"Амур" одержал волевую победу над "Салаватом Юлаевым" в матче КХЛ

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Хабаровский "Амур" дома нанес поражение уфимскому "Салавату Юлаеву" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Хабаровске и завершилась со счетом 6:3 (0:1, 4:1, 2:1). В составе хозяев по шайбе забросили Олег Ли (23-я минута), Григорий Кузьмин (24), Артем Шварев (35), Ярослав Лихачев (35), Александр Гальченюк (58) и Кирилл Петьков (60). У гостей, которые вели по ходу матча со счетом 2:0, отличились Максим Кузнецов (6), Джек Родуолд (22) и Алексей Василевский (57).
"Салават Юлаев" (70 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Амур" (57) располагается на девятой строчке. После поражения "Салавата Юлаева" екатеринбургский "Автомобилист" гарантировал себе старт плей-офф на домашнем льду.
В следующем матче "Амур" примет казахстанский "Барыс" 10 марта, на следующий день "Салават Юлаев" дома сыграет с "Металлургом" из Магнитогорска.
В другом матче нижнекамский "Нефтехимик" во Владивостоке обыграл местный "Адмирал" со счетом 4:3 (2:1, 1:0, 1:2).
5 марта, 14:14