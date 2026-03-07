Рейтинг@Mail.ru
Вратарь "Баварии" Нойер пропустит первый матч с "Аталантой" в ЛЧ
16:36 07.03.2026
Вратарь "Баварии" Нойер пропустит первый матч с "Аталантой" в ЛЧ
Вратарь "Баварии" Нойер пропустит первый матч с "Аталантой" в ЛЧ
Вратарь "Баварии" Нойер пропустит первый матч с "Аталантой" в ЛЧ
Вратарю мюнхенской "Баварии" Мануэлю Нойеру диагностировали незначительный разрыв мышечного волокна в левой икре, сообщается на сайте немецкого футбольного... РИА Новости Спорт, 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/futbol-2079225191.html
спорт, bild, мануэль нойер, бавария, аталанта, боруссия (дортмунд), лига чемпионов уефа, бундеслига
Футбол, Спорт, Bild, Мануэль Нойер, Бавария, Аталанта, Боруссия (Дортмунд), Лига чемпионов УЕФА, Бундеслига
Вратарь "Баварии" Нойер пропустит первый матч с "Аталантой" в ЛЧ

Нойер получил повреждение и пропустит первый матч с "Аталантой" в ЛЧ

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Вратарю мюнхенской "Баварии" Мануэлю Нойеру диагностировали незначительный разрыв мышечного волокна в левой икре, сообщается на сайте немецкого футбольного клуба.
Нойер получил повреждение 6 марта в матче 25-го тура чемпионата Германии против менхенгладбахской "Боруссии" (4:1) и был заменен в начале второго тайма. Сроки восстановления футболиста не уточняются.
Немецкая газета Bild сообщает, что голкипер пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором "Бавария" 10 марта на выезде сыграет против итальянской "Аталанты".
Нойеру 39 лет. Он выступает за "Баварию" с 2011 года. В составе мюнхенской команды вратарь стал 12-кратным чемпионом Бундеслиги, два раза - победителем Лиги чемпионов, выиграл пять Кубков и восемь Суперкубков Германии, два Суперкубка УЕФА и два клубных чемпионата мира.
Футбол. РПЛ. Матч Рубин — Локомотив - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
В РПЛ прокомментировали возможный перенос матча "Рубина" с "Краснодаром"
Вчера, 14:51
 
ФутболСпортBildМануэль НойерБаварияАталантаБоруссия (Дортмунд)Лига чемпионов 2025-2026Бундеслига
 
