СКА в овертайме обыграл московское "Динамо" в 1000-м матче Плотникова в КХЛ

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Петербургский СКА на выезде в овертайме победил московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей. В составе "Динамо" отличился Артем Швец-Роговой (33-я минута). У СКА шайбы забросили Марат Хайруллин (55) и Николай Голдобин (65).
07 марта 2026 • начало в 19:30
Закончен в OT
12:13 • Артем Швец-Роговой
(Никита Гусев, Кирилл Адамчук)
14:53 • Марат Хайруллин
04:02 • Николай Голдобин
Нападающий СКА Сергей Плотников отдал два голевых паса. Он также провел свой 1000-й матч в КХЛ и стал четвертым игроком в истории, кому удалось достичь такой отметки. Всего в активе 35-летнего форварда стало 590 очков (253 гола + 337 передач) в КХЛ. Раньше Плотникова до этой отметки добирались экс-защитник уфимского "Салавата Юлаева" Евгений Бирюков (1001 матч), форвард минского "Динамо" Вадим Шипачев (1121) и нападающий "Шанхайских драконов" Илья Каблуков (1044).
СКА второй раз по ходу сезона обыграл "Динамо" при двух поражениях. Петербургский клуб, набрав 75 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, где "Динамо" идет седьмым с 73 баллами.
В следующем матче московское "Динамо" 9 марта примет минское "Динамо", двумя днями позднее минчане отправятся в Санкт-Петербург, где сыграют против СКА.