Рейс высказался о своей первой победе в составе ЦСКА

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости, Василий Учаев. Новичок московского футбольного клуба ЦСКА Матеус Рейс заявил, что пропущенный мяч сказался на уверенности армейских игроков в матче с "Краснодаром", но команда продолжала стремиться к победе.

"Мы создали много моментов, но пропустили после ошибки. Это лишило нас уверенности, но мы все равно стремились к положительному результату. В перерыве тренер сказал, что мы должны играть так, как играли в первом тайме", - сказал Рейс на пресс-конференции.