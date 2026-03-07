https://ria.ru/20260307/parma-2079235730.html
Баскетболисты МБА-МАИ обыграли "Парму" в матче Единой лиги ВТБ
2026-03-07T16:01:00+03:00
баскетбол
спорт
московский авиационный институт
парма
уникс
зенит (санкт-петербург)
единая лига втб
Баскетболисты МБА-МАИ обыграли "Парму" в матче Единой лиги ВТБ
МБА-МАИ обыграл "Парму" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ