячи человек.
Звания удостаиваются граждане, совершившие подвиг, достигшие выдающихся результатов при освоении космического пространства, новой авиационной техники, а также за особые заслуги перед государством и народом. Чествуют кавалеров орденов Славы и Святого Георгия.
Президент РФ Владимир Путин вручил медаль "Золотая звезда" Герою Российской Федерации старшему лейтенанту Роману Дебелому
Президент РФ Владимир Путин вручил медаль Золотая звезда Герою Российской Федерации старшему лейтенанту Роману Дебелому - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин вручил медаль "Золотая звезда" Герою Российской Федерации старшему лейтенанту Роману Дебелому
Точное количество награжденных остается неизвестным в связи с секретностью многих указов.
День Героев Отечества неразрывно связан с историей России. Он знаменует подвиги всех, кто своими делами, поступками, своей жизнью показал пример подлинного служения Родине.

История праздника

Памятная дата приурочена к значимому событию времен правления императрицы Екатерины II: учреждению в 1769 году высшей военной российской награды – ордена Святого Георгия Победоносца (Военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия). В тот период орденом награждались офицеры и генералы, проявившие в боях и сражениях доблесть, смелость и отвагу.
Орден Святого Георгия имел четыре степени отличия, из которых первая была наивысшей. Кавалерами всех четырех степеней стали четыре человека, среди которых великие русские полководцы Михаил Кутузов и Михаил Барклай-де-Толли.
В 1807 году был учрежден знак отличия ордена Святого Георгия (с 1913 года назывался Георгиевский крест) для награждения солдат и матросов за подвиги на поле брани. В 1856 году знак отличия военного ордена был разделен на четыре степени. Награжденные Георгиевским знаком отличия всех четырех степеней часто именовались "полными Георгиевскими кавалерами".
До 1917 года в России существовала традиция чествовать 9 декабря (26 ноября по старому стилю) всех кавалеров Георгиевских отличий – от таких прославленных людей как Александр Суворов, Григорий Потемкин, Михаил Кутузов до простых солдат, матросов и казаков, награжденных Георгиевскими крестами.
После Октябрьской революции 1917 года орден и знак отличия были упразднены.
В Советском Союзе в 1943 году для награждения рядового и сержантского состава, отличившегося на фронтах Великой Отечественной войны (1941-1945), был учрежден своеобразный аналог российского ордена Святого Георгия Победоносца – орден Славы I, II и III степени. Знак ордена носился на орденской ленте георгиевских цветов, а статут ордена во многом напоминал статут знака отличия военного ордена.
Награждение орденом проводилось до лета 1945 года. За этот период его полными кавалерами стали 2640 человек.
Орден Святого Георгия и Георгиевский крест были восстановлены постановлением президиума Верховного Совета Российской Федерации от 2 марта 1992 года.
Звезда и знак ордена Святого Георгия I степени
Звезда и знак ордена Святого Георгия I степени - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Алексей Бойцов
Перейти в медиабанк
Звезда и знак ордена Святого Георгия I степени
Статус высшей военной награды был возвращен ордену согласно указу президента Российской Федерации от 8 августа 2000 года "Об утверждении статута ордена Святого Георгия, положения о знаке отличия – Георгиевском кресте". Орден имеют право получить "за проведение боевых операций по защите Отечества при нападении внешнего противника, завершившихся полным разгромом врага" старшие и высшие офицеры (от майора до маршала). Все прочие имеют право на Георгиевский крест.
12 августа 2008 года статут ордена был изменен и появилась возможность награждать им за проведение боевых и иных операций на территории других государств при поддержании или восстановлении международного мира и безопасности (миротворческие операции). Первыми кавалерами восстановленного ордена Святого Георгия стали генералы Вооруженных Сил РФ, награжденные за отличия при проведении операции в зоне конфликта в Южной Осетии в 2008 году.

Как отмечают

День Героев Отечества 9 декабря — значимый государственный праздник, день памяти и признания героических заслуг граждан. В столице и регионах проходят официальные церемонии. На торжественный прием в Георгиевский или Андреевский зал Кремля приглашают Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия.
К мемориалам и памятникам возлагают цветы. В учебных заведениях проходят патриотические акции, открытые уроки, встречи с ветеранами.

Интересные факты

Первыми женщинами — Героями Советского Союза стали летчицы Валентина Гризодубова, Полина Осипенко, Марина Раскова, совершившие беспосадочный перелет Москва – Дальний Восток в 1938 году.
Первыми в истории звания Героя Советского Союза 20 апреля 1934 года были удостоены семь летчиков (Михаил Водопьянов, Иван Доронин, Николай Каманин, Сигизмунд Леваневский, Анатолий Ляпидевский, Василий Молоков, Маврикий Слепнев), спасшие с льдины в Чукотском море членов арктической экспедиции и экипаж ледокола "Челюскин".
Группа летчика Николая Каманина укрепляет самолет на льдине
Группа летчика Николая Каманина укрепляет самолет на льдине - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Владислав Микоша
Перейти в медиабанк
Группа летчика Николая Каманина укрепляет самолет на льдине
За период существования СССР звания Героя Советского Союза были удостоены 12 772 человека, в том числе дважды – 154, трижды – три и четырежды – два человека.
Последним, кому была вручена медаль "Золотая Звезда" Героя Советского Союза (№ 11 664), 24 декабря 1991 года стал младший научный сотрудник — водолазный специалист капитан 3 ранга Леонид Солодков. Он отработал под водой в барокамере во время научных экспериментов более 3000 часов – 15 дней на глубине 500 метров и 25 дней – на глубине 450 метров. По продолжительности пребывания на достигнутой глубине погружения указанные эксперименты являются рекордными, а по объему проведенных исследований не имеют аналогов в мире.
Сергей Крикалев
Сергей Крикалев - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Сергей Крикалев
Награда "Золотая Звезда" под номером один (указ президента РФ от 11 апреля 1992 года) "за мужество и героизм, проявленные во время длительного космического полета на орбитальной станции "Мир" увековечила подвиг космонавта Сергея Крикалева. Продолжительность полета составила 311 суток 20 часов 00 минут 54 секунды. Крикалев – первый в истории обладатель высших отличий одновременно и СССР, и России: Героем Советского Союза он стал в апреле 1989 года.
 
СправкиРоссияДень Героев Отечества
 
 
Заголовок открываемого материала