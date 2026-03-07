Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Италии оценил допуск российских спортсменов на Паралимпиаду - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
11:38 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/posol-2079202991.html
Посол России в Италии оценил допуск российских спортсменов на Паралимпиаду
Посол России в Италии оценил допуск российских спортсменов на Паралимпиаду

Парамонов назвал допуск россиян на Паралимпиаду шагом в правильном направлении

© РИА Новости / Светлана БонопартоваРоссийская делегация на церемонии открытия Паралимпиады в Италии
Российская делегация на церемонии открытия Паралимпиады в Италии - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Светлана Бонопартова
Российская делегация на церемонии открытия Паралимпиады в Италии
ВЕРОНА, 7 мар – РИА Новости. Посол России в Италии Алексей Парамонов в комментарии РИА Новости назвал допуск российских спортсменов на Паралимпиаду в Милане и Кортина-д"Ампеццо шагом в правильном направлении в духе принципов паралимпийского движения.
"Мы рассматриваем это решение как шаг в правильном направлении. Спорт, и особенно паралимпийское движение, всегда строился на принципах равенства, взаимного уважения и недискриминации", - сказал Парамонов, посетивший открытие Игр в Вероне.
По его словам, на церемонии открытия Паралимпиады присутствовала целая группа сотрудников российского посольства в Риме и генконсульства в Милане, которая "горячо поддерживала спортивных героев" из России.
В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России.
Паралимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходит с 6 по 15 марта. На Играх выступят шесть российских параатлетов.
Флаг России вернули в мировой спорт: главное с открытия Паралимпиады
