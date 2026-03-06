Рейтинг@Mail.ru
"Тоттенхэм" потерпел пятое поражение подряд в АПЛ
Футбол
 
01:09 06.03.2026
"Тоттенхэм" потерпел пятое поражение подряд в АПЛ
"Тоттенхэм" потерпел пятое поражение подряд в АПЛ - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
"Тоттенхэм" потерпел пятое поражение подряд в АПЛ
"Кристал Пэлас" одержал победу над "Тоттенхэмом" в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 06.03.2026
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. "Кристал Пэлас" одержал победу над "Тоттенхэмом" в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу.
Английская премьер-лига (АПЛ)
05 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
Тоттенхэм
1 : 3
Кристал Пэлас
34‎’‎ • Доминик Соланке
(Арчи Грей)
40‎’‎ • Исмаила Сарр (П)
45‎’‎ • Йорген-Странд Ларсен
(Адам Уортон)
45‎’‎ • Исмаила Сарр
(Адам Уортон)
Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Тоттенхэма" и завершилась со счетом 3:1 в пользу "Кристал Пэлас". В составе победителей дублем отметился Исмаила Сарр (40-я и 45+7-я минуты), мяч также забил Йорген Ларсен (45+1). У "Тоттенхэма" отличился Доминик Соланке (34).
На 38-й минуте защитник хозяев Микки ван де Вен получил красную карточку.
"Тоттенхэм" потерпел пятое поражение подряд в чемпионате Англии. Команда Игора Тудора не может одержать победу в Английской премьер-лиге (АПЛ) на протяжении 10 матчей и с 29 очками занимает 16-е место в турнирной таблице, где "Кристал Пэлас", набрав 38 баллов, поднялся на 13-ю строчку.
В следующем матче "Тоттенхэм" сыграет в гостях с "Ливерпулем" 15 марта, "Кристал Пэлас" в этот же день примет "Лидс".
