01:59 05.03.2026
Рейс высказался о своей первой победе в составе ЦСКА
Рейс высказался о своей первой победе в составе ЦСКА
Новичок московского футбольного клуба ЦСКА Матеус Рейс заявил, что пропущенный мяч сказался на уверенности армейских игроков в матче с "Краснодаром", но команда РИА Новости Спорт, 05.03.2026
спорт, пфк цска, краснодар, кубок россии по футболу
Футбол, Спорт, ПФК ЦСКА, Краснодар, Кубок России по футболу
Рейс высказался о своей первой победе в составе ЦСКА

Рейс заявил, что гол "Краснодара" лишил ЦСКА уверенности в матче Кубка России

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМатеус Рейс
Матеус Рейс
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости, Василий Учаев. Новичок московского футбольного клуба ЦСКА Матеус Рейс заявил, что пропущенный мяч сказался на уверенности армейских игроков в матче с "Краснодаром", но команда продолжала стремиться к победе.
В среду армейцы на домашней арене обыграли "Краснодар" в первом полуфинальном матче пути РПЛ Кубка России - 3:1. После первого тайма хозяева проигрывали со счетом 0:1.
Кубок России по футболу
04 марта 2026 • начало в 20:45
Завершен
ЦСКА
3 : 1
Краснодар
54‎'‎ • Кирилл Глебов
68‎'‎ • Данил Круговой
(Матвей Кисляк)
90‎'‎ • Матеус Алвес
(Матвей Кисляк)
22‎'‎ • Дэвид Кобнан
(Жуа Батчи)
"Мы создали много моментов, но пропустили после ошибки. Это лишило нас уверенности, но мы все равно стремились к положительному результату. В перерыве тренер сказал, что мы должны играть так, как играли в первом тайме", - сказал Рейс на пресс-конференции.
Также бразилец высказался о первой победе в составе ЦСКА. Защитник перешел в московский клуб в зимнее трансферное окно. "Это мой первый домашний матч. Я попытался изучить игроков "Краснодара", запросил видео действий соперников. Я подошел к матчу готовым. Счастлив, что удалось одержать первую победу в составе ЦСКА", - отметил футболист.
