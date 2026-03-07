Посол в Италии прокомментировал решение о допуске России к Паралимпиаде

ВЕРОНА, 7 мар – РИА Новости. Решение о допуске России к Паралимпиаде в Италии пытались торпедировать, российская сторона должна была напомнить организаторам об обязанности соблюдать принципы олимпийского движения, заявил РИА Новости посол РФ в Риме Алексей Парамонов.
"Следует отметить, что это стопроцентно назревшее и правильное решение (о допуске сборной России - ред.) кое-кто в Италии попытался торпедировать. Было выпущено даже заявление правительства с требованием его пересмотреть и заставить российских и белорусских паралимпийцев переодеться в нейтральные одежды. Мол, как в основной Олимпиаде", - сказал Парамонов, посетивший открытие Паралимпиады в Вероне.
Ранее против участия спортсменов России и Белоруссии в Паралимпийских играх выступили глава МИД Италии Антонио Таяни и глава министерства спорта Андреа Абоди.
"Пришлось напоминать об обязанности Италии как страны, которой доверено проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Милане и Кортине, соблюдать приличия и принципы олимпийского движения", - подчеркнул российский посол в комментарии агентству.
В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России.
Паралимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходит с 6 по 15 марта. На Играх выступят шесть российских параатлетов.