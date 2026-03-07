Посол в Италии прокомментировал решение о допуске России к Паралимпиаде

ВЕРОНА, 7 мар – РИА Новости. Решение о допуске России к Паралимпиаде в Италии пытались торпедировать, российская сторона должна была напомнить организаторам об обязанности соблюдать принципы олимпийского движения, заявил РИА Новости посол РФ в Риме Алексей Парамонов.