Посол России в Италии оценил решение о допуске сборной на Паралимпиаду

ВЕРОНА, 7 мар – РИА Новости. Решение Международного паралимпийского комитета (IPC) о допуске российской сборной на Игры в Италии говорит о начале постепенных изменений, несмотря на сопротивление Запада формированию более справедливого миропорядка, заявил РИА Новости посол России в Италии Алексей Парамонов.