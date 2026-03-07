Рейтинг@Mail.ru
"Амур" одержал волевую победу над "Салаватом Юлаевым" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
12:03 07.03.2026
"Амур" одержал волевую победу над "Салаватом Юлаевым" в матче КХЛ
"Амур" одержал волевую победу над "Салаватом Юлаевым" в матче КХЛ
спорт, хабаровск, магнитогорск, владивосток, олег ли, артем шварев, салават юлаев, амур, автомобилист, континентальная хоккейная лига (кхл), алексей василевский
Хоккей, Спорт, Хабаровск, Магнитогорск, Владивосток, Олег Ли, Артем Шварев, Салават Юлаев, Амур, Автомобилист, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Алексей Василевский
© Фото : Пресс-служба "Амура"Хоккеисты клуба "Амур"
© Фото : Пресс-служба "Амура"
Хоккеисты клуба "Амур". Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Хабаровский "Амур" дома нанес поражение уфимскому "Салавату Юлаеву" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Хабаровске и завершилась со счетом 6:3 (0:1, 4:1, 2:1). В составе хозяев по шайбе забросили Олег Ли (23-я минута), Григорий Кузьмин (24), Артем Шварев (35), Ярослав Лихачев (35), Александр Гальченюк (58) и Кирилл Петьков (60). У гостей, которые вели по ходу матча со счетом 2:0, отличились Максим Кузнецов (6), Джек Родуолд (22) и Алексей Василевский (57).
"Салават Юлаев" (70 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Амур" (57) располагается на девятой строчке. После поражения "Салавата Юлаева" екатеринбургский "Автомобилист" гарантировал себе старт плей-офф на домашнем льду.
В следующем матче "Амур" примет казахстанский "Барыс" 10 марта, на следующий день "Салават Юлаев" дома сыграет с "Металлургом" из Магнитогорска.
В другом матче нижнекамский "Нефтехимик" во Владивостоке обыграл местный "Адмирал" со счетом 4:3 (2:1, 1:0, 1:2).
Хоккеисты Салавата Юлаева - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Салават Юлаев" обеспечил себе участие в Кубке Гагарина
5 марта, 14:14
 
ХоккейСпортХабаровскМагнитогорскВладивостокОлег ЛиАртем ШваревСалават ЮлаевАмурАвтомобилистКХЛ 2025-2026Алексей Василевский
 
