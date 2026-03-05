Шайба и передача Грицюка помогли "Нью-Джерси" обыграть "Торонто"

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Нью-Джерси Девилз" в серии буллитов обыграл "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Ньюарке, завершилась победой хозяев со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0). В основное время у победителей шайбы забросили Тимо Майер (8-я минута), россиянин Арсений Грицюк (27), который также отметился результативной передачей, и Коннор Браун (58). У "Девилз" буллиты реализовали Пол Коттер и Йеспер Братт. Шайбы гостей на счету Матиаса Маччелли (6), Вильяма Нюландера (24) и Мэтта Ниса (54).
05 марта 2026 • начало в 03:00
Закончен (Б)
07:55 • Тимо Майер
26:06 • Арсений Грицюк
57:39 • Коннор Браун
(Арсений Грицюк, Люк Хьюз)
65:01 • Пол Коттер (П)
65:01 • Йеспер Братт (П)
05:26 • Матиас Маччелли
23:21 • Вильям Нюландер
(Истон Коуэн, Остон Мэттьюс)
53:50 • Мэтью Найс
В текущем сезоне 24-летний Грицюк забросил 11 шайб и сделал 15 передач в 58 играх.
"Нью-Джерси" одержал третью победу подряд и с 64 очками идет на седьмом месте в Столичном дивизионе, "Торонто" (65 очков) с пятиматчевой серией поражений располагается на седьмой позиции в Атлантическом дивизионе.
В другом матче "Детройт Ред Уингз" дома в овертайме уступил "Вегас Голден Найтс" со счетом 3:4 (3:1, 0:0, 0:2, 0:1). В составе победителей голом отличился россиянин Иван Барбашев, а его соотечественник Павел Дорофеев сделал результативную передачу.