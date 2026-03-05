Рейс высказался о своей первой победе в составе ЦСКА

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости, Василий Учаев. Новичок московского футбольного клуба ЦСКА Матеус Рейс заявил, что пропущенный мяч сказался на уверенности армейских игроков в матче с "Краснодаром", но команда продолжала стремиться к победе.
В среду армейцы на домашней арене обыграли "Краснодар" в первом полуфинальном матче пути РПЛ Кубка России - 3:1. После первого тайма хозяева проигрывали со счетом 0:1.
04 марта 2026 • начало в 20:45
Завершен
54’ • Кирилл Глебов
68’ • Данил Круговой
90’ • Матеус Алвес
22’ • Дэвид Кобнан
"Мы создали много моментов, но пропустили после ошибки. Это лишило нас уверенности, но мы все равно стремились к положительному результату. В перерыве тренер сказал, что мы должны играть так, как играли в первом тайме", - сказал Рейс на пресс-конференции.
Также бразилец высказался о первой победе в составе ЦСКА. Защитник перешел в московский клуб в зимнее трансферное окно. "Это мой первый домашний матч. Я попытался изучить игроков "Краснодара", запросил видео действий соперников. Я подошел к матчу готовым. Счастлив, что удалось одержать первую победу в составе ЦСКА", - отметил футболист.