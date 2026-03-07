Рейтинг@Mail.ru
СКА в овертайме обыграл московское "Динамо" в 1000-м матче Плотникова в КХЛ
Хоккей
Хоккей
 
22:03 07.03.2026 (обновлено: 22:09 07.03.2026)
СКА в овертайме обыграл московское "Динамо" в 1000-м матче Плотникова в КХЛ
СКА в овертайме обыграл московское "Динамо" в 1000-м матче Плотникова в КХЛ - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
СКА в овертайме обыграл московское "Динамо" в 1000-м матче Плотникова в КХЛ
Петербургский СКА на выезде в овертайме победил московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 07.03.2026
хоккей
спорт
артём швец-роговой
марат хайруллин
ска (санкт-петербург)
шанхайские драконы
континентальная хоккейная лига (кхл)
хк динамо
артём швец-роговой, марат хайруллин, ска (санкт-петербург), шанхайские драконы, континентальная хоккейная лига (кхл), хк динамо, николай голдобин
Хоккей, Спорт, Артём Швец-Роговой, Марат Хайруллин, СКА (Санкт-Петербург), Шанхайские драконы, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ХК Динамо, Николай Голдобин
СКА в овертайме обыграл московское "Динамо" в 1000-м матче Плотникова в КХЛ

СКА в овертайме победил московское "Динамо" в 1000-м матче Плотникова в КХЛ

Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - СКА (Санкт-Петербург)
Хоккей. КХЛ. Динамо (Москва) - СКА (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Петербургский СКА на выезде в овертайме победил московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей. В составе "Динамо" отличился Артем Швец-Роговой (33-я минута). У СКА шайбы забросили Марат Хайруллин (55) и Николай Голдобин (65).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
07 марта 2026 • начало в 19:30
Закончен в OT
Динамо Москва
1 : 2
СКА
12:13 • Артем Швец-Роговой
(Никита Гусев, Кирилл Адамчук)
14:53 • Марат Хайруллин
(Сергей Плотников)
04:02 • Николай Голдобин
(Сергей Плотников)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Нападающий СКА Сергей Плотников отдал два голевых паса. Он также провел свой 1000-й матч в КХЛ и стал четвертым игроком в истории, кому удалось достичь такой отметки. Всего в активе 35-летнего форварда стало 590 очков (253 гола + 337 передач) в КХЛ. Раньше Плотникова до этой отметки добирались экс-защитник уфимского "Салавата Юлаева" Евгений Бирюков (1001 матч), форвард минского "Динамо" Вадим Шипачев (1121) и нападающий "Шанхайских драконов" Илья Каблуков (1044).
СКА второй раз по ходу сезона обыграл "Динамо" при двух поражениях. Петербургский клуб, набрав 75 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, где "Динамо" идет седьмым с 73 баллами.
В следующем матче московское "Динамо" 9 марта примет минское "Динамо", двумя днями позднее минчане отправятся в Санкт-Петербург, где сыграют против СКА.
Хет-трик Барабанова и дубль Семенова помогли "Ак Барсу" победить в игре КХЛ
Хоккей, Артём Швец-Роговой, Марат Хайруллин, СКА (Санкт-Петербург), Шанхайские драконы, КХЛ 2025-2026, ХК Динамо (Москва), Николай Голдобин
 
Матч-центр
 
