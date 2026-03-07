Шишкарев: эмоции от золота ОИ-2016 и гала-матча гандболисток сопоставимы

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев в разговоре с РИА Новости назвал сопоставимыми эмоции от завоевания женской сборной России золота Олимпийских игр 2016 года и гала-матча, посвященного 10-летию этой победы.
В субботу гандболистки олимпийской сборной России 2016 года сыграли вничью с объединенной командой олимпийской сборной России 2020 года и действующей сборной России в гала-матче, приуроченном к десятилетию победы россиянок на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Встреча, которую посетили 3 тысячи зрителей, завершилась со счетом 25:25.
"Впечатления самые фантастические! Очень переживал по поводу того, удастся ли наша задумка, как будут реагировать болельщики и сколько их придет. Все получилось великолепно, и у меня на душе тепло, радость и счастье", - сказал Шишкарев.
"Я испытал то же, что и 20 августа 2016 года в финале. Эмоции абсолютно сопоставимые", - отметил собеседник агентства.
Женская сборная России по гандболу в 2016 году впервые в истории завоевала золото Олимпиады. Россиянки выиграли все восемь матчей, а в финале турнира в Рио-де-Жанейро победили француженок (22:19). На Играх в Токио сборная России стала серебряным призером.