Глушаков жестко высказался о "Спартаке" после поражения от "Динамо"
Футбол
 
23:23 05.03.2026
Глушаков жестко высказался о "Спартаке" после поражения от "Динамо"
Глушаков жестко высказался о "Спартаке" после поражения от "Динамо" - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Глушаков жестко высказался о "Спартаке" после поражения от "Динамо"
Чемпион России в составе московского "Спартака" Денис Глушаков раскритиковал клуб после разгромного проигрыша московскому "Динамо" в первом матче полуфинала... РИА Новости Спорт, 05.03.2026
спорт, россия, москва, денис глушаков, карлос карседо, спартак москва, динамо москва, сочи, российская премьер-лига (рпл), кубок россии по футболу
Футбол, Спорт, Россия, Москва, Денис Глушаков, Карлос Карседо, Спартак Москва, Динамо Москва, Сочи, Российская премьер-лига (РПЛ), Кубок России по футболу
Глушаков жестко высказался о "Спартаке" после поражения от "Динамо"

Глушаков раскритиковал "Спартак" после разгромного поражения от "Динамо"

Денис Глушаков. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Чемпион России в составе московского "Спартака" Денис Глушаков раскритиковал клуб после разгромного проигрыша московскому "Динамо" в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России по футболу.
Встреча прошла в четверг на стадионе "Динамо" и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. "Красно-белые" провели второй официальный матч под руководством испанца Хуана Карлоса Карседо, который возглавил клуб 5 января. В первом они обыграли "Сочи" (3:2) в рамках 19-го тура чемпионата России.
«
"Пока будет б...... (распущенность - ред.) в клубе, "Спартак" так и будет занимать 5–6-е места! Жаль болельщиков", - написал Глушаков в своем Telegram-канале.
Ответная встреча полуфинала пройдет в Москве на стадионе "Спартака" 18 марта.
Александр Мостовой - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Мостовой высказался об игре ЦСКА с "Краснодаром"
Вчера, 21:09
 
Футбол
 
