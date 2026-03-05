Рейтинг@Mail.ru
"Реал Сосьедад" Захаряна вышел в финал Кубка Испании по футболу - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:02 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/sosedad-2078618924.html
"Реал Сосьедад" Захаряна вышел в финал Кубка Испании по футболу
"Реал Сосьедад" Захаряна вышел в финал Кубка Испании по футболу - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
"Реал Сосьедад" Захаряна вышел в финал Кубка Испании по футболу
"Реал Сосьедад" обыграл "Атлетик" из Бильбао в ответном матче полуфинала Кубка Испании по футболу и вышел в финал турнира. РИА Новости Спорт, 05.03.2026
2026-03-05T01:02:00+03:00
2026-03-05T01:02:00+03:00
футбол
спорт
арсен захарян
микель оярсабаль
реал сосьедад
атлетик (бильбао)
атлетико (мадрид)
кубок испании
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898343580_0:0:3638:2047_1920x0_80_0_0_76d2ac59799782283361f63f122ee13f.jpg
https://ria.ru/20260305/siti-2078617471.html
спорт, арсен захарян, микель оярсабаль, реал сосьедад, атлетик (бильбао), атлетико (мадрид), кубок испании
Футбол, Спорт, Арсен Захарян, Микель Оярсабаль, Реал Сосьедад, Атлетик (Бильбао), Атлетико (Мадрид), Кубок Испании
"Реал Сосьедад" Захаряна вышел в финал Кубка Испании по футболу

"Реал Сосьедад" Захаряна обыграл "Атлетик" и вышел в финал Кубка Испании

© Фото : Пресс-служба "Реал Сосьедад"Полузащитник "Реал Сосьедад" Микель Оярсабаль
Полузащитник Реал Сосьедад Микель Оярсабаль - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото : Пресс-служба "Реал Сосьедад"
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Реал Сосьедад" обыграл "Атлетик" из Бильбао в ответном матче полуфинала Кубка Испании по футболу и вышел в финал турнира.
Встреча в Сан-Себастьяне завершилась со счетом 1:0. Мяч с пенальти на 87-й минуте забил Микель Оярсабаль.
Кубок Испании
04 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
Реал Сосьедад
1 : 0
Атлетик Бильбао
87‎’‎ • Микель Ойарсабаль (П)
В первом матче "Реал Сосьедад" одержал победу с аналогичным счетом.
Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян был включен в заявку на игру, но всю встречу провел на скамейке запасных.
"Реал Сосьедад" вышел в финал Кубка Испании в шестой раз в своей истории. Команда из Сан-Себастьяна является двукратным обладателем трофея (1986/87 и 2019/20).
В решающем матче турнира, который пройдет в Севилье 18 апреля, соперником "Реал Сосьедад" станет мадридский "Атлетико".
Хосеп Гвардиола - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Манчестер Сити" упустил победу над "Ноттингем Форест" в матче АПЛ
00:43
 
