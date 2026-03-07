https://ria.ru/20260307/bavarija-2079240678.html
Вратарь "Баварии" Нойер пропустит первый матч с "Аталантой" в ЛЧ
Вратарь "Баварии" Нойер пропустит первый матч с "Аталантой" в ЛЧ - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Вратарь "Баварии" Нойер пропустит первый матч с "Аталантой" в ЛЧ
Вратарю мюнхенской "Баварии" Мануэлю Нойеру диагностировали незначительный разрыв мышечного волокна в левой икре, сообщается на сайте немецкого футбольного...
Вратарь "Баварии" Нойер пропустит первый матч с "Аталантой" в ЛЧ
Нойер получил повреждение и пропустит первый матч с "Аталантой" в ЛЧ