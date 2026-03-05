https://ria.ru/20260305/sosedad-2078618924.html
"Реал Сосьедад" Захаряна вышел в финал Кубка Испании по футболу
"Реал Сосьедад" Захаряна вышел в финал Кубка Испании по футболу - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
"Реал Сосьедад" Захаряна вышел в финал Кубка Испании по футболу
"Реал Сосьедад" обыграл "Атлетик" из Бильбао в ответном матче полуфинала Кубка Испании по футболу и вышел в финал турнира. РИА Новости Спорт, 05.03.2026
2026-03-05T01:02:00+03:00
2026-03-05T01:02:00+03:00
2026-03-05T01:02:00+03:00
футбол
спорт
арсен захарян
микель оярсабаль
реал сосьедад
атлетик (бильбао)
атлетико (мадрид)
кубок испании
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898343580_0:0:3638:2047_1920x0_80_0_0_76d2ac59799782283361f63f122ee13f.jpg
https://ria.ru/20260305/siti-2078617471.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898343580_448:0:3179:2048_1920x0_80_0_0_69439ace972aecf2a0a48b6cb8a2397a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, арсен захарян, микель оярсабаль, реал сосьедад, атлетик (бильбао), атлетико (мадрид), кубок испании
Футбол, Спорт, Арсен Захарян, Микель Оярсабаль, Реал Сосьедад, Атлетик (Бильбао), Атлетико (Мадрид), Кубок Испании
"Реал Сосьедад" Захаряна вышел в финал Кубка Испании по футболу
"Реал Сосьедад" Захаряна обыграл "Атлетик" и вышел в финал Кубка Испании