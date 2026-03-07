Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Италии оценил решение о допуске сборной на Паралимпиаду - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:53 07.03.2026 (обновлено: 12:03 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/posol-2079205983.html
Посол России в Италии оценил решение о допуске сборной на Паралимпиаду
Посол России в Италии оценил решение о допуске сборной на Паралимпиаду - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Посол России в Италии оценил решение о допуске сборной на Паралимпиаду
Решение Международного паралимпийского комитета (IPC) о допуске российской сборной на Игры в Италии говорит о начале постепенных изменений, несмотря на... РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T11:53:00+03:00
2026-03-07T12:03:00+03:00
спорт
италия
россия
верона
алексей парамонов
международный олимпийский комитет (мок)
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079155145_0:194:3129:1954_1920x0_80_0_0_fe2d334661f9a86bb4c9f68de1150b18.jpg
https://ria.ru/20260306/bagiyan-2079137399.html
https://ria.ru/20260307/otkrytie-2079155943.html
италия
россия
верона
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079155145_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_819ffa15c54ebaf23d25d95069ef6b97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, италия, россия, верона, алексей парамонов, международный олимпийский комитет (мок), паралимпийские игры
Спорт, Италия, Россия, Верона, Алексей Парамонов, Международный олимпийский комитет (МОК), Паралимпийские игры
Посол России в Италии оценил решение о допуске сборной на Паралимпиаду

Парамонов: решение о допуске России на Паралимпиаду говорит о начале изменений

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЦеремония открытия Паралимпиады - 2026
Церемония открытия Паралимпиады - 2026 - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Церемония открытия Паралимпиады - 2026
Читать в
MaxДзен
ВЕРОНА, 7 мар – РИА Новости. Решение Международного паралимпийского комитета (IPC) о допуске российской сборной на Игры в Италии говорит о начале постепенных изменений, несмотря на сопротивление Запада формированию более справедливого миропорядка, заявил РИА Новости посол России в Италии Алексей Парамонов.
"Процесс пошел. К сожалению, сопротивление нынешних лидеров стран Запада формированию более справедливого, равноправного, многополярного мироустройства только нарастает", - заявил Парамонов, посетивший церемонию открытия Паралимпиады в Вероне.
Участница Паралимпийских игр Анастасия Багиян - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Российская лыжница рассказала о волнении перед стартом Паралимпиады
6 марта, 21:56
По его словам, в сфере спорта западные олигархии особенно настойчиво пытаются сохранить свое доминирование.
"Сам по себе спорт, как и другие формы гуманитарной деятельности - культура, наука, религия, по определению не должны быть полем такой борьбы. Однако и в сфере спорта, к которой приковано внимание миллионов, западные неолиберальные олигархии через ставленников в МОК и спортивных федерациях особенно усердствуют в навязывании своей воли всем остальным, в попытках сохранения своего доминирования и исключительности", - заключил посол.
В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России.
Паралимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходит с 6 по 15 марта. На Играх выступят шесть российских параатлетов.
Церемония открытия Паралимпиады - 2026 - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Флаг России вернули в мировой спорт: главное с открытия Паралимпиады
Вчера, 00:32
 
СпортИталияРоссияВеронаАлексей ПарамоновМеждународный олимпийский комитет (МОК)Паралимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Нефтехимик
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Салават Юлаев
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Барыс
    4
    8
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Спартак Москва
    1
    7
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Балтика
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Сибирь
    6
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Сочи
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    СКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Вашингтон
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Сосьедад
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Барселона
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Манчестер Сити
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала