Баскетболисты МБА-МАИ обыграли "Парму" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Баскетбол
 
16:01 07.03.2026
Баскетболисты МБА-МАИ обыграли "Парму" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты МБА-МАИ обыграли "Парму" в матче Единой лиги ВТБ
спорт, московский авиационный институт, парма, уникс, зенит (санкт-петербург), единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Московский авиационный институт, Парма, УНИКС, Зенит (Санкт-Петербург), Единая Лига ВТБ
Баскетболисты МБА-МАИ обыграли "Парму" в матче Единой лиги ВТБ

МБА-МАИ обыграл "Парму" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Московский клуб МБА-МАИ обыграл пермскую "Парму" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Москве завершилась победой хозяев со счетом 78:66 (21:18, 24:20, 19:14, 14:14). Самым результативным игроком по итогам матча стал центровой МБА-МАИ Сергей Балашов, набравший 22 очка. В составе "Пармы" больше всех очков на счету Александра Шашкова - 19.
МБА-МАИ (14 побед, 16 поражений) занимает шестое место в таблице Единой лиги ВТБ, где "Парма" (17 побед, 14 поражений) идет пятой.
В следующем матче МБА-МАИ примет казанский УНИКС 10 марта. "Парма" в этот же день встретится с петербургским "Зенитом" на паркете соперника.
