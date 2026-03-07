Шишкарев: эмоции от золота ОИ-2016 и гала-матча гандболисток сопоставимы

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев в разговоре с РИА Новости назвал сопоставимыми эмоции от завоевания женской сборной России золота Олимпийских игр 2016 года и гала-матча, посвященного 10-летию этой победы.

"Я испытал то же, что и 20 августа 2016 года в финале. Эмоции абсолютно сопоставимые", - отметил собеседник агентства.