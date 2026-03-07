Рейтинг@Mail.ru
Шишкарев: эмоции от золота ОИ-2016 и гала-матча гандболисток сопоставимы
16:18 07.03.2026
Шишкарев: эмоции от золота ОИ-2016 и гала-матча гандболисток сопоставимы
Шишкарев: эмоции от золота ОИ-2016 и гала-матча гандболисток сопоставимы - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Шишкарев: эмоции от золота ОИ-2016 и гала-матча гандболисток сопоставимы
Председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев в разговоре с РИА Новости назвал сопоставимыми эмоции от завоевания женской сборной... РИА Новости Спорт, 07.03.2026
спорт
сергей шишкарев
совет федерации рф
федерация гандбола россии (фгр)
гандбол
спорт, сергей шишкарев, совет федерации рф, федерация гандбола россии (фгр), гандбол
Спорт, Сергей Шишкарев, Совет Федерации РФ, Федерация гандбола России (ФГР), Гандбол
Шишкарев: эмоции от золота ОИ-2016 и гала-матча гандболисток сопоставимы

Шишкарев назвал эмоции от золота ОИ-2016 и гала-матча гандболисток сопоставимыми

Сергей Шишкарев
Сергей Шишкарев
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сергей Шишкарев. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев в разговоре с РИА Новости назвал сопоставимыми эмоции от завоевания женской сборной России золота Олимпийских игр 2016 года и гала-матча, посвященного 10-летию этой победы.
В субботу гандболистки олимпийской сборной России 2016 года сыграли вничью с объединенной командой олимпийской сборной России 2020 года и действующей сборной России в гала-матче, приуроченном к десятилетию победы россиянок на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Встреча, которую посетили 3 тысячи зрителей, завершилась со счетом 25:25.
Гала-матч гандбольных сборных - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Гандболистки сборных России с ОИ-2016 и ОИ-2020 сыграли вничью в гала-матче
Вчера, 14:57
"Впечатления самые фантастические! Очень переживал по поводу того, удастся ли наша задумка, как будут реагировать болельщики и сколько их придет. Все получилось великолепно, и у меня на душе тепло, радость и счастье", - сказал Шишкарев.
"Я испытал то же, что и 20 августа 2016 года в финале. Эмоции абсолютно сопоставимые", - отметил собеседник агентства.
Женская сборная России по гандболу в 2016 году впервые в истории завоевала золото Олимпиады. Россиянки выиграли все восемь матчей, а в финале турнира в Рио-де-Жанейро победили француженок (22:19). На Играх в Токио сборная России стала серебряным призером.
Основатель и председатель совета директоров Группы компаний Дело Сергей Шишкарев - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Молодежную сборную России по гандболу допустят до международных турниров
Вчера, 14:39
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
