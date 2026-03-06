"Тоттенхэм" потерпел пятое поражение подряд в АПЛ

Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Тоттенхэма" и завершилась со счетом 3:1 в пользу "Кристал Пэлас". В составе победителей дублем отметился Исмаила Сарр (40-я и 45+7-я минуты), мяч также забил Йорген Ларсен (45+1). У "Тоттенхэма" отличился Доминик Соланке (34).
На 38-й минуте защитник хозяев Микки ван де Вен получил красную карточку.
"Тоттенхэм" потерпел пятое поражение подряд в чемпионате Англии. Команда Игора Тудора не может одержать победу в Английской премьер-лиге (АПЛ) на протяжении 10 матчей и с 29 очками занимает 16-е место в турнирной таблице, где "Кристал Пэлас", набрав 38 баллов, поднялся на 13-ю строчку.
В следующем матче "Тоттенхэм" сыграет в гостях с "Ливерпулем" 15 марта, "Кристал Пэлас" в этот же день примет "Лидс".
