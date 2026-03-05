Рейтинг@Mail.ru
Шайба и передача Грицюка помогли "Нью-Джерси" обыграть "Торонто" - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:19 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/khokkey-2078646550.html
Шайба и передача Грицюка помогли "Нью-Джерси" обыграть "Торонто"
Шайба и передача Грицюка помогли "Нью-Джерси" обыграть "Торонто" - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Шайба и передача Грицюка помогли "Нью-Джерси" обыграть "Торонто"
"Нью-Джерси Девилз" в серии буллитов обыграл "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 05.03.2026
2026-03-05T08:19:00+03:00
2026-03-05T08:19:00+03:00
хоккей
спорт
арсений грицюк
павел дорофеев (хоккей)
национальная хоккейная лига (нхл)
тимо майер
коннор браун
матиас маччелли
спорт, арсений грицюк, павел дорофеев (хоккей), национальная хоккейная лига (нхл), тимо майер, коннор браун, матиас маччелли, нью-джерси девилз, торонто мейпл лифс
Хоккей, Спорт, Арсений Грицюк, Павел Дорофеев (хоккей), Национальная хоккейная лига (НХЛ), Тимо Майер, Коннор Браун, Матиас Маччелли, Нью-Джерси Девилз, Торонто Мейпл Лифс
Шайба и передача Грицюка помогли "Нью-Джерси" обыграть "Торонто"

Шайба и передача Грицюка помогли "Нью-Джерси" обыграть "Торонто" в матче НХЛ

© Фото : Соцсети клуба НХЛ "Нью-Джерси Девилз"Российский нападающий "Нью-Джерси Девилз" Арсений Грицюк
Российский нападающий Нью-Джерси Девилз Арсений Грицюк - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото : Соцсети клуба НХЛ "Нью-Джерси Девилз"
Российский нападающий "Нью-Джерси Девилз" Арсений Грицюк . Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Нью-Джерси Девилз" в серии буллитов обыграл "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Ньюарке, завершилась победой хозяев со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0). В основное время у победителей шайбы забросили Тимо Майер (8-я минута), россиянин Арсений Грицюк (27), который также отметился результативной передачей, и Коннор Браун (58). У "Девилз" буллиты реализовали Пол Коттер и Йеспер Братт. Шайбы гостей на счету Матиаса Маччелли (6), Вильяма Нюландера (24) и Мэтта Ниса (54).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
05 марта 2026 • начало в 03:00
Закончен (Б)
Нью-Джерси
4 : 31:0
Торонто
07:55 • Тимо Майер
(Нико Хишир, Доусон Мерсер)
26:06 • Арсений Грицюк
(Йеспер Братт, Нико Хишир)
57:39 • Коннор Браун
(Арсений Грицюк, Люк Хьюз)
65:01 • Пол Коттер (П)
65:01 • Йеспер Братт (П)
05:26 • Матиас Маччелли
(Дакота Джошуа, Симон Бенуа)
23:21 • Вильям Нюландер
(Истон Коуэн, Остон Мэттьюс)
53:50 • Мэтью Найс
(Джон Таварес)
В текущем сезоне 24-летний Грицюк забросил 11 шайб и сделал 15 передач в 58 играх.
"Нью-Джерси" одержал третью победу подряд и с 64 очками идет на седьмом месте в Столичном дивизионе, "Торонто" (65 очков) с пятиматчевой серией поражений располагается на седьмой позиции в Атлантическом дивизионе.
В другом матче "Детройт Ред Уингз" дома в овертайме уступил "Вегас Голден Найтс" со счетом 3:4 (3:1, 0:0, 0:2, 0:1). В составе победителей голом отличился россиянин Иван Барбашев, а его соотечественник Павел Дорофеев сделал результативную передачу.
Хоккеист Монреаль Канадиенс Иван Демидов - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Шайба Демидова не спасла "Монреаль" от поражения от "Сан-Хосе" в матче НХЛ
4 марта, 09:46
 
