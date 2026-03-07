СКА в овертайме обыграл московское "Динамо" в 1000-м матче Плотникова в КХЛ

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Петербургский СКА на выезде в овертайме победил московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

СКА второй раз по ходу сезона обыграл "Динамо" при двух поражениях. Петербургский клуб, набрав 75 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, где "Динамо" идет седьмым с 73 баллами.