"Миннесота" обыграла "Вегас" в НХЛ, Тарасенко и Дорофеев забросили по шайбе

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" в гостях обыграла "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Лас-Вегасе и завершилась со счетом 4:2 (0:0, 3:0, 1:2) в пользу гостей. У победителей шайбы забросили Матс Цуккарелло (26-я минута), Зак Богосян (29), Майкл Маккэррон (29) и Владимир Тарасенко (56). У "Вегаса" отличились Павел Дорофеев (43) и Митч Марнер (57).
Дорофеев также отметился голевой передачей на Марнера, он был признан второй звездой матча. На счету россиянина 51 (30+21) очко в 63 играх текущей "регулярки". Тарасенко забросил свою 16-ю шайбу и набрал 33-е очко в 56 играх. Также в составе "Миннесоты" по голевой передаче отдали форварды Данила Юров и Яков Тренин.
"Миннесота" (84 очка) занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Вегас" (72) располагается на второй строчке в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче "Сент-Луис Блюз" в гостях обыграл "Сан-Хосе Шаркс" со счетом 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0). В составе "Шаркс" ассист на счету защитника Дмитрия Орлова.