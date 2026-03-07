Посол России в Италии оценил решение о допуске сборной на Паралимпиаду

ВЕРОНА, 7 мар – РИА Новости. Решение Международного паралимпийского комитета (IPC) о допуске российской сборной на Игры в Италии говорит о начале постепенных изменений, несмотря на сопротивление Запада формированию более справедливого миропорядка, заявил РИА Новости посол России в Италии Алексей Парамонов.
По его словам, в сфере спорта западные олигархии особенно настойчиво пытаются сохранить свое доминирование.
"Сам по себе спорт, как и другие формы гуманитарной деятельности - культура, наука, религия, по определению не должны быть полем такой борьбы. Однако и в сфере спорта, к которой приковано внимание миллионов, западные неолиберальные олигархии через ставленников в МОК и спортивных федерациях особенно усердствуют в навязывании своей воли всем остальным, в попытках сохранения своего доминирования и исключительности", - заключил посол.
В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России.
Паралимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходит с 6 по 15 марта. На Играх выступят шесть российских параатлетов.