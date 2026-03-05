Капитан "Краснодара" обвинил болельщиков ЦСКА в расизме

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости, Василий Учаев. Капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян заявил журналистам, что поведение болельщиков ЦСКА во время матча полуфинала Кубка России по футболу следует проверить на предмет расизма в адрес нападающего Джона Кордобы.
В среду ЦСКА обыграл "Краснодар" со счетом 3:1 в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России.
04 марта 2026 • начало в 20:45
Завершен
54’ • Кирилл Глебов
68’ • Данил Круговой
90’ • Матеус Алвес
22’ • Дэвид Кобнан
«
"На первый план выходит не футбол. Хотел бы попросить, чтобы было рассмотрено поведение болельщиков ЦСКА на предмет расизма по отношению к Кордобе. В этот момент было много журналистов за воротами, они слышали все", - подчеркнул Сперцян.
ЦСКА 7 декабря на выезде проиграл "Краснодару" (2:3) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В перерыве защитник армейцев Мойзес и Кордоба устроили перепалку в подтрибунном помещении. После игры Кордоба потребовал, чтобы к аргентинскому полузащитнику ЦСКА Родриго Вильягре применили санкции за его слова, однако форвард не стал уточнять, за какие именно. Позже контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение не наказывать аргентинца.